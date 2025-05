LIVE Musetti-Nakashima 6-4, 6-3, ATP Roma 2025 in DIRETTA: partita perfetta dell’azzurro che vola agli ottavi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.14 Al prossimo turno Lorenzo Musetti affronterà Daniil Medvedev. Questa mattina il campione degli Internazionali BNL d’Italia 2023 ha sconfitto Alexei Popyrin 6-4, 6-1

15.12 L’azzurro ha concluso la partita con l’82% dei punti vinti con la prima, entrata il 75% delle volte, ed il 46% con la seconda. L’italiano ha messo a segno 18 vincenti e 16 errori gratuiti.

15.10 Partita perfetta di Musetti che ha concesso poco e nulla al servizio, annullando con autorità l’unica palla break offerta. L’italiano è stato cinico sul servizio di Nakashima brekkando ogni volta che ne ha avuto la possibilità

15.08 6-4, 6-3 Gioco, partita ed incontro Lorenzo Musetti: l’italiano risponde bene, manovra con il dritto e chiude con l’incrociato.

Seconda

0-40 Scappa in lunghezza il dritto in uscita dal servizio di Nakashima. 3 match points per Musetti

0-30 Prima al centro dell’americano che poi gioca una smorzata tutt’altro che perfetta. Musetti gioca un passante di dritto al corpo di Musetti e poi chiude con il rovescio

0-15 Si ferma in rete il dritto in avanzamento di Nakashima.

5-3 Gioco Musetti: prima ad uscire vincente per l’italiano.

40-0 Si ferma in rete il dritto lungolinea di Nakashima.

30-0 Servizio vincente a 210 km/h.

15-0 Dritto lungolinea stupendo di Musetti che con il peso del corpo all’indietro trova l’accelerazione vincente.

4-3 Gioco Nakashima: prima vincente dell’americano che rimane in scia.

40-15 Termina in corridoio il dritto dell’italiano che ha provato ad essere aggressiv0

30-15 Prima ad uscire vincente. L’americano ha raccolto tanti punti con questa soluzione da destra

15-15 Punto perfetto di Musetti che risponde lungo con il dritto, prende in mano le operazioni e chiude con il colpo in avanzamento

15-0 Ace, il terzo della partita anche per lo statunitense.

4-2 Gioco Musetti: ace, il terzo della partita per l’italiano.

40-30 Bellissimo lob alzato da Musetti. Nakashima aggancia la palla ma spedisce in corridoio lo smash

Seconda

30-30 Prima a 217 km/h indirizzata verso il corpo di Nakashima che mette la racchetta senza riuscire a rispondere

15-30 Atterra di poco in corridoio il rovescio incrociato dell’italiano che aveva accelerato bene con il dritto

15-15 Si alza molto la risposta di Nakashima con Musetti che decide di smashare da fondo campo

0-15 Punto durissimo vinto da Nakashima nonostante la grandissima difesa di Musetti. L’americano chiude lo scambio con una bellissima volee in allungo.

3-2 Break Musetti: gioca sulle righe l’azzurro!! L’italiano prende in mano lo scambio sin dalla risposta, pizzica la riga esterna con il dritto inside-out e chiude con lo schiaffo al volo.

Seconda

30-40 Servizio in slice ad uscire perfetto e dritto in contropiede vincente.

15-40 Musetti comanda con il dritto da fondo, poi rallenta con il back ed infine accelera nuovamente costringendo all’errore l’americano

Seconda

15-30 Prima ad uscire vincente per lo statunitense che ha trovato una grande traiettoria in slice

0-30 L’azzurro stringe bene l’angolo con il dritto e viene ripagato dall’errore di dritto dell’americano

0-15 Grandissima risposta di Musetti con la palla che atterra nei pressi della riga e manda fuori giri l’americano.

2-2 Gioco Musetti: prima vincente per l’azzurro.

40-15 Servizio lavorato alla T e dritto lungolinea vincente.

