LIVE Motocross, GP Spagna MX2 2025 in DIRETTA: Adamo vince gara-2, de Wolf conquista il Gran Premio

16.50 Adamo vince una grande gara, sapendo dei molti errori di Coenen ne approfitta senza tentennare. Sfortunato Zanchi caduto dopo una straordinaria partenza in seconda posizione.

16.49 La classifica generale: 380 de Wolf, 365 Langenfelder e 359 Adamo.

16.47 Ecco l’ordine di arrivo di gara-2:

1 80 Adamo, Andrea ITA KTM 34:30.697 18 1:47.221 14 1:49.629 1:48.975 1:48.760 0:30.320 0:26.316 0:24.195 0:28.798 Finish

2 19 Coenen, Sacha BEL KTM 34:32.888 18 0:02.191 0:02.191 1:47.590 16 1:47.694 1:49.722 1:47.590 0:29.920 0:25.860 0:24.434 0:27.480 Finish

3 27 Längenfelder, Simon GER KTM 34:34.505 18 0:03.808 0:01.617 1:47.891 14 1:48.229 1:48.385 1:48.829 0:30.487 0:26.680 0:23.442 0:27.620 Finish

4 1 de Wolf, Kay NED HUS 34:37.674 18 0:06.977 0:03.169 1:46.112 16 1:48.020 1:47.866 1:46.112 0:30.339 0:25.741 0:23.819 0:28.121 Finish

5 9 Benistant, Thibault FRA YAM 34:38.376 18 0:07.679 0:00.702 1:47.445 17 1:47.460 1:47.445 1:50.477 0:30.275 0:26.076 0:23.946 0:27.163 Finish

6 26 Everts, Liam BEL HUS 34:40.878 18 0:10.181 0:02.502 1:47.134 9 1:48.424 1:47.512 1:51.327 0:30.299 0:25.943 0:24.452 0:27.730 Finish

7 8 Mc Lellan, Camden RSA TRI 34:41.795 18 0:11.098 0:00.917 1:47.098 17 1:47.322 1:47.098 1:47.476 0:29.909 0:25.651 0:24.345 0:27.417 Finish

8 4 Elzinga, Rick NED YAM 34:56.416 18 0:25.719 0:14.621 1:48.352 9 1:51.135 1:49.186 1:48.528 0:30.839 0:26.153 0:25.121 0:29.022 Finish

9 47 Reisulis, Karlis Alberts LAT YAM 35:32.666 18 1:01.969 0:36.250 1:49.642 17 1:52.862 1:49.642 1:51.663 0:31.012 0:27.577 0:26.203 0:28.070 Finish

10 73 Zanchi, Ferruccio ITA HON 35:33.891 18 1:03.194 0:01.225 1:49.975 9 1:52.313 1:50.378 1:50.075 0:31.032 0:27.071 0:25.962 0:28.248 Finish

11 51 Oliver, Oriol ESP KTM 35:40.117 18 1:09.420 0:06.226 1:50.314 5 1:51.037 1:53.012 1:50.989 0:30.657 0:27.465 0:25.373 0:27.542 Finish

12 18 Lata, Valerio ITA HON 35:58.332 18 1:27.635 0:18.215 1:50.933 14 1:55.332 1:53.798 1:51.916 0:31.729 0:27.623 0:25.169 0:30.811 Finish

13 83 Grau, Maxime FRA KTM 36:02.040 18 1:31.343 0:03.708 1:50.943 16 1:53.722 1:51.779 1:50.943 0:30.863 0:27.086 0:26.690 0:29.083 Finish

14 20 Mikula, Julius CZE TM 36:03.806 18 1:33.109 0:01.766 1:50.378 10 1:52.618 1:51.645 1:58.694 0:31.940 0:27.661 0:24.511 0:28.506 Finish

15 99 Farres, Guillem ESP TRI 36:05.052 18 1:34.355 0:01.246 1:50.486 15 1:52.477 1:51.673 1:54.591 0:31.202 0:26.792 0:26.429 0:28.054 Finish

16 319 Prugnieres, Quentin Marc FRA KTM 36:07.069 18 1:36.372 0:02.017 1:50.486 14 1:53.116 1:51.806 1:51.177 0:31.362 0:27.565 0:24.828 0:29.361 Finish

17 22 Braceras, David ESP HON 36:26.478 18 1:55.781 0:19.409 1:51.643 5 1:57.712 1:55.865 2:10.064 0:33.096 0:28.207 0:26.736 0:29.673 Finish

