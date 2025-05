LIVE Nuoto di fondo, Europei 2025 in DIRETTA: 10 km femminile, Taddeucci e Pozzobon ci provano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati Europei 2025 di nuoto di fondo a Stari Grad in Croazia. Sarà la 10 km femminile, in programma alle ore 9:00, ad aprire i Campionati Europei di nuoto in acque libere a Stari Grad, sull’isola croata di Hvar, trentasei anni dopo la prima edizione della rassegna. L’evento, che riunisce 85 atleti da oltre 20 nazioni, vedrà in acqua il meglio del nuoto europeo, tra veterane affermate e giovani in rampa di lancio.

L’Italia si presenta con una squadra ambiziosa e ben assortita. A guidare il gruppo femminile sarà Ginevra Taddeucci, reduce da una stagione 2024 memorabile: bronzo nella 10 km ai Campionati Europei di Belgrado, ma soprattutto medaglia olimpica nella prova a cinque cerchi disputata nella Senna, dove è stata l’unica europea a salire sul podio. L’atleta delle Fiamme Oro sarà impegnata in tutte le distanze in programma, comprese la nuova 3 km a eliminazione diretta e la staffetta. Al suo fianco anche Barbara Pozzobon, esperta delle lunghe distanze, la debuttante Linda Caponi, protagonista in Coppa del Mondo, e Antonietta Cesarano, giovane promessa proveniente dal nuoto in corsia. A rinunciare alla 10 km sarà invece Giulia Gabbrielleschi, che ha scelto di concentrarsi su 5 km e 2.5 km.

La competizione si preannuncia di alto livello tecnico e servirà come test probante in vista dei Mondiali 2025 in Italia. Attesa una temperatura dell’acqua attorno ai 19 gradi, con condizioni in miglioramento nel corso della settimana. Il coordinatore tecnico azzurro Stefano Rubaudo ha sottolineato l’importanza di questi Europei anche in ottica futura: “Abbiamo un gruppo misto, con atlete affermate e volti nuovi. Per molte sarà un passaggio fondamentale nel percorso verso i grandi appuntamenti della nuova stagione”.

Assenze pesanti al femminile, parlando dell’olandese Sharon Van Rouwendaal e della teutonica Leonie Beck, che considerate in coppia hanno unificato le corone a livello europeo, mondiale e olimpico. Un’opportunità per Taddeucci, bronzo olimpico a Parigi, per recitare il ruolo della protagonista, dovendosi guardare dall’altra tedesca Lea Boy e dall’ungherese Bettina Fabian.

Si tratta di un’importante tappa di passaggio per i mondiali, poiché da lì un gruppo andrà in altura e l’altro gruppo continuerà l’avvicinamento ai mondiali in Italia per arrivare all’appuntamento clou dove si saranno tutti i protagonisti dagli australiani agli americani. Inizia un nuovo quadriennio olimpico e il ricambio generazionale sarà fondamentale. L’acqua sarà fredda intorno ai 19 gradi, ma probabilmente si alzeranno le temperature nel corso della settimana e ci sono buone possibilità che si scaldi ancora un po’ ma senza aspettarci comunque condizioni estive. La 10 km di Hvar segna così l’inizio di un nuovo cammino internazionale, con l’Italia pronta a difendere il proprio ruolo da protagonista nel fondo europeo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati Europei 2024 di nuoto di fondo a Stari Grad in Croazia che prevede la 10 km femminile: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si parte alle 9.00. Buon divertimento!