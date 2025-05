LIVE Paolini-Yuan, Roland Garros 2025 in DIRETTA: debutto non agevole contro la cinese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-HANFMANN (3° MATCH DALLE 12.00)

LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-SHELTON DALLE 20.15

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno del Roland Garros 2025 tra Jasmine Paolini e la cinese Yuan Yue. Terzo confronto diretto tra le due giocatrici con l’azzurra avanti per 2-0 dopo i successi maturati sul cemento di Pechino nel 2023 e su quello di Wuhan nella passata stagione. La vincente della sfida troverà al secondo turno una tra le australiane Ajla Tomljanovic e Maya Joint.

Paolini, ventinovenne di Castelnuovo Garfagnana, arriva a Parigi da numero 4 del mondo con il gravoso compito di provare a confermare la finale del 2024 o quantomeno evitare di lasciare per strada centinaia di punti in ottica ranking. La toscana ha tuttavia strabiliato in quel di Roma aggiudicandosi gli Internazionali d’Italia, e potrà presentarsi allo Slam parigino con meno patemi d’animo, continuando a giocare il suo tennis ed a mostrare il suo splendido sorriso. Il percorso sembra agevole nei primi turni, ma guai a sottovalutare proprio gli esordi.

Dal canto suo Yuan, ventiseienne di Yangzhou (Cina), si presenta al Major francese senza risultati di peso in questa stagione. L’asiatica si è imposta nel WTA Challenger di Oeiras (terra rossa) lanciando segnali di ripresta dopo un periodo di appannamento. Yuan è infatti crollata dalla posizione numero 36 del ranking (maggio 2024) all’attuale numero 89. In carriera vanta il titolo conquistato sul cemento outdoor di Austin (2024) ed il terzo turno agli US Open 2022 come miglior risultato Slam.

La sfida di primo turno del Roland Garros 2025 tra Jasmine Paolini e la cinese Yuan Yue sarà il quarto match dalle 11.00 sul Suzanne-Lenglen dopo Sommez-Svitolina, Mpetshi Perricard-Bergs e Tiafoe-Safiullin. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!