18 317 Valin, Mathis FRA KAW 34:55.348 17 -1 lap 1:52.721 4 1:56.477 1:59.571 1:57.929 0:32.008 0:28.865 0:26.563 0:29.041 Finish

19 256 Smith, Magnus DEN KTM 35:03.169 17 0:07.821 0:07.821 1:52.989 4 1:58.514 1:56.149 1:59.748 0:33.368 0:27.737 0:27.508 0:29.901 Finish

20 368 Nilsson, Samuel ESP TRI 35:37.527 17 0:42.179 0:34.358 1:55.448 4 2:01.995 1:57.285 1:56.892 0:33.136 0:28.539 0:29.649 0:30.671 Finish

21 114 Vennekens, Nicolas BEL KTM 35:13.346 16 -2 laps 1:57.821 3 2:10.590 2:13.833 2:01.908 0:36.637 0:30.637 0:31.360 0:31.956 Finish

22 938 Bicalho, Rodolfo BRA KTM 34:44.957 12 -6 laps 1:59.642 4 2:42.023 2:40.352 2:34.377 0:40.964 0:40.692 0:35.918 0:44.449 Finish

23 172 Valk, Cas NED KTM 3:50.070 1 -17 laps 1:57.115 1 1:57.115 0:33.718 0:28.157 0:26.928 0:28.312 Finish

-19 Vince Andrea Adamo, secondo Coenen.

-18 de Wolf mostruoso, doppio sorpasso su Everts e Benistant, quarto posto per il lupo olandese.

-17 Tre giri alla conclusione.

-16 Lotta per il quarto posto tra Benistant, Everts e de Wolf.

-15 Vola Adamo sono già 1.5 i secondi di vantaggio su Coenen.

-14 de Wolf intanto sale in sesta posizione.

-13 ADAMOOOO approfitta di un grave errore di Coenen, primo posto per il siciliano.

-12 Valerio Lata si trova invece in dodicesima posizione.

-11 Zanchi rientra nella top ten dopo la caduta.

-10 Complicato per Adamo accorciare il distacco.

-9 Sono diventati 9 i secondi di distacco tra Coenen e Adamo.

-8 Prosegue la rimonta di de Wolf che sale in settima posizione.

-7 Adamo si trova a 11 secondi dal leader Sacha Coenen.

-6 ADAMO conquista la seconda posizione, superato Langenfelder.

-5 Adamo si trova a soli 8 decimi da Langenfelder.

-4 Adamo è in terza posizione.

-3 NOOOO caduta per Ferruccio Zanchi, dopo la bellissima seconda posizione momentanea.

-2 Everts si trova in quinta posizione.

-2 Langenfelder si trova in terza piazza, Adamo ci vuole prova.

-1 Benistant si trova in settima posizinoe, de Wolf parte male quattordicesimo.

-1 Coenen subito in testa, Zanchi secondo e Adamo quarto. Grande partenza per gli italiani.

INIZIA GARA-2!

16.07 Inizia la fase di preparazione di gara-2!

16.02 de Wolf invece in MX2 ha vinto gara-1 dopo un sorpasso a Benistant decisivo ad inizio gara.

15.57 Gara-1 di MXGP è stata vinta informiamo da Febvre, con secondo Renanux. Italiani sesto Bonacorsi e 10 Guadagnini. Da segnalare l’operazione a Tim Gajser che spegne probabilmente ogni speranza mondiale.

15.53 Buonasera e benvenuti alla diretta di gara-2 di MX2.

13.52 Vittoria meritata per de Wolf, Benistant inizia bene ma crolla in terza posizione, secondo Everts. Bravi gli italiani con il quarto posto di Zanchi, quinto Adamo in rimonta e nono Lata.

13.51 Ecco l’ordine di arrivo di gara-1:

1 1 de Wolf, Kay NED HUS 34:41.232 17 1:54.111 17 1:54.111 1:55.400 1:56.247 0:33.173 0:27.046 0:24.836 0:29.056 Finish

2 26 Everts, Liam BEL HUS 34:42.870 17 0:01.638 0:01.638 1:53.826 9 1:54.959 1:54.568 1:56.146 0:33.561 0:27.246 0:24.364 0:29.788 Finish

3 9 Benistant, Thibault FRA YAM 34:56.403 17 0:15.171 0:13.533 1:55.230 6 1:59.308 1:56.664 1:55.643 0:33.928 0:28.958 0:26.200 0:30.222 Finish

4 73 Zanchi, Ferruccio ITA HON 35:19.538 17 0:38.306 0:23.135 1:56.013 5 1:58.334 1:59.893 1:58.688 0:33.110 0:28.646 0:26.093 0:30.485 Finish

