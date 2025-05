LIVE Musetti/Sonego-Heliovaara/Patten, ATP Roma 2025 in DIRETTA: gli azzurri sfidano due specialisti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale dell’incontro tra la coppia azzurra formata da Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego e quella anglo-finlandese composta da Harri Heliovaara ed Henry Patten, valevole per gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2025.

Dopo la vittoria al terzo set (6-7, 6-2, 10-8) contro i fratelli Berrettini, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego tornano in campo insieme, alla ricerca dei quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Roma. I due Lorenzo non sono sicuramente degli specialisti, basti vedere i rispettivi ranking; 344° il toscano, 346° il torinese. La differenza nella classifica mondiale con i due sfidanti è più che ampia: Harri Heliovaara ed Henry Patten occupano la terza e la quarta posizione nella graduatoria.

Questi ultimi hanno sconfitto Sebastian Korda e Flavio Cobolli al primo turno, tramite un doppio 6-3. Inoltre, il britannico e lo scandinavo godono di un palmarès invidiabile, condito da due successi Slam, uno a Wimbledon l’anno scorso e l’ultimo in quel di gennaio agli Australian Open, dove prevalsero in rimonta sulla coppia italiana di punta Bolelli-Vavassori.

Quest’oggi dunque, sono inevitabilmente loro i favoriti, sebbene il pubblico della SuperTennis Arena spingerà con tutto il calore possibile Musetti e Sonego.

Ricordiamo che Lorenzo Musetti giocherà anche in singolare domani, contro il russo Daniil Medvedev sul Grandstand. Suddetta partita è prevista come terza a partire dalle 11:00. Vedremo di conseguenza se il carrarese saprà gestire al meglio le energie fisiche.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale del match tra Musetti/Sonego ed Heliovaara/Patten, valido per gli ottavi di finale del torneo di doppio degli Internazionali d’Italia 2025. La partita è posta sulla SuperTennis Arena come quinta ed ultima del programma, il quale prenderà il via alle 11:00. Vi aspettiamo!