LIVE MotoGP, GP Francia 2025 in DIRETTA: Zarco trionfa sotto la pioggia davanti a Marc Marquez. 16° Bagnaia con caduta

15.03 Un fine-settimana, dunque, molto favorevole a Marc Marquez, visti gli errori dei suoi diretti concorrenti in classifica mondiale. Per Bagnaia un fine-settimana disastroso e davvero poco fortunato.

15.02 Con questo risultato Marc Marquez rafforza la leadership della classifica mondiale con 171 punti, 22 in più su Alex Marquez e 51 in più di Bagnaia.

14.59 La Honda dunque torna a vincere in MotoGP, due anni dopo Austin, grazie a Zarco con 19.907 di margine su Marc Marquez e 26.532 su Aldeguer. Acosta e Vinales a completare la top-5. Bagnaia 16° e ultimo, senza punti in questa gara. Un week end da incubo per Pecco.

14.57 Zarco trionfa nel GP di Francia, dominando letteralmente la gara di casa. Prova magistrale del transalpino sulla pioggia, a precedere Marc Marquez e Fermin Aldeguer.

ULTIMO GIRO! Aldeguer di prende la terza posizione, approfittando del calo fisico di Acosta.

-2 Una marcia trionfale per Zarco, mentre nuova caduta di Alex Marquez, costretto ad abbandonare la corsa.

-3 Attenzione che la Honda di Zarco inizia a soffrire, ma il suo margine è di 17.051 su Marc Marquez. Acosta sta facendo fatica fisica, Aldeguer potrebbe prendersi il terzo posto. In tutto questo, errore di Bagnaia che va lungo e quindi precipita in 17ma posizione (ultimo).

-4 Alex Marquez ha ripreso in sesta posizione, mentre Zarco ha oltre 16″ di margine su Marc Marquez.

-5 CADUTA DI ALEX MARQUEZ IN CURVA-3! Highside per lo spagnolo, che però è riuscito a riprendere. Acosta è sul podio.

-6 Caduta di Oliveira che cede la settima posizione, mentre Zarco guida le fila della graduatoria sempre con grande agio. Aldeguer si prende la quinta piazza di Vinales.

-7 Piove davvero tanto a Le Mans e i piloti devono fare grandissima attenzione. Zarco è al comando con 14.163 su Marc Marquez e 17.376 su Alex Marquez.

-8 Pioggia che è tornata a farsi sentire e Zarco continua a comandare con 13.244 di margine su Marc Marquez e 16.141 su Alex Marquez. Acosta e Vinales a completare la top-5, rispettivamente a 22.478 e 29.663 dalla vetta.

-9 Zarco si è costruito un tesorertto di 12.414 su Marc Marquez e di 15.238 su Alex Marquez, una gara in ghiaccio?

-10 Zarco vola in queste condizioni con un margine di vantaggio di 12.250 su Marc Marquez e 14.786 su Alex. Acosta è quarto e Vinales quinto. Questa è la top-5, Bagnaia continua a girare 17°.

-11 Zarco vola letteralmente ora ha portato a 10.274 il vantaggio su Marc Marquez e a oltre 13″ su Alex Marquez. Sembra che non stia più piovendo ora…

-12 Il francese vola con un vantaggio di 9.475 su Marc Marquez. Alex Marquez è a 11.809. Acosta e Oliveira completano la top-5.

-13 Attenzione che le gomme rain di Zarco ha più giri di quelle dei Marquez e questo potrebbe essere un fattore.

-14 Zarco aumenta il vantaggio su Marc Marquez (+9.171), mentre Alex Marquez è a 10.835. Acosta è quarto

-15 Zarco guida da Dio in queste condizioni sulla pioggia, mantenendo un distacco costante su Marc Marquez (+8.952). Alex Marque è a 10.505. Sembrerebbe che la gara sia chiusa ai primi tre.

-16 Piove fortissimo a Le Mans in questo momento, Zarco con la Honda prova ad approfittare di questo caos. Marc Marquez con un ritardo di 8.724, mentre Alex Marquez è a 9.725. In casa Italia, il migliore è Fabio Di Giannantonio è in decima posizione. Bagnaia contoinua a girare con un giro di distacco ed è penultimo.

-17 Marc Marquez sale in seconda posizione e si mette a caccia di Zarco. Oliveira superato anche da Alex Marquez, ora è quarto.

