LIVE Paolini-Ostapenko, WTA Roma 2025 in DIRETTA: va disinnescata la potenza della lettone per l’accesso ai quarti

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale del torneo di Roma 2025 tra Jasmine PAOLINI e Jelena Ostapenko. Si gioca per un posto in quarti di finale degli Internazionali d’Italia femminile!

Avversaria pericolosissima per un posto nelle ultime otto del torneo, con l’azzurra che gioca per la prima volta in carriera a questo punto del torneo della Capitale. Ostapenko può battere tutte le giocatrici del mondo, se è in giornata. Viceversa, può perdere da chiunque, vedi la sconfitta di Madrid contro la rientrante Anastasia Sevastova.

Servirà pazienza sui vincenti che la lettone sferrerà, ma ancor più bisognerà anticipare Ostapenko nel comando del gioco. Quando la n.18 WTA risponde prova sempre a decidere il punto nei primi 3 colpi, e ciò potrebbe dare molta noia a Paolini, che quando si fa prendere dalla fretta commette errori a ripetizione. Vedremo come l’azzurra e Marc Lopez sapranno preparare il match, che è a tutti gli effetti il più importante della carriera della n.5 del mondo al Foro.

La classifica è marginale in questo caso, ma se vince Paolini tiene vivo il sogno n.4 del mondo a fine torneo, lei che era partita in questa settimana nella Città Eterna per difendersi dagli attacchi di Andreeva e Keys. Dopo la sconfitta di Swiatek però, l’occasione è divenuta ghiottissima e l’azzurra vuole prendersela!

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della partita di ottavi di finale tra Jasmine PAOLINI e Jelena Ostapenko (LAT) che prenderà il via non prima delle ore 12:30, comunque dopo Stearns-Osaka. Vi aspettiamo!