LIVE Musetti-Zverev, ATP Roma 2025 in DIRETTA: in arrivo una serata elettrizzante al Foro Italico

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Roma tra Lorenzo Musetti ed il tedesco Alexander Zverev. Quarto confronto diretto in assoluto tra i due con l’azzurro avanti per 2-1. Ancora vivo il ricordo del duplice 7-5 con cui il toscano ha superato il suo prossimo avversario ai quarti dei Giochi Olimpici di Parigi. Il vincente della sfida troverà in semifinale uno tra lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il britannico Jack Draper.

Musetti, ventitreenne di Carrara, arriva all’appuntamento capitolino a margine di due 1000 sulla terra battuta vissuti da autentico protagonista. Finalista a Montecarlo e semifinalista a Madrid il toscano è tra i giocatori più in forma del momento e dinanzi al pubblico di casa non vorrà deludere. Bisogna continuare a disegnare tennis all’insegna del talento e della sicurezza mentale mostrata nelle scorse settimane. Finora ha superato in due parziali il finlandese Virtanen, l’americano Nakashima ed il russo Medvedev.

Dal canto suo Zverev, ventottenne di Amburgo (Germania), si presenta al quarto di finale che accenderà la sessione serale degli Internazionali d’Italia a margine di 9 vittorie consecutive sulla terra rossa del Foro Italico. Il campione in carica ha confermato il feeling con il torneo romano vincendo agevolmente dapprima con l’argentino Ugo Carabelli, poi con il lituano Gaubas ed infine con il francese Fils. Numero 2 del ranking ATP unisce la potenza del servizio a dei fondamentali da autentico fuoriclasse.

La sfida di quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Roma tra Lorenzo Musetti ed il tedesco Alexander Zverev sarà il quarto incontro sul Campo Centrale a partire dalle 13.00 dopo Gauff-Andreeva, Draper-Alcaraz e Sabalenka-Zheng, ed inizierà in ogni caso non prima delle 20.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!