LIVE Musetti-Navone, Roland Garros 2025 in DIRETTA: l’asticella si alza contro uno specialista della terra rossa

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Lorenzo Musetti e Mariano Navone, partita valevole per il terzo turno del Roland Garros 2025. Si alza l’asticella per il numero 7 del mondo che nei sedicesimi di finale dello Slam parigino affronta uno specialista della terra rossa.

Musetti ha iniziato questo Roland Garros con due convincenti vittorie per 3-0. All’esordio il toscano ha sconfitto Yannick Hanfmann 7-5, 6-2, 6-0 in appena due ore e nove minuti di gioco. Al secondo turno l’italiano ha regolato Daniel Elahi Galan per 6-4, 6-0, 6-4 in due ore e cinque minuti. A Parigi il carrarino vuole chiudere nel migliore dei modi la grande stagione su terra battuta in cui ha raggiunto la finale a Monte Carlo e le semifinali a Madrid e Roma.

Dall’altra parte della rete ci sarà Mariano Navone, giocatore specialista del mattone tritato. L’argentino, sceso al numero 97 del mondo dopo un avvio di stagione non al livello del fantastico 2024, in questo Roland Garros è stato il giustiziere di due tennisti statunitensi: prima ha battuto Brandon Nakashima (7-6, 4-6, 6-1, 6-2) e poi ha regolato Reilly Opelka (6-1, 7-6, 6-3).

Tra i due giocatori ci sono due precedenti, entrambi risalenti alla passata stagione: Navone trionfò nella finale del challenger di Cagliari 7-5, 6-1, mentre Musetti vinse 7-5, 6-3nel secondo turno dei Giochi Olimpici disputati proprio sui campi del Roland Garros.

L’incontro tra Musetti e Navone aprirà il programma sul Suzanne Lenglen alle 11.00. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dell’incontro con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!