30-15 Ace, il secondo della partita per l’azzurro che ha trovato una traiettoria perfetta ad uscire

15-15 Termina in rete la smorzata in uscita dal servizio dell’italiano

15-0 Musetti accelera con il dritto incrociato e chiude con il contropiede.

1-2 Gioco Nakashima: prima vincente per l’americano che al servizio ha una serie di 20 punti vinti e 3 persi

40-30 Bellissima risposta di Musetti che trova gli ultimi centimetri di campo e poi gioca una smorzata perfetta

40-15 Prima ad uscire vincente per Nakashima. Musetti risponde da lontano con il rovescio che non rientra in campo.

30-15 Atterra in corridoio il rovescio in uscita dal servizio dell’americano.

30-0 Servizio ad uscire, dritto in contropiede e poi lungolinea per Nakashima.

15-0 Termina di poco lungo il rovescio lungolinea del toscano che aveva preso in mano l’incontro con un paio di back

1-1 Gioco Musetti: prima al centro a 213 km/h e dritto incrociato vincente.

40-15 L’americano vanifica un’ottima risposta steccando il dritto successivo

30-15 Servizio al corpo e dritto d’attacco per l’italiano. Nakashima alza un lob disperato che per poco non rimane in campo

15-15 Bruttissima smorzata giocata in uscita dal servizio da Musetti con la palla che si ferma a metà rete

15-0 Ace, il primo della partita per Musetti con una grande prima ad uscire.

Al servizio Lorenzo Musetti

0-1 Gioco Nakashima: si spegne a metà rete il back di Musetti.

40-15 Prima ad uscire e smash vincente dalla parte opposta

30-15 Musetti spinge con il dritto verso il rovescio dell’americano che perde il controllo

30-0 Scappa in lunghezza il recupero di dritto di Musetti alla smorzata giocata da Nakashima

15-0 Servizio e dritto per l’americano che si apre il campo e chiude con la volee.

Al servizio Brandon Nakashima

SECONDO SET

Musetti ha vinto solamente cinque punti in risposta, tutti nei primi due game nel match. L’azzurro ha piazzato il break in apertura di match gestendo il vantaggio.

6-4 Gioco e primo set Musetti: l’azzurro chiude il primo parziale con una prima al centro vincente.

40-15 Grandissima difesa di Musetti che resiste alle accelerazioni di Nakashima, ribalta lo scambio con un back corto e poi chiude con l’accelerazione di dritto

30-15 Doppio fallo, il primo della partita per l’azzurro

30-0 Servizio ad uscire a 215 km/h.

15-0 Prima lavorata al centro, dritto incrociato negli ultimi centimetri di campo e poi in contropiede.

5-4 Gioco Nakashima: per poco non rientra il rovescio lungolinea di Musetti.

40-0 Servizio e dritto per lo statunitense.

30-0 Altra prima vincente, questa volta al centro.

15-0 Prima vincente ad uscire per lo statunitense che vince il nono punto consecutivo al servizio

5-3 Gioco Musetti: prima al centro vincente per l’italiano.

40-15 Atterra sulla riga il dritto di Musetti che poi gestisce bene una palla bassa nei pressi della rete chiudendo con il rovescio lungolinea.

30-15 Prima al centro e smorzata perfetta con taglio ad uscire.

15-15 Musetti non chiude la volee a campo aperto e viene infilato dal recupero di Nakashima.

15-0 Si ferma in rete il back in allungo dell’americano. Musetti ha spinto con il dritto inside-out verso il rovescio dell’avversario

4-3 Gioco Nakashima: prima ad uscire all’incrocio delle righe e volee vincente.

40-0 Rimane corto il lob di Musetti che si consegna a Nakashima.

30-0 Servizio vincente per lo statunitense che ha vinto 6 punti consecutivi alla battuta.

15-0 Ace, il primo dell’incontro per l’americano

4-2 Gioco Musetti: termina lungo il dritto difensivo dell’americano.

A-40 Servizio al cento e dritto lungolinea vincente.

40-40 Musetti attacca bene e prende la rete. L’azzurro però viene infilato dal passante lungolinea di Nakashima.