5 80 Adamo, Andrea ITA KTM 35:24.173 17 0:42.941 0:04.635 1:56.646 15 2:01.750 1:57.772 1:56.646 0:33.762 0:29.701 0:27.078 0:31.209 Finish

6 19 Coenen, Sacha BEL KTM 35:31.801 17 0:50.569 0:07.628 1:55.574 9 2:03.813 1:58.834 1:58.776 0:34.640 0:29.350 0:27.839 0:31.984 Finish

7 8 Mc Lellan, Camden RSA TRI 35:37.476 17 0:56.244 0:05.675 1:55.157 9 2:04.028 2:00.019 2:00.769 0:35.173 0:28.897 0:27.932 0:32.026 Finish

8 27 Längenfelder, Simon GER KTM 36:04.860 17 1:23.628 0:27.384 1:56.260 10 2:05.266 1:59.008 2:00.652 0:35.057 0:29.973 0:29.021 0:31.215 Finish

9 18 Lata, Valerio ITA HON 34:07.198 16 1:29.358 0:05.730 1:57.999 2 2:06.114 1:58.524 1:58.354 0:34.748 0:30.082 0:27.347 Inter 3

10 99 Farres, Guillem ESP TRI 33:49.811 16 1:29.735 0:00.377 1:56.822 3 2:02.437 2:01.781 2:00.756 0:35.138 0:30.580 0:44.223 Inter 3

11 20 Mikula, Julius CZE TM 34:08.286 16 1:30.239 0:00.504 1:58.117 10 2:00.290 2:00.339 2:01.725 0:35.508 0:29.274 0:27.188 Inter 3

12 317 Valin, Mathis FRA KAW 34:09.209 16 1:31.371 0:01.132 1:58.563 9 1:59.215 2:00.745 2:02.678 0:36.165 0:29.288 0:26.726 Inter 3

13 4 Elzinga, Rick NED YAM 34:11.896 16 1:35.954 0:04.583 1:57.385 10 1:57.502 1:57.788 1:57.836 0:34.517 0:31.465 0:28.093 Inter 3

14 83 Grau, Maxime FRA KTM 34:55.309 16 -1 lap 0:43.413 1:59.744 10 2:10.683 2:04.384 2:00.169 0:39.564 0:29.956 0:28.425 0:32.738 Finish

15 319 Prugnieres, Quentin Marc FRA KTM 35:08.051 16 0:12.742 0:12.742 1:57.846 3 2:03.627 2:08.126 2:07.920 0:34.960 0:28.680 0:27.639 0:32.348 Finish

16 51 Oliver, Oriol ESP KTM 35:09.002 16 0:13.693 0:00.951 2:00.458 4 2:02.098 2:03.948 2:10.419 0:34.487 0:30.376 0:26.784 0:30.451 Finish

17 22 Braceras, David ESP HON 35:10.205 16 0:14.896 0:01.203 2:00.361 15 2:00.720 2:00.361 2:04.175 0:34.454 0:29.076 0:26.839 0:30.351 Finish

18 172 Valk, Cas NED KTM 35:16.289 16 0:20.980 0:06.084 1:57.809 7 2:03.588 1:59.846 2:02.214 0:34.360 0:30.149 0:27.702 0:31.377 Finish

19 256 Smith, Magnus DEN KTM 34:13.907 15 1:33.565 1:12.585 2:02.604 12 2:19.416 2:09.155 2:08.661 0:38.077 0:33.529 0:31.984 Inter 3

20 114 Vennekens, Nicolas BEL KTM 34:50.123 15 -2 laps 0:36.216 2:05.718 5 2:14.893 2:13.000 2:13.948 0:36.920 0:32.523 0:31.843 0:33.607 Finish

21 938 Bicalho, Rodolfo BRA KTM 33:53.600 13 -4 laps 2:17.262 1 2:21.743 2:46.174 2:29.268 0:39.272 0:38.063 0:36.683 Inter 3

22 47 Reisulis, Karlis Alberts LAT YAM 22:14.422 10 -7 laps 1:59.171 3 2:01.318 2:02.355 2:02.303 0:33.698 0:28.616 0:27.452 0:31.552 Finish

23 368 Nilsson, Samuel ESP TRI 15:36.618 6 -11 laps 2:07.406 3 2:21.829 2:10.518 2:09.071 0:36.508 0:35.184 0:32.777 0:37.360 Finish

24 68 Larranaga, Unai ESP YAM 8:59.175 3 -14 laps 2:13.479 2 2:14.144 2:13.479 2:14.807 0:38.140 0:31.345 0:30.120 0:34.539 Finish

-18 VINCE de Wolf gara-1, secondo Everts, terzo Benistant.

