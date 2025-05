LIVE Passaro-Khachanov 3-6, 0-6, ATP Roma 2025 in DIRETTA: grande inizio, poi 6-0 6-0 per il russo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Si chiude qui la DIRETTA LIVE della pesante e inspiegabile sconfitta di Francesco Passaro che esce al 3° turno degli internazionali d’Italia dopo un grande scalpo contro Grigor Dimitrov. Un saluto sportivo!

18:20 Se dovesse confermare quei punti, l’azzurro tornerebbe nei primo 100 del mondo. In questa edizione del Foro Italico ha ancora una volta dimostrato che sulla terra il suo posto è nei primi 50. Minimo.

18:19 Vi risparmiamo i numeri, visto il tipo di match che vi abbiamo raccontato. Vi diciamo piuttosto che ritroveremo Francesco PASSARO al torneo Challenger 175 di Torino, che lo metterà di fronte ai 175 punti che l’anno scorso ha conquistato vincendo la manifestazione campana in finale su Lorenzo Musetti!

18:18 Incommentabile epilogo. Nel primo set Passaro ha sfoggiato il suo miglior tennis, che sulla terra vale i primi 20 del mondo quando sta bene. Il punteggio era di 3-0, c’era stato anche un ulteriore 15-30 sul servizio del russo che pareva alle corde. Poi, 6-0 6-0 Khachanov.

18:16 Khachanov b. Passaro 6-3, 6-0!

15-40 Stecca di dritto dopo un bel cross. Match point. Per lo 0-6, 0-6 dal 3-0 sopra nel primo.

15-30 In rete il rovescio.

15-15 Servizio e dritto anomalo vincente.

0-15 Gran difesa del russo ed errore dell’azzurro.

5-0 A trenta tiene anche questo gioco Khachanov. Siamo a 11 giochi di fila. Incredibile, inspiegabile: che tristezza!

40-30 In rete l’ennesimo dritto. Palla del 5-0.

30-30 Con il lungoriga di rovescio si spalanca la chiusura di dritto Khachanov.

15-30 Prima vincente.

0-30 Gratuito di dritto di Khachanov!!!!!

0-15 Risposta incisiva di dritto e punto Passaro, non è tardi!

Il pubblico, comprensibilmente, abbandona le tribune della Grandstand arena. Magari va a vedersi Errani/Paolini.

0-4 Stecca il dritto difensivo Passaro.

0-40 Doppio fallo.

Seconda

0-30 Tiene due colpi in campo dopo il servizio, poi errore di rovescio.

0-15 Sotterra il dritto dopo il servizio Passaro. Scioccante.

0-3 A quindici Khachanov. Senza parole lo stadio.

40-15 Non risponde Passaro e inizia un monologo con la panchina. Prova quantomeno a scuotersi.

30-15 Prima vincente perentoria.

15-15 Gran risposta d’incontro dell’azzurro, largo lo slice di Khachanov.

15-0 Servizio slice e dritto in cross. Khachanov ha chiaramente alzato il livello: non basta però a questi livelli per vincere 8 giochi di fila.

0-2 Non è vero, non tiene più dentro il campo la palla (anche con il suo dritto) Passaro. Break, 0-8: poco da dire. Azzurro non-reagente.

15-40 Butta via il rovescio lungoriga Passaro e offre due palle break, ci sbilanciamo: sono match point.

15-30 ERRORE GRATUITO di Khachanov di rovescio!

0-30 Si sposta per giocare di dritto ma lo mette in rete Passaro.

0-15 Non supera la rete il rovescio difensivo del perugino. Qui ha spinto bene di dritto Khachanov.

0-1 Niente, fuori il dritto di Passaro.

40-15 Cambia per primo con il rovescio ma sbaglia ancora di dritto l’azzurro, Che disastro!

30-15 Niente, stecca di dritto l’azzurro da situazione di comando.

15-15 FORZAAA! Bordata inside in che dà il quindici a Passaro!

15-0 Servizio vincente del russo.

Khachanov-Passaro 6-3! Gira lo scambio con il cross di dritto il russo e infligge un 6-0 all’azzurro, che si è spento dal 3-0 sopra.

40-A Non giunge a rete la palla corta di Passaro, set point. Grandstand scioccato.

40-40 Non colpisce più la pallina Passaro, incredibile come si è spenta la luce dal 3-0.

40-30 Prima vincente e palla game.

30-30 Sbaglia però di rovescio Ciccio.

30-15 ROVESCIO LUNGORIGA VINCENTE! Questo game può essere di rimbalzo per l’azzurro!

15-15 SUUUU! Tiene la diagonale debole Passaro e ottiene il gratuito di dritto di Khachanov!

0-15 Mamma mia, doppio fallo (1°).

3-5 A quindici Khachanov.

40-15 Sbaglia di dritto Passaro. Non fa più un punto purtroppo.

30-15 Servizio e contropiede di rovescio.

15-15 Andiamo dai, errore di dritto del russo che torna a regalare.

15-0 Prima vincente Khachanov.

3-4 Break a zero. Quarto gioco di fila per il russo.

0-40 Fuori anche questo dritto. Khachanov adesso sta giocando da top 10.

0-30 Sportellata dal centro con il dritto e punto Khachanov.

0-15 Scambio lungo, non sbaglia più di dritto Khachanov e stecca invece Passaro.

3-3 Ace (1° del match) e gioco Khachanov.