40-30 Risposta incrociata dell’americano che pizzica la riga e poi chiude con il dritto in entrata.

40-15 Musetti attacca bene con il dritto, lascia rimbalzare il lob e chiude con lo smash

30-15 Termina lunga la risposta di Nakashima.

15-15 L’azzurro vanifica un’ottima prima spedendo a metà rete il back. L’italiano ha fatto abbassare molto la risposta dell’americano.

15-0 Servizio al centro e dritto vincente per Musetti

3-2 Gioco Nakashima: prima ad uscire e volee vincente. Game ingiocabile per l’americano.

40-0 Prima in slice all’incrocio delle righe e dritto dalla parte opposta.

30-0 Servizio ad uscire ad aprirsi il campo e schiaffo al volo di dritto dalla parte opposta.

15-0 Prima vincente per lo statunitense.

3-1 Gioco Musetti: l’americano prova a parare la risposta senza trovare il campo.

Seconda

A-40 Servizio ad uscire vincente dell’italiano che sta variando molto con la battuta

40-40 Prima vincente di Musetti che annulla la palla break

30-40 Musetti arriva in corsa sullo smash giocato da Nakashima ma affossa a metà rete il dritto.

Seconda

30-30 Regalo di Nakashima che prima si spalanca il campo e poi vanifica tutto spedendo lungo il dritto a campo aperto

15-30 Musetti cerca nuovamente una smorzata ma questa volta la palla si ferma sul nastro

15-15 Palla corta stupenda giocata da Musetti che in uscita dal servizio stacca la mano e trova una smorzata imprendibile

0-15 L’azzurro perde il controllo del rovescio in uscita dal servizio

2-1 Break Musetti: l’azzurro gioca un back a metà campo e poi accelera con il dritto incrociato ed infine chiude con il contropiede.

Seconda

30-40 Termina ampiamente in rete la palla corta tentata da Nakashima. L’americano inoltre aveva cambiato in anticipo l’impugnatura facendo intuire le proprie intenzioni a Musetti che era già partito

Seconda

30-30 Punto da manuale: servizio al centro, dritto lungolinea e smash vincente.

15-30 Musetti colpisce malissimo il back con la palla che si impenna e termina lunga. Bravissimo Nakashima a difendersi sulle accelerazioni di dritto dell’italiano costringendolo a rimanere da fondo.

Seconda

0-30 L’americano perde il controllo del rovescio in uscita dal servizio con la palla che scappa in lunghezza.

0-15 Bellissimo rovescio lungolinea del toscano che provoca l’errore di Nakashima.

1-1 Gioco Musetti: prima ad uscire, dritto incrociato ad aprirsi il campo per poi chiudere con il colpo in avanzamento.

40-30 L’italiano perde il controllo del dritto in uscita dal servizio

40-15 Prima ad uscire vincente per Musetti.

30-15 Scambio lunghissimo ed equilibrato. Musetti prova a lavorare l’avversario con continue variazioni, ma l’americano non molla un centimetro costringendo l’azzurro a cercare un complicato rovescio lungolinea che si ferma in rete.

30-0 Si ferma sul nastro il dritto lungolinea di Nakashima.

15-0 Discesa a rete in controtempo per Musetti che chiude con la volee incrociata.

Al servizio Lorenzo Musetti

0-1 Gioco Nakashima: Musetti ribalta lo scambio con un bellissimo rovescio lungolinea ma vanifica tutto spedendo lungo il dritto dal centro.

40-15 Non rimane in campo il dritto in corsa di Musetti che aveva cercato un colpo disperato con i piedi lontani dalla riga di fondo campo

30-15 Scappa in lunghezza il back lungolinea dell’italiano, che aveva provato a mettere i piedi in campo con una risposta aggressiva.

15-15 Subito uno scambio lungo vinto da Musetti che mostra tutta la propria sensibilità con una smorzata perfetta.

