LIVE Moto3, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: gara in tempo reale

Amici di OA Sport Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP della Gran Bretagna, settimo appuntamento del Motomondiale 2025 di Moto3, gara che insolitamente chiude il weekend, in quanto collocata alla fine del programma dall’organizzazione d’Oltremanica.

Ci apprestiamo a vivere, come sempre, una prova imprevedibile, anche se non mancheranno ovviamente i favoriti, tra cui spicca il leader della classifica provvisoria José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo), il quale in qualifica ha conquistato la pole position con il tempo di 2:09.449 precedendo il compagno di squadra Alvaro Carpe, secondo davanti al sempre in forma Angel Piqueras (FRINSA-MT Helmets -MSI) che ha così completato la prima fila.

Seconda fila poi per David Almansa (Leopard Racing), quarto con +0.517 arginando la LEVELUP MTA di Joel Kelso, quinto, e la CFMOTO Valresa Aspar Team di Maximo Quiles, sesto. L’Italia spera in Luca Lunetta (DIC58 Squadra Corse), pronto a partire dalla settima piazzola a fianco di David Munoz (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) e Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3). Seguono poi Dennis Foggia (CFMOTO Valresa Aspar Team), Guido Pini (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) e Nicola Carraro.

