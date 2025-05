LIVE Perugia-Halkbank Ankara, Champions League volley 2025 in DIRETTA: umbri a caccia della finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Sir Sicoma Monini Perugia ed Halkbank Ankara, prima semifinale della Champions League maschile di pallavolo 2025. Alla Atlas Arena di Lodz (Polonia) si alza il sipario sulla Final Four della massima competizione europea a squadre: i Block Devils saranno subito protagonisti contro la corazzata turca.

La formazione umbra torna in campo dopo i play-off di Superlega al di sotto delle aspettative: i campioni d’Italia uscenti hanno subito una clamorosa sconfitta da Civitanova in semifinale subendo una rimonta da 2-0 avanti. La squadra di Angelo Lorenzetti ha poi battuto Piacenza nella serie per il terzo posto guadagnandosi la qualificazione alla Champions League 2025/2026.

In questa final four l’Halkbank Arena proverà a salvare la stagione dopo un deludente campionato nazionale in cui hanno chiuso al quinto posto la regular season senza mai entrare nella lotta scudetto. A stagione in corso è cambiato dell’allenatore dei turchi: Rado Stoytchev, che aveva iniziato l’anno a Verona, ha preso il posto di Igor Kolakovic. Il coach bulgaro proverà a fare un altro scherzetto a Perugia dopo averla estromessa dalla Coppa Italia con la squadra veneta.

Perugia ed Halkbank si sono già affrontati nel corso di quest’edizione della Champions League 2024/2025: entrambe le due formazioni sono state inserite nel girone D, dove gli umbri hanno chiuso al primo posto, mentre i turchi al secondo. Nella fase a gironi Perugia trionfò per 3-0 (25-20, 29-27, 25-23) in trasferta il 4 dicembre, ma poi subì la rivincita dell’Halkbank vittorioso 3-2 (28-26, 14-25, 15-25, 25-18, 15-12) il 29 gennaio.

La prima semifinale della Champions League di pallavolo maschile 2024/2025 è in programma per le 20.00. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Perugia-Halkbank Ankara con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!