LIVE Nuoto di fondo, Europei 2025 in DIRETTA: Paltrinieri e Taddeucci ci riprovano nella 5 km

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Campionati Europei 2025 di nuoto di fondo a Stari Grad in Croazia. Nella giornata di oggi si disputano le due 5 km. L’evento, che riunisce 85 atleti da oltre 20 nazioni, vedrà in acqua il meglio del nuoto europeo, tra veterane affermate e giovani in rampa di lancio. Dopo le emozioni della prima giornata con le 10 chilometri, i Campionati Europei di nuoto in acque libere a Stari Grad entrano nel vivo giovedì 29 maggio con la disputa delle due prove sui 5 km, distanza più breve ma non per questo meno tattica e selettiva. L’Italia arriva con buone ambizioni al via, forte dei risultati incoraggianti raccolti all’esordio.

Nella gara femminile (start ore 10:00), gli occhi saranno puntati su Ginevra Taddeucci, reduce da uno splendido argento nella 10 km, confermando il bronzo olimpico di Parigi e la doppia medaglia continentale di Belgrado 2024. La 27enne toscana, allenata da Giovanni Pistelli, punta a confermarsi tra le dominatrici del fondo europeo. Con lei ci saranno Barbara Pozzobon, nona nella prova più lunga, e Giulia Gabbrielleschi, che ha preferito concentrare la sua preparazione sulle distanze inferiori, proprio per arrivare al meglio a questo appuntamento. Non mancheranno però avversarie di altissimo profilo come l’ungherese Viktoria Mihalyvari, fresca vincitrice della 10 km, la tedesca Celine Rieder, la francese Ines Delacroix, e l’iberica Maria De Valdes Alvarez, già protagonista in Coppa del Mondo.

Nel pomeriggio (ore 15:00) toccherà agli uomini con l’Italia che schiera un terzetto esperto e competitivo: Gregorio Paltrinieri, a caccia di rivincita dopo il quarto posto nella 10 km, Dario Verani, nono mercoledì ma voglioso di riscatto, e Marcello Guidi, specialista della distanza. SuperGreg, che ha sfiorato il podio per pochi centesimi, cercherà stavolta un finale all’attacco per tornare sul podio europeo. Favorito d’obbligo è l’ungherese Kristof Rasovszky, dominatore della 10 km e già campione mondiale ed europeo. Da seguire anche i francesi Logan Fontaine e Sacha Velly, lo svizzero Paul Niederberger, il tedesco Moritz Bockes, oltre al giovane magiaro David Betlehem.

Con le temperature dell’acqua ancora fresche ma in lieve rialzo, le condizioni si annunciano ideali per due gare avvincenti e dall’alto contenuto tecnico. Dopo il podio femminile conquistato all’esordio, l’Italia ha tutte le carte in regola per recitare un ruolo da protagonista anche in questa seconda giornata.

la 5 km femminile alle 10.00 e la 5 jm maschile alle 15.00