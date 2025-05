LIVE Serbia-Italia 28-24, Qualificazioni Europei pallamano 2026 in DIRETTA: azzurri sconfitti e felici! Qualificati dopo 27 anni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

19.42: L’Italia è agli Europei di pallamano. per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona serata!

19.40: Un passo avanti per il movimento della pallamano italiana. Dopo l’ottimo Mondiale ci sarà anche un Europeo e la speranza è che siano i primi passi di una bella storia. Oggi gli azzurri hanno dato l’impressione di gestire da una parte e di soffrire fisicamente nel secondo tempo ma, a metà del secondo tempo, sapevano che bastava non subire un passivo troppo alto e su quello hanno giocato con una Serbia scatenata e un Cupara che ha murato tutti i tentativi azzurri

19.39: Primo tempo di qualità per l’Italia che ha inchiodato in parità la Serbia che ha dilagato nel secondo tempo sospinta da un Cupara in porta incredibile! Polonia, Italia, Svizzera e Ucraina sono le quattro terze dei gironi che si qualificano per l’Europeo

19.38. L’ITALIA E’ QUALIFICATA AGLI EUROPEI! I RISULTATI DAGLI ALTRI CAMPI PERMETTONO ALLA SQUADRA ITALIANA DI ESSERE AL CAMPIONATO CONTINENTALE A 27 ANNI DI DISTANZA DALL’ULTIMA PARTECIPAZIONE

19.36: LA SERBIA SUPERA 24-28 L’ITALIA E VA AGLI EUROPEI

L’Italia deve essere fra le migliori quattro terze e potrebbe esserci

58’56” 24-28 GOOOOOOOL PARISINIIIIIIIIIIII

56’45” 23-28 La rete di Dodic

55’50” Parisini trova ancora Cupara di fronte

55’25” 23-27 Gol di Ilic

54’35” 23-26 GOOOL HELMERSON SU RIGORE

53’54” 22-26 Gol di Ilic su rigore

53″18 22-25 GOOOOOOOOOOL HELMERSOOOOOOOOOOON! Salva Ebner e fa ripartire la azione azzurra, finalizzata dalla sinistra da Helmerson

52″22. 21-25 GOOOOOOOOL DI BRONZO! RUBA PALLA L’ITALIA E BRONZO SEGNA SENZA PORTIERE

51’44” 20-25 GOL DI MENGON IN SUPERIORITA’

50’22” 2′ per la Serbia

50’13” 19-25 Fa quello che vuole N. Ilic, penetra indisturbato e va in rete

49’53” 19-24 HELMERSON PROVA A DARE LA SVEGLIA AGLI AZZURRI

47’54” 18-24 Gol di Ilic su rigore

46’10” L’Italia non segna più. Bulzamini solo davanti al portiere avversario gli tira addosso

44’00” 18-23 Dalla sinistra N. Ilic non lascia scampo a Ebner

43’35” 18-22 GOOOOOOOOOL DI BORTOLIIIII! Ora serve la difesa

43’10” 17-22 Il gol di Marsenic

42’28” 17-21 Disastro Italia ora. Non riusciamo più ad attaccare, segna Kukic

40’54” 17-20 La rete di Kukic dal centro

39’26” Traversa azzurra su rigore. L’Italia sembra aver perso lucidità. Ha iniziato a gestire e adesso è in difficoltà

38’35” 17-19 Ilic trasforma il rigore

38’10” 17-18 GOOOOOOOOOOOOL MENGON

37’40” 16-18 Non segna più l’Italia e la Serbia segna eccome e conquista il doppio vantaggio

36’40” 16-17 Tre reti sbagliate clamorosamente dagli azzurri e va in gol la Serbia con Crnoglavac

35’39” Due occasione sprecate in malo modo dagli azzurri

32’30” 16-16 PARISINIIIIIIIIII! GOL AZZURRO SU ASSIST DI PRANTNER

32’00” 15-16 La rete di Kukic in superiorità

31’00”: Buona la difesa azzurra!

30’27” 2′ per Mengon

18.52: Riprende il match, squadre in campo per il secondo tempo

Si conclude in parità il primo tempo. Si attendeva un match tiratissimo, tutto confermato

28’54” 15-15 Velocissimo Ilic che batte Ebner

28’40” 15-14 goooooooool mengoooooooon

28’29” 14-14 La rete di Kukic da destra

27’25” L’errore grave di Romei in superiorità

26’31” 14-13 GOOOOOOOOOOOL SAVINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

26-21″ 2′ per Mitrovic

25’43” 13-13 Il pareggio dei serbi con Djukic

24’34” 13-12 Il rigore di Ilic trasformato

24’18” 13-11 GOOOOOOOOOOL HELMERSOOOOOOOON Un po’ fortunata l’Italia in questa occasione

23’44” 12-11 La rete di Mitrovic

22’29” 12-10 GOOOOOOOOOOOL HERMERSOOOOON! Prodezza da fuori dell’azzurro

21’38” 11-10 La rete di Marsenic

20’54” 11-9 GOOOOOOOOL ROMEIIIIIIIIIIII! I serbi seguono Helmerson e lasciano libero Romei al centro