-18 Una situazione super caotica. Ora piove pesantemente e cadute per Bezzecchi e Morbidelli. Zarco in testa davanti ad Oliveira, Marc e Alex Marquez.

-18 Nuovo valzer di cambi di gomme e la classifica che cambia ancora una volta. Zarco guida le fila davanti a Oliveira, a Marc Marquez e ad Alex Marquez.

-19 Attenzione, rientrano i fratelli Marc e Alex Marquez per montare le gomme da pioggia. Aldeguer rimane in vetta, davanti a Di Giannantonio e a Savadori. Marc e Alex Marquez sono in settima e ottava posizione.

-20 Una gara pazzesca. Aldeguer ora guida le fila con 0.869 di margine su Marc Marquez.

-21 Una situazione difficilissima dal momento che potrebbe riprendere la pioggia a farsi sentire. Marc Marquez in tutto questo comanda con 0.203 di margine su Alex. Fermin Aldeguer è terzo, però attenzione che Marc Marquez deve fare il secondo long-lap penalty.

-22 Cade Quartararo su questa pista asciutta e quindi Marc ed Alex Marquez guidano le fila, con Marc ad aver un vantaggio di 0.647. Acosta è terzo, Aldeguer è quarto e Vinales 5°. Bagnaia ultimo.

-23 NOOO scivolata di Quartararo!

-23 Marc Marquez ora si prende la vetta in questa gara caotica a precedere di 0.145 Quartararo e Binder.

-24 Quartararo fa il primo dei long-lap penalty. Alex Marquez guida le fila ora davanti al fratello Marc, ma anche loro dovranno fare lo stesso. Quartararo è sesto ora. I primi dieci della graduatoria dovranno farli tutti i primi dieci.

-24 Quartararo guida le fila con 1.061 su Alex Marquez che si è preso la posizione del fratello.

-25 Quartararo si riprende la vetta guidando con un vantaggio di 0.889 su Marc Marquez e 1.027 su Alex Marquez. Attenzione che questo piloti dovranno fare il doppio long-lap penalty. Bagnaia rientra ai box per cambiare le gomme e torna in pista in ultima posizione.

-26 giri al termine. Marc Marquez parte a fionda, mentre Bagnaia sprofonda nel gruppone e viene buttato giù. Clamoroso!

SEMAFORO VERDE! Iniziata la gara del GP di Francia di MotoGP!

14.14 Chi è entrato ai box per il cambio di gomme, farà un doppio long-lap penalty.

14.13 I piloti vanno a posizionarsi sulla griglia di partenza.

14.12 Partito il giro di ricognizione e ora ci sono piloti che hanno gomme rain tra cui Bagnaia e gomme slick tra cui Marquez. Un vero terno a lotto…

14.11 Alcuni piloti tra cui Marc Marquez entrano ai box per montare le gomme d’asciutto.

14.10 Vedremo a questo punto cosa faranno i piloti.

14.09 Il problema è che ora non sembra più piovere più. I piloti sono in pista anche per sondare la situazione. Davvero un contesto incredibile a Le Mans.

14.08 Riaperta la pit-lane e le moto usciranno tutte con le gomme rain.

14.07 Attenzione non piove più, quindi vediamo l’evoluzione della situazione.

14.06 Gara ridotta di un giro come da regolamento per via della tornata completata dai piloti.

14.05 La pit-lane sarà riparta alle 14.08 e sarà data gara bagnata.

14.04 Via alla procedura della quick-start, vista la situazione.

14.03 Procedura dunque sospesa per la pioggia, un bel pasticcio della Direzione Gara.

14.02 Attenzione rientrano tutti ai box per cambiare le moto e ora grandissimo caos. BANDIERA ROSSA!!!

14.01 Condizioni difficilissime, piloti costretti ad andare pianissimo. Si partirà?

14.00 Giro di ricognizione sarà importante per scoprire le caratteristiche della pista.

13.59 Piove ora in maniera piuttosto importante, ma la procedura prosegue.

13.57 Sembra quindi i piloti che inizieranno con le gomme d’asciutto e, in caso di aumento della perturbazione, ci sarà il fag-to-flag.

13.55 5′ al via!

