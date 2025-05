LIVE Nuoto di fondo, Europei 2025 in DIRETTA: l’Italia cerca gloria nella novità knockout

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare dei Campionati Europei 2025 di nuoto di fondo a Stari Grad in Croazia. Nella giornata di oggi si disputano le due 3 km knockout. Una gara tutta da inventare, una sfida nuova da conquistare. Le acque di Stari Grad, sull’isola croata di Hvar, ospiteranno per la prima volta agli Europei di nuoto in acque libere la 3 km knockout maschile: una novità assoluta nel programma continentale, che promette emozioni, strategia e spettacolo.

Questa inedita prova a eliminazione si svilupperà su tre turni ravvicinati e sempre più brevi: 1500 metri nei quarti di finale, 1000 nelle semifinali e una tiratissima finale da 500 metri tra i migliori dieci. Una sorta di sprint prolungato, dove ogni sbavatura può costare caro e ogni energia va gestita al millimetro. In campo maschile tutti gli occhi saranno puntati su Gregorio Paltrinieri, trionfatore ieri nella 5 km e pronto a cimentarsi anche nella nuova distanza con il consueto mix di grinta, strategia e talento. Il campione olimpico e mondiale seguito da Fabrizio Antonelli, ha già mostrato una brillante condizione e andrà a caccia della doppietta continentale. Al suo fianco scenderanno in acqua anche due giovani azzurri al debutto in nazionale maggiore: Davide Marchello e Matteo Diodato, entrambi desiderosi di mettersi in mostra in un contesto tecnico e spettacolare.

Tra i rivali più accreditati, fari accesi sull’ungherese David Bethlehem, argento nella 5 km e campione uscente della 10 km, e sul connazionale Kristof Rasovszky, già campione olimpico e reduce da due podi in due giorni. Occhio anche al bronzo mondiale Marc-Antoine Olivier (Francia), al tedesco Noah Lerch, agli spagnoli Mateo Garcia Castro e Mario Mendez Puga, oltre che all’israeliano Matan Roditi e allo svizzero Christian Schreiber.

Nel pomeriggio toccherà alle donne e il gruppo azzurro si presenta fortissimo: Ginevra Taddeucci, reduce dall’oro nella 5 km e dall’argento nella 10 km, è tra le principali favorite, forte di una forma smagliante e di una crescente consapevolezza internazionale. Con lei in acqua anche Giulia Gabbrielleschi, sesta nella 5 km e sempre affidabile nelle gare tirate, e la giovanissima Antonietta Cesarano, alla sua prima esperienza in una rassegna europea assoluta.

Tra le avversarie principali spiccano i nomi di Viktoria Mihalyvari, l’ungherese già oro nella 10 km e argento nella 5 km, della spagnola Maria De Valdes Alvarez, terza nella gara di mercoledì, e della tedesca Lea Boy, regina del fondo tedesco. Da tenere d’occhio anche le altre iberiche Paula Otero Fernandez e Candela Sanchez Lora, la slovena Spela Perse, la francese Clemence Coccordano e la turca Tuna Erdogan. Una gara nuova, aperta a ogni sorpresa, dove l’esperienza conterà quanto l’adattabilità e il sangue freddo. Sarà spettacolo in mare aperto: il futuro del nuoto in acque libere passa da qui.

