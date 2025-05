LIVE MotoGP, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: gara che si annuncia incerta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma, orari e tv della giornata

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Gran Bretagna, settimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Silverstone ci attende una gara (il via fissato alle ore 14.00 italiane, le ore 13.00 locali) che si annuncia quanto mai interessante. Un favorito chiaro e sicuro non c’è, per cui tutto sarà messo in palio in una corsa che si annuncia serrata, con le incognite gomme e vento che potrebbero fare ulteriore selezione.

La gara Sprint disputata ieri ha visto il successo di Alex Marquez con un margine di 3.5 su Marc Marquez, mentre ha completato il podio Fabio Di Giannantonio a 5.0. Quarta posizione per Marco Bezzecchi a 5.6, quinta per Johann Zarco a 6.7, mentre ha chiuso solamente sesto Pecco Bagnaia a 7.0. Con questi risultati la classifica generale vede sempre al comando il Cabroncito con 180 punti contro i 161 di Alex Marquez ed i 124 di Pecco Bagnaia.

La griglia di partenza vedrà al comando Fabio Quartararo davanti ad Alex Marquez e Pecco Bagnaia. Quarta posizione per Marc Marquez davanti a Fermin Aldeguer e Jack Miller. Settimo Fabio Di Giannantonio, ottavo Luca Marini, quindi nono Johann Zarco, decimo Franco Morbidelli e 11° Marco Bezzecchi..

Il Gran Premio di Gran Bretagna scatterà alle ore 14.00.