13.53 Al momento la Direzione Gara non ha ancora annunciato gara bagnata, quindi vedremo…

13.52 E’ il momento dell’inno francese.

13.50 Al momento i piloti sono schierati tutti con una coppia di soft. Situazione difficilissima a Le Mans per i piloti.

13.49 Aumenta l’intensità della pioggia e pista umida a Le Mans.

13.47 Piove maggiormente a Le Mans e si prevede un ritardo nello start.

13.46 Una perturbazione che per il momento non disturba i piloti, ma sarà sempre così?

13.44 Condizioni non semplici perché qualche goccia ancora cade dal cielo di Le Mans, ma i team si stanno preparando per una gara asciutta.

13.42 Moto vincitrici a Le Mans:

Tra parentesi vengono indicate le date del primo e dell’ultimo successo.

15 – HONDA (1983, 2019)

10 – YAMAHA (1987, 2017)

5 – DUCATI (2020, 2024)

4 – SUZUKI (1976, 2007)

2 – MV AGUSTA (1969, 1970)

13.40 Italiani vincitori a Le Mans:

AGOSTINI Giacomo (1969, 1970)

BIAGGI Max (2001)

ROSSI Valentino (2002, 2005, 2008)

MELANDRI Marco (2006)

PETRUCCI Danilo (2020)

BASTIANINI Enea (2022)

BEZZECCHI Marco (2023)

13.37 Una situazione non semplice per le squadre, che dovranno adattarsi alla situazione in divenire. Si rischia una condizione di umido, escono ora le moto dai box.

13.35 La pioggia è arrivata prima rispetto alle attese. Per il momento l’intensità della perturbazione non è così alta, potrebbe essere solo una situazione passeggera. C’è tanto vento a Le Mans.

13.33 Attenzione, inizia a piovere a Le Mans!

13.30 Il pilota con più vittorie a Le Mans è Jorge Lorenzo: 5. El Martillo ha trionfato nel 2009, 2010, 2012, 2015, 2016.

13.28 I fratelli Marquez, neanche a dirlo, puntano all’ennesima doppietta. Vedremo se nella gara lunga cambierà qualcosa e se, soprattutto, Bagnaia riuscirà finalmente a giocarsela per davvero. Quartararo le proverà tutte, avendo la possibilità di partire dalla pole-position.

13.25 È previsto uno scroscio di pioggia alle 14.20, per cui a gara in corso si potrebbe presentare una situazione imprevista.

13.22 La classifica del Mondiale MotoGP:

1 MARQUEZ Marc [SPA] 151

2 MARQUEZ Alex [SPA] 149

3 BAGNAIA Francesco [ITA] 120

4 MORBIDELLI Franco [ITA] 84

5 DI GIANNANTONIO Fabio [ITA] 66

6 QUARTARARO Fabio [FRA] 56

7 ZARCO Johann [FRA]47

8 OGURA Ai [JPN] 37

9 BEZZECCHI Marco [ITA] 36

10 ACOSTA Pedro [SPA] 33

13.20 Di seguito la griglia di partenza del GP di Francia:

1. Fabio Quartararo (Yamaha)

2. Marc Marquez (Ducati)

3. Alex Marquez (Ducati)

4. Fermin Aldeguer (Ducati)

5. Maverick Vinales (KTM)

6. Francesco Bagnaia (Ducati)

7. Marco Bezzecchi (Aprilia)

8. Jack Miller (Yamaha)

9. Franco Morbidelli (Ducati)

10. Raul Fernandez (Aprilia)

11. Johann Zarco (Honda)

12. Pedro Acosta (KTM)

13. Brad Binder (KTM)

14. Alex Rins (Yamaha)

15. Joan Mir (Honda)

16. Luca Marini (Honda)

17. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

18. Enea Bastianini (KTM)

19. Ai Ogura (Aprilia)

20. Miguel Oliveira (Yamaha)

21. Lorenzo Savadori (Aprilia)

22. Takaaki Nakagami (Honda)

13.18 Meteo che potrebbe riservare sorprese, dal momento che il rischio della pioggia non è affatto scongiurato.

13.17 La gara inizierà alle 14.00.

13.15 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Francia, sesto appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP.

Come seguire la gara in tv/streaming – La griglia di partenza – La cronaca della Sprint Race

9.55 Sarà un rebus la gara lunga, Amici di OA Sport. Le condizioni metereologiche possono davvero sparigliare le carte in tavola.

