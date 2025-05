LIVE Musetti-Hanfmann, Roland Garros 2025 in DIRETTA: occhio al qualificato tedesco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’esordio al Roland Garros 2025 di Lorenzo MUSETTI, testa di serie n.8 dello Slam parigino opposto al tedesco Yannick Hanfmann.

Partiamo dai precedenti, che sono in parità: a dire il vero, se si considera anche il primo incontro tra i due, molto datato e al challenger di Todi, il tedesco è avanti e ha anche vinto l’ultimo, al Masters 1000 di Madrid nel 2023. C’è quindi da fare particolare attenzione all’istrionico, e altresì qualificato giocatore originario di Karlsruhe (GER).

Era chiaramente un altro Musetti quello del 2023, adesso si parla di un giocatore che lotta per andare alle ATP Finals, e a dirla tutta in questo momento ha la bellezza di 125 punti di margine sulla nona piazza di F. Cerundolo (ARG). In chiave ranking invece serve un altro, l’ennesimo risultato di grido per trasformare quei 200 punti dell’ottavo del 2024, perso a tarda nottata contro Djokovic, in 400? 800? 1300? 2000? Chissà!

Musetti si trova nel terzo quarto di finale, quello che lo vedrebbe teoricamente opposto a Taylor Fritz a 3 match dal titolo. Poi ci sarebbe l’ancor più teorica semifinale impossibile contro Carlos ALCARAZ, che presiede la parte bassa di tabellone. Vedremo sin dove saprà spignersi il mago di Carrara, intanto c’è nell’ottica un 2° turno non difficile contro Royer/Galan, per poi guardare con fiducia anche all’eventuale 3° turno contro Nakashima (28). La tds n.8 aiuta: ma l’azzurro se l’è costruita da Melbourne in avanti a suon di risultati!

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del match d’esordio del quotato Lorenzo MUSETTI al Roland Garros 2025 contro il tedesco insidioso Yannick Hanfmann. Si parte dopo Sabalenka-Rakhimova e la campionessa olimpica in carica Zhang, dalle 12: vi aspettiamo!