20’22” 10-9 La penetrazione di Kukic non lascia scampo a Ebner

19’48” 10-8 GOOOOOOOOOOOOLM HELMERSOOOOOOOOOOOON DALLA SINISTRA

19’06” 9-8 La rete di Ilic

18’43” 9-7 GOOOOOOOL TOMMASO ROMEI, GRANDE AZIONE AZZURRA

17’02” 8-7 GOOOOOOOOOOL HELMERSON CHE SI SBLOCCA CON UNA PENETRAZIONE CENTRALE

16’31” 7-7 La rete di Glavac dalla destra

15’52” Ancora Ebner

15’24” Occasione sprecata dagli azzurri

14’47” 7-6 GOOOOOOOOOOL MENGOOOOON! Torna avanti l’Italia

14’16” 6-6 La rete di Crnoglavac nonostante il tentativo di Ebner di respingere

13’46” GOOOOOOL SAVINIIIIIIIIIIIII! DALLA SINISTRA TROVA L’ANGOLO GIUSTO

13’05” 5-5 La rete di Jovanovic con conclusione dalla sinistra

11’25” 5-4 La rete di Kukic

10’43” 5-3 GOOOOOOOOOOL PARISINI su assist di Bulzamini, implacabile l’azzurro

9’30” 4-3 GOOOOOOOOOOL LA RIPARTENZA FINALIZZATA DA PIRANI CHE ARRIVA DA DIETRO E BATTE IL PORTIERE SERBO!

9’04” 3-3 GOOOOOOOOOOL BORTOLIIIII! Grande conclusione dal centro dell’azzurro

7’52” GOOOOOOL MENGOON! Altra grande penetrazione dell’azzurro che non lascia scampo al portiere avversario

7’04” Grande intervento di Ebner

5’57” 1-3 GOL DI MENGON CON UNA PENETRAZIONE CENTRALE. Conclusione in sottomano

5’27” Fallo in attacco Italia

4’46” Non si sblocca l’Italia, alta la conclusione di Parisini

4’00” Ancora dalla destra arriva la rete di Ilic

2’59” 0-2 Il raddoppio di Marsenic

2’18” 0-1 Miracolo di Ebner

1’55” 0-1 Ancora un errore di Parisini

0-1 La rete dei serbi con una conclusione dalla destra

0-0 La respinta del portiere serbo sulla conclusione di Helmersson

17.58: Gli azzurri a disposizione per la gara Serbia – Italia: PORTIERI: Domenico Ebner (PO – 1994 – Leipzig/GER), Alessandro Leban (PO – 1998 – Junior Fasano), Giovanni Pavani (PO – 2000 – Raimond Sassari). ALI: Tommaso De Angelis (AS – 2005 – BM Benidorm/ESP), Jeremi Pirani (AS – 1994 – Trembelay/FRA), Umberto Bronzo (AD – 2000 – Raimond Sassari), Leo Prantner (AD – 2001 – Füchse Berlin/GER). TERZINI E CENTRALI: Simone Mengon (CE/TS – 2000 – Eisenach/GER), Christian Manojlovic (CE/TS – 2005 – Timisoara/ROU), Marco Mengon (CE/TS – 2000 – Selestat/FRA), Davide Bulzamini (TS – 1995 – Conversano), Mikael Helmersson (TS – 2003 – Coburg/GER), Giacomo Savini (TD/CE – 1998 – Cassano Magnago), Thomas Bortoli (TD – 2002 – Istres Provence/FRA), Juan Pablo Cuello (TD – 1997 – Publiesse Chiaravalle). PIVOT: Andrea Parisini (PI – 1994 – PAUC/FRA), Tommaso Romei (PI – 2003 – Alperia Black Devils)

17.55. Serviranno prima di tutto organizzazione e carattere, poi idee tattiche e una grande precisione. E’ il momento del tutto per tutto, ma infondo era quello che l’Italia voleva per provare a giocarsi le chance di partecipare al secondo “Grande Torneo” dopo i Mondiali 2025.

17.52: Sarà un match tosto, lungo tutti e 60 i minuti di gioco: su questo non c’è dubbio. La Serbia in casa ha strapazzato la Lettonia (38-25) e battuto persino la Spagna (27-25). All’andata, sempre a Fasano, i balcanici hanno accarezzato molto concretamente la possibilità di imporsi a domicilio, ma una splendida rimonta di Parisini – in formissima nell’ultima uscita – e compagni ha stravolto le sorti di un match che sembrava deciso.

17.49: Una vittoria o anche un pareggio permetterebbe all’Italia di qualificarsi senza dover dipendere da calcoli in caso di terzo posto. Se, invece, l’Italia dovesse concludere terza, dovrà fare affidamento su due punti ottenuti contro la Serbia e su una differenza reti il più favorevole possibile, partendo dall’attuale -4.

17.46: La Nazionale di Bob Hanning è stata raggiunta dalla Serbia, che ha trionfato 27-26 in Lettonia, ma mantiene attualmente il secondo posto grazie alla vittoria nello scontro diretto a novembre a Fasano (31-30).

17.43: Non ci sono dubbi: quella di Kraljevo è una partita cruciale per garantire l’accesso alla fase finale degli Europei. L’Italia arriva a questo appuntamento dopo una performance di grande cuore contro la Spagna, medaglia di bronzo alle ultime Olimpiadi. Gli iberici hanno vinto 33-29 a Fasano, interrompendo la striscia positiva degli azzurri in casa, ma senza compromettere troppo il cammino nel Gruppo 4.

17.40: Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Serbia e Italia, di fatto uno spareggio per l’accesso agli Europei maschili del prossimo anno, ultima gara del girone di qualificazione per il torneo continentale.

