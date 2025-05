LIVE Perugia-Zawiercie, Champions League volley 2025 in DIRETTA: gli umbri si giocano il primo titolo della storia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della finalissima di Champions League 2024/2025 tra Perugia e Zawiercie. Gli umbri si giocano il primo titolo della storia al cospetto dei vincitori dello spettacolare derby polacco di semifinale, capaci di rimontare da 0-2 i cugini dello Jastrzebski. Perugia nel penultimo atto della competizione continentale ha invece superato con un perentorio 3-0 i turchi dell’Halkbank.

Gli uomini guidati da Angelo Lorenzetti puntano alla conquista della kermesse europea supportati da oltre 200 tifosi giunti in quel di Lodz. Gli umbri si affidano ancora una volta al giapponese Ishikawa, mattatore della semifinale con ben 20 punti, ed ai muri punto degli argentini Loser e Solè. Con le sue geometrie Giannelli dovrà poi scatenare anche l’ucraino Plotnytskyi ed il tunisino Ben Tara, determinanti contro i turchi.

Zawiercie, squadra dell’omonima città polacca che conta poco più di 50mila abitanti, ha recentemente perso la finalissima dei playoff di campionato per 3-1 contro il Lublin, ma ha saputo riscattarsi prontamente ergendosi fino all’ultimo atto della Champions League. Semifinale rocambolesca e ricca di errori, con l’ex di turno Aaon Russell tra i protagonisti del match. L’americano aveva disputato l’ultima Final Four proprio con la maglia di Perugia in quel di Kazan.

La finalissima di Champions League 2024/2025 tra Perugia e Zawiercie inizierà alle 20.05. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento a tutti!