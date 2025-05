LIVE Orizzonte Catania-SIS Roma, A1 pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA: si assegna lo scudetto alla ‘bella’

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Orizzonte Catania-SIS Roma, A1 pallanuoto femminile 2025: ultimo atto della finale.

Una partita che vale un’intera stagione tra le due rose protagoniste di un duello ad grandissimo livello tecnico ed emotivo. Oggi quindi si assegna lo scudetto numero 41 della serie A1 femminile alla piscina comunale “Nesima” di Catania si gioca gara 3 della finale tra i padroni di casa L’Ekipe Orizzonte e SIS Roma. Dirigono il match Alessia Ferrari di Genova e Massimo Calabrò di Macerata Campania; delegato Luca Bianco di Brescia. Sarà l’ultima partita della carriera da giocatrice per il capitano della SIS Roma Domitilla Picozzi, argento vinto a Fukuoka 2023 con il Setterosa.

La rosa romana di Marco Capanna ha riportato il risultato in parità nella serie grazie al 9-7 in gara 2 al Centro Federale – Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia con la prestazione decisiva di Chiappini nell’ultimo quarto. Nella prima partita della finale, invece, le catanesi di Martina Miceli si erano imposte con un grande 13-6.

L’Ekipe Orizzonte e la SIS Roma, precisamente prima e seconda nella regular season, si sfidano nella finale scudetto per la terza volta. Nell’annata 2018/2019 successo siciliano per 6-3 nell’epilogo della final six; nell’annata 2022/2023 L’Ekipe vinse la serie per 3-1. La rosa catanese guidata da Martina Miceli oltre che dalla presidente e ancora giocatrice Tania Di Mario che va a cercare la sesta competizione consecutiva, il venticinquesimo scudetto in bacheca. La rosa romana allenata da Marco Capanna vuole il primo scudetto e il secondo trofeo stagionale dopo la vittoria della Coppa Italia Unipol con il successo per 10-7 proprio contro le siciliane.

Inizio alle ore 18:30.