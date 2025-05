LIVE Paolini-Tomljanovic, Roland Garros 2025 in DIRETTA: australiana da non sottovalutare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno del Roland Garros 2025 tra Jasmine Paolini e l’australiana Ajla Tomljanovic. Primo confronto diretto in assoluto tra le due giocatrici, con la vincente dell’incontro che troverà al terzo turno una tra l’ucraina Yuliia Starodubtseva e la russa Anastasia Potapova.

Paolini, ventinovenne di Castelnuovo Garfagnana, arriva a Parigi da numero 4 del mondo con il gravoso compito di provare a confermare la finale del 2024 o quantomeno evitare di lasciare per strada centinaia di punti in ottica ranking. La toscana ha tuttavia strabiliato in quel di Roma aggiudicandosi gli Internazionali d’Italia, ed ha evitato la prima trappola parigina all’esordio rimontando un break di ritardo alla cinese Yuan nel set decisivo.

Dal canto suo Tomljanovic, trentaduenne nata a Zagabria con passaporto croato ed australiano, è giunta al secondo turno del Major francese dopo aver vinto comodamente il derby sulla connazionale Joint. Talentuosa, fa delle accelerazioni da fondo il proprio marchio di fabbrica. Incostante al servizio, pecca spesso di un elevato numero di doppi falli.

La sfida di secondo turno del Roland Garros 2025 tra Jasmine Paolini e l’australiana Ajla Tomljanovic aprirà il programma sul prestigioso Philippe-Chatrier alle 12.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e buon tennis a tutti!