9.53 Termina dunque una sessione particolarmente complicata considerata le condizioni dell’asfalto. Joan Mir ha segnato il miglior tempo girando in 1:45.283, precedendo Marc Marquez, secondo a +0.072, e Franco Morbidelli (+0.240). Quarto posto per Johann Zarco (+0.245), quindi Alex Marquez (+0.305). Chiudono la top 5 Pedro Acosta, Luca Marini, Brad Binder, Jack Miller e Marco Bezzecchi. Lontano Bagnaia, ventesimo ma con evidenti problemi considerato anche il fuori pista. Quindicesimo invece Fabio Quartararo.

BANDIERA A SCACCHI! C’è stata una bandiera rossa a quattro secondi dalla fine. La sessione non ripartirà.

-1 minuto: ecco il fuori pista di Bagnaia

-1 minuto: ora c’è Joan Mir davanti a tutti. Lo spagnolo registra 1:45.283 precedendo Marqez, Morbidelli, Zarco ed Alex Marquez.

-2 minuti: Marc Marquez adesso prende il comando delle operazioni girando in 1:45.355, seguono Luca Marini (+0.512) e Alex Marquez (+0.732)

-3 minuti: attenzione, problemi di stabilità per Bagnaia che va fuori pista.

-4 minuti: situazione in divenire: Morbidelli adesso conduce in 1:46.696, poi Mir e Acosta. Marc Marquez è quinto a +’.785. Indietro Bagnaia, al momento dodicesimo

-5 minuti: arrivano i primi tempi, al momento c’è Raul Fernandez che segna il miglior crono girando in 1:48.851, seguono Nakagami (+0.340) e Franco Morbidelli (+0.041). Non spingono i principali protagonisti.

-6 minuti: stanno per arrivare i primi tempi.

-7 minuti: alcuni stanno prediligendo la combinazione soft-soft.

-8 minuti: media sul davanti e soft dietro. Questa la scelta dei centauri per questa sessione.

-10 minuti: i piloti entrano in pista.

SEMAFORO VERDE! COMINCIA IL WARM-UP

9:39 Quasi tutto pronto per il semaforo verde.

9:37 Asfalto bagnato a Le Mans. Attenzione perché il rischio pioggia è concreto.

9.35 Tra gli osservati speciali anche Fabio Quartararo, ieri autore di una grandissima pole position salvo poi cadere sul più bello nella Sprint. Rivediamo a tal proposito la griglia di partenza

9.32 Ieri, in occasione della Sprint Race, Marc Marquez è tornato in vetta alla classifica piloti. Ecco la situazione

9:28 Sarà il primo segmento di una lunga giornata. Alle 14:00 è prevista la partenza della classe Regina. Bagnaia deve trovare lo switch per cambiare il copione di questo Campionato.

9:25 Buongiorno, Amici di OA Sport! Mancano quindici minuti al warm-up.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Francia, sesto appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Le Mans, assisteremo a una gara importante per definire ancor di più gli equilibri nella classifica iridata della top-class, anche dopo quanto è accaduto ieri nella Sprint Race. Gara del sabato in cui Marc Marquez ha fatto la voce grossa.

Sei su sei per Marc nelle Sprint di quest’anno. Un ruolino di marcia pazzesco per l’iberico, in feeling con la sua Ducati GP25 e in grado di fare un po’ quello che vuole. Ci ha provato il francese Fabio Quartararo (Yahama), dalla pole-position, a rompere le uova nel paniere. Quando però le gomme hanno avuto un calo, l’otto-volte iridato ha messo la freccia.

Vedremo se questo rendimento si confermerà anche quest’oggi, considerando anche l’eventuale inserimento nella lotta di Alex Marquez. Allo stato attuale delle cose i due fratelli guidano le fila della graduatoria mondiale e si vuole ulteriormente rafforzare questo dato. Francesco Bagnaia è chiamato a una reazione. Pecco, caduto dopo appena un giro della Sprint, si augura di avere una risposta diversa dall’anteriore della propria GP25. Partirà dalla sesta casella e non sarà una gara facile.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP di Francia, sesto appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Le Mans: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia col warm-up, in programma dalle 09.40. Il semaforo verde della corsa transalpina è previsto alle ore 14.00. Buon divertimento!