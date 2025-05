LIVE Musetti-Galan, Roland Garros 2025 in DIRETTA: secondo turno contro il colombiano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di Secondo turno del Roland Garros 2025 che coinvolge Lorenzo MUSETTI e Daniel Elahi GALAN si gioca per issarsi al 3° turno del secondo Gran Slam della stagione.

Dopo il comunque complicato esordio contro il teutonico Yannick Hanfmann vinto comunque senza cedere la battuta e senza offrire chance di break ma salvandosi da 4-5 0-30, oggi teoricamente dovremmo vedere una partita più comoda dall’inizio. C’è un precedente, giocato però in un’altra epoca: proprio quando Musetti svoltò.

Dopo la precoce eliminazione a Madrid, e ancora prima la nascita del primogenito, Musetti decise nel 2024 di iscriversi al ricco Challenger 175 di Cagliari, che funse da preludio non tanto per gli Internazionali d’Italia quanto per un ottimo 4° turno a Parigi e una roboante stagione sull’erba britannica! Da lì l’azzurro si è issato fino alla settima posizione mondiale, momentanea.

Il cammino del toscano, ammesso che sia quello che abbiamo visto a Montecarlo, Madrid e Roma, potrebbe essere sulla carta anche comodo fino alla semifinale. Giusto dopo che l’elimazionazione dell’americano Taylor Fritz è quindi rimasto solamente il danese Holger Rune sulla strada di Novak Djokovic in semifinale.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della partita di secondo turno del Roland Garros 2025 tra Lorenzo MUSETTI e Daniel Elahi GALAN, colombiano. SI parte sul Court Simonne Mathieu dalle ore 11:00!