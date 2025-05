LIVE Musetti-Alcaraz, ATP Roma 2025 in DIRETTA: semifinale aperta, l’azzurro ci crede!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima semifinale dell’ATP Masters 1000 di Roma 2025 tra Lorenzo Musetti e lo spagnolo Carlos Alcaraz. Settimo confronto diretto in assoluto tra i due con l’azzurro uscito vincitore soltanto dalla splendida finalissima sulla terra rossa di Amburgo nel 2022. In questa stagione l’unico precedente risale alla finale del Masters 1000 di Montecarlo vinta in rimonta dall’iberico.

Musetti, ventitreenne di Carrara, arriva al penultimo appuntamento capitolino a margine di due 1000 sulla terra battuta vissuti da autentico protagonista. Finalista a Montecarlo e semifinalista a Madrid il toscano è tra i giocatori più in forma del momento e dinanzi al pubblico di casa sta continuando a dipingere un tennis sensazionale. Finora ha superato in due parziali il finlandese Virtanen, l’americano Nakashima, il russo Medvedev ed il tedesco Zverev.

Dal canto suo Alcaraz, ventiduenne di Murcia (Spagna), è giunto all’attesissima sfida a margine delle vittorie sui serbi Lajovic e Djere, sul russo Khachanov e sul britannico Draper. L’iberico nel suo cammino ha lasciato per strada un solo set a livello di ottavi di finale, mostrando lampi del suo miglior tennis nel turno successivo. Smaltito l’infortunio che lo ha tenuto fuori dal Masters 1000 di Madrid il numero 3 ATP è pronto a regalare spettacolo nella sfida contro il talento toscano.

La sfida di semifinale dell’ATP Masters 1000 di Roma 2025 tra Lorenzo Musetti e lo spagnolo Carlos Alcaraz sarà il secondo incontro sul Campo Centrale a partire dalle 13.30 dopo Errani/Paolini-Andreeva/Shnaider, ed inizierà in ogni caso non prima delle 15.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e buon tennis a tutti!