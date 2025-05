LIVE Nuoto di fondo, Europei 2025 in DIRETTA: Paltrinieri in gara nella 10 km

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati Europei 2025 di nuoto di fondo a Stari Grad in Croazia. La giornata prosegue con la 10 km maschile, in programma alle ore 14:00, a Stari Grad, sull’isola croata di Hvar, trentasei anni dopo la prima edizione della rassegna. L’evento, che riunisce 85 atleti da oltre 20 nazioni, vedrà in acqua il meglio del nuoto europeo, tra veterane affermate e giovani in rampa di lancio.

L’uomo da battere è Kristof Rasovszky, campione olimpico a Parigi e mondiale a Doha nei 10 km. L’ungherese, già tre volte campione europeo, sarà il punto di riferimento della gara insieme al francese Marc Antoine Olivier, sempre competitivo nelle grandi occasioni. In casa Italia, i riflettori sono puntati su Gregorio Paltrinieri, oro europeo in carica nella distanza e pronto a tornare protagonista anche nel nuovo ciclo post-Parigi 2024. Dopo il doppio bronzo negli 800 metri in vasca (Giochi e Mondiali), SuperGreg affronta un programma intenso: tutte le distanze in acque libere e la staffetta mista.

Accanto a lui anche Dario Verani, che nuoterà sia 10 che 5 km, e un gruppo in crescita formato da Marcello Guidi, Davide Marchello, Andrea Filadelli e il giovane Matteo Diodato, all’esordio europeo nella distanza olimpica. Proprio Filadelli, bronzo a squadre lo scorso anno e già protagonista in Coppa del Mondo, sarà tra i nomi da seguire con attenzione. La temperatura dell’acqua si aggirerà intorno ai 19 gradi, con clima in graduale miglioramento. Secondo il coordinatore tecnico Stefano Rubaudo, questa rassegna rappresenta “un test fondamentale per valutare la condizione attuale e avviare il percorso di preparazione ai Mondiali 2025 in Italia”.

il livello si preannuncia alto tra gli uomini. Risponderanno all’appello i magiari Kristof Rasovszky e David Betlehem, con il primo che vorrà ribadire il concetto nella 10 km dopo aver conquistato i titoli mondiale e olimpico. Da par suo Betlehem, bronzo a Cinque Cerchi, potrebbe avere validi argomenti. Una concorrenza notevole rappresentata anche dai francesi Marc-Antoine Olivier e Logan Fontaine (argento iridato), mentre non ci saranno i tedeschi Florian Wellbrock e Oliver Klemet.

Si tratta di un’importante tappa di passaggio per i mondiali, poiché da lì un gruppo andrà in altura e l’altro gruppo continuerà l’avvicinamento ai mondiali in Italia per arrivare all’appuntamento clou dove si saranno tutti i protagonisti dagli australiani agli americani. Inizia un nuovo quadriennio olimpico e il ricambio generazionale sarà fondamentale. L’acqua sarà fredda intorno ai 19 gradi, ma probabilmente si alzeranno le temperature nel corso della settimana e ci sono buone possibilità che si scaldi ancora un po’ ma senza aspettarci comunque condizioni estive. La 10 km di Hvar segna così l’inizio di un nuovo cammino internazionale, con l’Italia pronta a difendere il proprio ruolo da protagonista nel fondo europeo.

