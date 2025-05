LIVE Nuoto di fondo, Europei 2025 in DIRETTA: Italia a caccia dell’oro con Taddeucci e Paltrinieri nella staffetta mista

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta e ultima giornata di gare dei Campionati Europei 2025 di nuoto di fondo a Stari Grad in Croazia. Nella giornata di oggi si disputa la staffetta 4×1500 mista. Ultimo atto degli Europei di nuoto in acque libere a Stari Grad, sull’isola croata di Hvar, che vedrà affrontarsi formazioni composte da due donne e due uomini, chiamati a completare ciascuno un tratto di un chilometro e mezzo in mare aperto. Dopo le emozioni della 5 km e delle knockout race, tutte le squadre migliori si presentano con i loro atleti più in forma, e lo spettacolo è assicurato.

Tra le nazionali più attese c’è l’Italia, reduce da un bottino di alto livello nelle prove individuali. Gregorio Paltrinieri, fresco oro nella 5 km e quinto nella finale sprint della 3 km knockout, guiderà la formazione azzurra insieme a Giulia Gabbrielleschi, Ginevra Taddeucci – campionessa europea in carica della 5 km e già due volte sul podio a Stari Grad – e Marcello Guidi, settimo nella 5 km. Il quartetto azzurro mescola esperienza e condizione attuale, puntando decisamente al podio.

Attenzione alla Germania, che schiera una formazione solida con Lea Boy e Celine Rieder al femminile e i giovani Moritz Rainer Bockes e Arne Schubert. Anche l’Ungheria sarà della partita, forte di un team con Bettina Fabian e Viktoria Mihalyvari – oro e argento tra 10 km e 5 km – e soprattutto con i due medagliati delle gare maschili: David Betlehem e Kristof Rasovszky, autentici protagonisti di questi Europei. La Francia si affida a Logan Fontaine, argento nella knockout, e a Sacha Velly, affiancati da Clemence Coccordano e Ines Delacroix. Outsider interessanti le Isole Faroe, la Slovacchia e la Turchia, che proveranno a sfruttare eventuali errori delle big per risalire la classifica.

Il contesto tecnico è ideale per una prova avvincente. Dopo il debutto assoluto delle knockout race, la 4×1500 chiude nel segno della strategia e della resistenza. Sarà decisiva la gestione delle scie e la scelta degli ordini di partenza: molti team opteranno per iniziare con una donna e chiudere con l’uomo più veloce, ma non è escluso che ci siano sorprese tattiche. Per l’Italia, una vittoria sarebbe la ciliegina sulla torta di un Europeo molto positivo. Con Paltrinieri e Taddeucci in gran forma, Gabbrielleschi e Guidi chiamati a dare continuità, le carte in regola ci sono tutte. Ma dovranno fare i conti con l’Ungheria dei campioni olimpici e con la Francia dei giovani rampanti.

Nella giornata di oggi si disputa la staffetta 4×1500 mista alle 10.00