40-15 Palla corta in rete Khachanov.

40-0 Servizio e rovescio.

30-0 Troppo lontano difensivamente Passaro. In rete il suo dritto a salire.

15-0 Gran tocco nei pressi della rete di Khachanov.

3-2 In rete, il rovescio di Passaro. Primo gratuito del perugino, vale il contro-break.

15-40 NO! Recupero fortunatissimo del russo con la palla che prende una buca e mette in difficoltà Passaro. Il dritto in cross era stato mozzafiato. Peccato.

15-30 SI! Prima vincente.

0-30 Recupero miracoloso e sulla riga di Khachanov, palla corta che ci stava eccome ma bravo lui in questo caso.

Seconda

0-15 Passa con il dritto diagonale il russo

3-1 Gioco Khachanov che si sblocca. Dai Francesco!

40-30 Slice vincente Khachanov.

30-30 Bravo, servizio in kick e drittone. Primo punto da Khachanov di Khachanov.

15-30 Si, si doppio fallo (1°), il russo non sta giocando la partita. Forza!

15-15 Fuori un altro dritto del russo.

15-0 Slice vincente Khachanov.

3-0 Servizio e volèe, non c’è bisogno del colpo di volo poiché non risponde di rovescio Khachanov.

40-30 Seconda slice ad aprirsi il campo, dritto pesante di là! ANDIAMO!

30-30 Servizio vincente in kick!!!

15-30 Si allunga ed esce l’ennesimo dritto di Khachanov.

0-30 In rete il dritto arretrando dell’azzurro.

0-15 Nastro e dritto out Passaro.

2-0 Si era mangiato la prima chiusura dopo la smorzata di dritto Passaro, clamoroso però errore di volo Khachanov! BREEEEEAK!

40-A Nuovo errore del russo, altra chance!!!! C’è da brekkare!

40-40 Prima vincente Khachanov.

30-40 Terzo errore di dritto Khachanov! Palla break!

30-30 Di poco lunga la risposta di rovescio dell’azzurro.

15-30 LUNGO il dritto del russo, quando è teso regala tanto con questo colpo.

15-15 Con la prima Khachanov.

0-15 Sotto la rete il dritto del russo.

1-0 Tiene la battuta l’azzurro nel primo gioco del match. Sky ha deciso di non fornircelo.

17:15 Passaro era appena fuori dalla top 100 a inizio settimana, nell’arco di queste due settimane però difendeva la bellezza di 300 punti tra qualificazione+3° turno al Foro 2024 e vittoria nel Challenger di Torino.

Giocatori in campo!

17:02 Il perugino oggi può fare l’impresa: servirà una prestazione perfetta contro il due volte semifinalista Slam Karen Khachanov. Il russo gioca bene ed è tignoso su tutte le superfici, ma sulla terra Passaro gioca alla pari con tutti!

17:00 Giornata folle al Foro Italico, si è appena concluso un match epico sul Pietrangeli con la vittoria di Corentin Moutet su Holger Rune dopo quasi 4 ore di gioco. Adesso però tutti gli occhi su Francesco Passaro!

16:55 Chiude la canadese lascia strada libera all’umbro!!

16:00 Andreescu-Rybakina 6-2! Poi Passaro e Khachanov in campo!!

15:05 Gauff b. Linette 7-5, 6-3! Poi Rybakina-Andreescu, che si preannuncia veloce: poi Francesco PASSARO!

13:05 Fils b. Tsitsipas 2-6, 6-4, 6-2! Adesso Gauff, poi Rybakina e finalmente Francesco PASSARO, da Perugia: per un’altra impresa romana!

12:10 In campo Fils e Tsitsipas (2-6, 3-3), poi Gauff-Linette e Rybakina-Andreescu prima di Francesco PASSARO!

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di 3° turno degli Internazionali d’Italia 2025 tra l’azzurro Francesco PASSARO e il russo Karen Khachanov, si gioca per un posto in ottavi di finale nel Masters 1000 della Capitale!

Il perugino sogna di regalarsi un’altra impresa, l’ennesima al Foro dopo che al 2° turno ha superato in due brillanti parziali il bulgaro Grigor Dimitrov. Quel successo rappresenta lo scalpo maggiore della carriera dell’azzurro, che già nel 2024 a Roma si era issato a questo livello di un torneo di questa caratura.

Oggi, di fronte c’è un due volte semifinalista Slam, oltre che campione di Bercy e da tanti anni top 30 ATP. Il moscovita Khachanov non sta vivendo la migliore stagione della carriera, ma è sempre in grado di garantire un rendimento stabile durante tutto l’arco della stagione e su tutte le superfici. Per batterlo servirà la prova perfetta, soprattutto al servizio Passaro dovrà mantenere il livello che ha tenuto con Dimitrov per giocarsi le carte da impresa.

Partite fondamentale in chiave ranking, visto che l’azzurro difende questa settimana la bellezza di circa 300 punti, visto che 365 giorni fa si arrendeva dopo essersi qualificato a Nuno Borges in 3° turno al Foro e vinceva poi il Challenger 175 di Torino. Vincendo oggi risalirebbe quantomeno intorno alla 120^ posizione.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida di 3° turno degli Internazionali d’Italia 2025 tra Francesco PASSARO e Karen Khachanov, si gioca come 4° match sul Grandstand: prima del perugino Fils-Tsitsipas, Gauff e Rybakina: vi aspettiamo!