-17 Giro personale veloce per Andrea Adamo, 1.56.646.

-16 Tre giri alla conclusione.

-15 Adamo sta correndo come un leone, chiude ogni possibilità di sorpasso a Coenen. Ma non è ancora finita.

-14 Sono solo sette i decimi di distacco tra Adamo e Coenen.

-13 Problemi per Adamo, viste le condizioni di tracciato è quasi un miracolo finire la gara senza occhiali.

-12 Adamo è senza occhiali, momento di enorme difficoltà.

-11 Sacha Coenen supera Mc Lellan per la sesta posizione.

-10 Everts supera Benistant per la seconda piazza.

-9 In risalita Sacha Coenen, 6 decimi da Mc Lellan.

-8 Zanchi si trova a 4 secondi da Everts, mentre Adamo a 1.8 dallo stesso azzurro.

-7 Valerio Lata sale in nona posizione.

-6 Questi i primi cinque al momento:

1 1 de Wolf, Kay NED HUS 11:35.989 5 1:55.556 4 1:56.436 1:55.556 1:57.965 0:32.980 Inter 1

2 9 Benistant, Thibault FRA YAM 11:38.647 5 0:03.527 0:03.527 1:56.022 5 1:56.022 1:56.189 1:58.673 0:33.849 Inter 1

3 26 Everts, Liam BEL HUS 11:39.778 5 0:05.184 0:01.657 1:56.061 5 1:56.061 1:56.151 1:58.370 0:34.375 Inter 1

4 73 Zanchi, Ferruccio ITA HON 11:42.398 5 0:07.123 0:01.939 1:56.013 5 1:56.013 1:56.966 1:58.867 0:33.694 Inter 1

5 80 Adamo, Andrea ITA KTM 11:45.005 5 0:09.702 0:02.579 1:56.957 4 1:56.964 1:56.957 1:57.950 0:33.666 Inter 1

-5 Caduta per Laengenfelder.

-4 De Wolf non ci pensa due volte, superato Benistant per il primo posto.

-3 Zanchi e Adamo approfittano di un errore di Mc Lellan, quarto e quinto posto per gli azzurri.

-2 Ne approfitta anche Adamo che si prende la sesta posizione.

-2 Zanchi agguanta la quinta piazza, superato Simon Laengenfelder.

-1 Caduta per Cas Valk. Condizioni quasi proibitive per via della pioggia.

-1 Benistant si prende subito la testa della gara, Adamo settimo e Zanchi sesto. Undicesimo Lata.

PARTE GARA-1!

13.13 Tutto pronto per gara-1.

13.09 La gara di qualifica è stata vinta da un buon Thibault Benistant.

13.05 Adamo deve riprendere la sua corsa mondiale, dopo il weekend perfetto di Agueda.

13.02 Ancora protagonista la pioggia, dopo l’ultimo GP.

12.57 Lo start di gara-1 è previsto per le 13.15.

12.53 Buongiorno e benvenuti alla diretta di MX2 GP di Spagna 2025.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Motocross MX2, GP Spagna, Adamo continua con la sua rimonta mondiale.

Gara di qualifica ieri per il Gran Premio di Spagna MX2. Thibault Benistant chiude una manche di qualifica pulita e senza errori fino alla vittoria, nonostante il contatto in partenza, riesce a tenere a freno l’olandese Kay De Wolf. Il francese quindi si porta casa una vittoria preziosa che oggi potrebbe metterlo nella fase migliore di forma.

Il leader della MX2 parte leggermente male ma poi agguanta la seconda piazza e la conserva fino alla fine. Simon Langenfelder invece parte con un grande spunto e si mantiene stabile in terza posizione. Liam Everts protagonista di una partenza nella top 10 riesce a risalire fino alla posizione 4, dopo aver sorpassato Ferruccio Zanchi, autore di una buona partenza che però non è riuscito a difendere fino alla fine della gara di qualifica.

Gara complicata altresì per il siciliano Andrea Adamo (Red Bull KTM Factory Racing), ritrovatosi ad un certo punto solamente diciottesimo per poi concludere tredicesimo alla fine, senza marcare sfortunatamente alcun punto per la classifica di campionato. Prende un punto invece Valerio Lata (Honda HRC), decimo, con un grande sorpasso all’ultimo giro nei confronti dell’idolo di casa Guillem Farres (Monster Energy Triumph Racing).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della diretta di Motocross MX2, GP Spagna 2025: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio di gara 1 alle 13.15 mentre la gara 2 sarà alle 16.10. Buon divertimento!