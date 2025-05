LIVE Paolini-Gauff, WTA Roma 2025 in DIRETTA: caccia ad un trofeo che all’Italia manca da 40 anni!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di verdetti agli Internazionali d’Italia 2025: si assegna il titolo del singolare femminile. A contenderselo la toscana Jasmine PAOLINI e l’americana Coco GAUFF.

Una giocatrice italiana torna a giocare una finale al Foro Italico di Roma 10 anni dopo Sara Errani, nel 2014, romagnola che giocherà la finale di doppio proprio con Paolini nella giornata di domani. Oggi però occhi puntati su Jasmine Paolini, che ha l’occasione della vita di imporsi nel torneo che da bambina ha sempre sognato di giocare e vincere un giorno.

La n.5 del mondo virtuale arriva a questo ultimo atto dopo un percorso palpitante e carichissimo di emozioni sparse tra singolo e doppio. In singolare si è trovata a un passo dal baratro contro Diana Shnaider in quarti di finale, nel secondo set era sotto 0-4 e pareva essere praticamente eliminata. In quel frangente ha trovato la forza di rimettersi in pista e di girare la partita, così come ha fatto nella semifinale con Stearns, a cui ha annullato due palle set nel 1° parziale.

Partita che pesa un macigno anche in chiave classifica WTA, visto che alzando il trofeo si ritroverebbe nuovamente a calcare il suo best ranking e comincerebbe la nuova settimana da n.4 del mondo. In caso di trionfo sarebbe anche testa di serie n.4 al Roland Garros, dove difende la finale e 1300 punti. Nella race invece le cose si sono rimesse apposto, visto che live è settima con margine sulla nona posizione.

Di fronte c’è una rivale difficilissima da leggere, poiché capace di tutto e del suo contrario. Nella semifinale tiratissima con Zheng sono stati addirittura 15 i doppi falli di Gauff, che quest’oggi non potrà permettersi numeri simili. C’è un precedente molto recente che dà fiducia: il 6-4, 6-2 di Stoccarda in favore di Paolini!

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della finale di singolare maschile tra Jasmine PAOLINI e Coco GAUFF, si gioca per diventare campionessa del WTA 1000 di Roma 2025. Si parte alle ore 17:00, prima le due semifinali di doppio dalle 12 che non dovrebbero comportare ritardi. Vi aspettiamo!