15-0 Prima vincente per l’americano

Al servizio Brandon Nakashima

PRIMO SET

13.44 Termina il warm-up.

13.42 Lorenzo Musetti ha vinto il sorteggio ed ha scelto di ricevere.

13.41 Tra i due giocatori ci sono due precedenti, entrambi disputati lo scorso anno: Musetti ha vinto 2-1 negli ottavi di finale del Queen’s, mentre Nakashima ha trionfato agli US Open in quattro set.

13.39 In corso il riscaldamento prematch.

13.38 I due giocatori si avvicinano a rete per il sorteggio e le foto di rito.

13.37 Entrano in campo i due giocatori.

13.35 Quello odierno sarà l’esordio stagionale di Brandon Nakashima sulla terra rossa del Foro Italico. Dopo aver beneficiato di un bye al primo turno in qualità di testa di serie numero 28 l’americano ha sfruttato il ritiro prematch di Jordan Thompson che gli ha spianato la strada per i sedicesimi di finale.

13.32 Una stagione su terra rossa indimenticabile fino a questo momento per Musetti. L’italiano ha raggiunto la finale nel Master 1000 di Montecarlo e la semifinale a Madrid entrando per la prima volta in carriera in top 10. L’azzurro proverà a raccogliere i frutti di quanto fatto nelle ultime settimane tra Roma ed il Roland Garros.

13.29 All’esordio in quest’edizione del torneo romano Musetti ha sconfitto Otto Virtanen 6-3, 6-2. L’azzurro ha iniziato nel migliore dei modi la sua avventura a Roma, dando continuità ai grandi risultati ottenuti a Montecarlo ed a Madrid.

13.26 Tra pochi minuti scenderanno in campo sul centrale del Foro Italico Lorenzo Musetti e Brandon Nakashima impegnati per il terzo turno dell’ATP Master 1000 di Roma.

13.23 Aryna Sabalenka completa la rimonta e batte Sofia Kenin 3-6, 6-3, 6-3.

12.33 Arriva la reazione della numero uno del mondo: Sabalenka vince il secondo set 6-3 e porta la sfida al terzo e decisivo parziale.

11.56 Sofia Kenin ha vinto il primo set 6-3 contro Aryna Sabalenka. Al termine di quest’incontro scenderanno in campo Musetti e Nakashima.

11.54 Buon pomeriggio amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale del match tra Lorenzo Musetti e Brandon Nakashima

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di terzo turno dell’ATP Masters 1000 di Roma tra Lorenzo Musetti e lo statunitense Brandon Nakashima. Terzo confronto diretto tra i due con la situazione sull’1 pari dopo il successo sull’erba del Queen’s dell’azzurro nel 2024 e la vittoria dell’americano un paio di mesi più tardi sul cemento degli US Open. Il vincente della sfida troverà agli ottavi uno tra l’australiano Alexei Popyrin ed il russo Daniil Medvedev.

Musetti, ventitreenne di Carrara, arriva all’appuntamento capitolino a margine di due 1000 sulla terra battuta vissuti da autentico protagonista. Finalista a Montecarlo e semifinalista a Madrid il toscano è tra i giocatori più in forma del momento e dinanzi al pubblico di casa non vorrà deludere. Bisogna continuare a disegnare tennis all’insegna del talento e della sicurezza mentale mostrata nelle scorse settimane. All’esordio ha piegato senza problemi il qualificato finlandese Otto Virtanen.

Dal canto suo Nakashima, ventiquattrenne di San Diego (California, Stati Uniti d’America), si presenta al terzo turno degli Internazionali d’Italia senza aver giocato alcun 15. Grazie allo status da testa di serie numero 28 l’americano è stato esentato dal primo turno, approfittando poi del forfait dell’australiano Jordan Thompson. Il californiano in stagione ha colto i quarti di finale a Delray Beach e le semifinali ad Acapulco come migliori risultati.

Il match di terzo turno dell’ATP Masters 1000 di Roma tra Lorenzo Musetti e lo statunitense Brandon Nakashima sarà il secondo incontro sul Campo Centrale dalle 11.00 dopo Sabalenka-Kenin. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto della sfida. Buon divertimento e buon tennis a tutti!