LIVE Sinner-Alcaraz, ATP Roma 2025 in DIRETTA: la finale più attesa tra i due più forti

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti all’attesissima DIRETTA LIVE dell’ultimo atto del Masters 1000 di Roma, si assegnano gli Internazionali d’Italia 2025 e in finale ci sono Jannik SINNER e Carlos ALCARAZ. Il campione azzurro in cerca del primo grande titolo sulla terra battuta!

La finale che tutti si auguravano, la migliore possibile: i due giocatori simbolo della nuova generazione si ritrovano a distanza di quell’epica finale sul cemento di Pechino. Era ottobre e quella è anche l’ultima sconfitta del campione di Sesto Pusteria, giunto ormai alla settima finale consecutiva nel circuito maggiore, stiscia che comprende Cincinnati, US Open, Pechino, Shanghai, ATP Finals, Australian Open e adesso anche la prima finale della carriera al Foro Italico.

Alcaraz ha portato a casa il primo grande titolo della stagione a Montecarlo, quasi senza dare l’impressione di esprimere il miglior tennis. Quest’oggi servirà la migliore versione del detentore dei prossimi due Slam per contenere un Sinner ritrovato. Sicuramente gli stimoli per l’iberico non mancheranno e ci sarà modo di testarlo ancora in un grande match.

Come ha sottolineato Sinner ieri in conferenza, la finale odierna è importante anche per vedere a che livello si trova in vista del secondo Slam della stagione: il Roland Garros. I due comunque si contenderanno 1000 punti, che pesano nella corsa al n.1 che verosimilmente li vedrà coinvolti più verso fine anno che nell’imminente, cisto che lo spagnolo difende 4000 punti tra Parigi e Wimbledon e l’azzurro circa la metà.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno guadagnato 650 punti a testa raggiungendo la finale degli Internazionali d’Italia, che andrà in scena domenica 18 maggio (ore 17.00) sulla terra rossa del Foro Italico a Roma. Approdare a l’atto conclusivo assicura appunto 650 punti, dunque il distacco tra i due grandi talenti del tennis internazionale attuale è rimasto invariato nelle varie classifiche. Per quanto riguarda la Race, lo spagnolo primeggia con 3.390 punti mentre l’azzurro insegue a quota 2.650. I due contendenti sono separati da 740 lunghezze, ma va ricordato che il nostro portacolori ha disputato soltanto un torneo.

Insomma, una match che non vediamo l’ora di gustarci! Non resta quindi che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della finale attesissima del Masters 1000 di Roma tra Jannik SINNER e Carlos ALCARAZ, si gioca alle 17:00. Prima Errani/Paolini!