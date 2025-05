LIVE Moto2, GP Francia 2025 in DIRETTA: Gonzalez vince a Le Mans e allunga in classifica! 8° Vietti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

12.59 Si chiude qui il weekend della Moto2. Grazie per la cortese attenzione e ci vediamo più tardi con la MotoGP.

12.57 Vittoria importantissima per Manu Gonzalez che conferma il suo ottimo inizio di stagione con 3 vittorie su 6 e soprattutto mette un primo solco in classifica generale sugli inseguitori. Bene Baltus. Vietti unico italiano al traguardo in ottava posizione, Arbolino out in avvio.

12.55 CLASSIFICA MOTO2: Gonzalez si porta a quota 111 punti e allunga a 16 punti su Canet, terzo Dixon a 77. Quarta posizione per Baltus a 73, quinto Moreira a 50 e sesto Vietti con 42. Arbolino 13° a 29.

TRAGUARDO – Manu Gonzalez vince con 1.8 su Baltus e 6.1 su Canet. Quarto Moreira 6.4, quinto Dixon a 6.7 e sesto Arenas a 8.0. Settimo Salac a 8.6, ottavo Vietti a 9.3.

TRAGUARDO – VINCE MANU GONZALEZ!!!!!!!!!!!!!!!! Secondo Baltus e terzo Canet!

ULTIMO GIRO – Gonzalez apre l’ultimo giro con un vantaggio di oltre un secondo su Baltus che ha mollato. Canet, Moreira e Dixon si giocano il podio

-2 giri: Gonzalez prosegue e vede la vittoria. Lo spagnolo continua a mantenere 832 millesimi su Baltus!

-3 giri: Gonzalez continua il forcing e Baltus ora si trova a 711 millesimi! Canet sempre terzo ma Moreira non molla.

-4 giri: Baltus reagisce ma Gonzalez mantiene 488 millesimi sul belga. Canet è salito al terzo posto ma non ha fatto selezione e, anzi, Moreira ora lo insidia.

-5 giri: per il terzo posto sarà battaglia tra Canet, Moreira, Arenas e Dixon. Vietti sempre ottavo a 9.0.

-5 giri: Gonzalez prova a forzare per allungare su Baltus. Il distacco ora parla di 543 millesimi, attenzione!

-6 giri: Arenas ha passato anche Dixon ed è quinto e ora punta a sua volta Moreira.

-6 giri: siamo entrati nella battute conclusive della gara. Manu Gonzalez mantiene 246 millesimi su Baltus, poi Canet terzo a 4.8. Vietti sempre ottavo a 2.3 da Salac.

-7 giri: Gonzalez e Baltus proseguono su tempi impossibili per tutti e rimangono in 2 decimi. Moreira accusa 4.5 e ha Canet in scia. Anzi, lo spagnolo lo passa subito nella prima chicane!

-8 giri: Vietti è sempre ottavo a 7.3 dalla vetta ma il settimo, Arenas, è 2.2 avanti.

-8 giri: Canet ripassa Dixon e torna al quarto posto, pronto per un nuovo attacco su Moreira.

-9 giri: Moreira risponde, si riprende la posizione su Canet e gli fa perdere anche due posizioni.

-9 giri: Gonzalez apre un nuovo giro al comando con 271 millesimi su Baltus, mentre Canet passa Moreira ed è terzo a 3.1 dalla vetta, poi Dixon, Salac e Arenas.

-10 giri: Baltus è sempre a 2-3 decimi da Gonzalez ma la sensazione è che, per il momento, non sarà facile piazzare un attacco. Canet intanto ha raggiunto Moreira per il terzo posto.

-10 giri: cade Navarro, mentre Vietti sale in ottava posizione passando Alonso Lopez.

-11 giri: Baltus sembra averne di più di Gonzalez. Vedremo se il belga proverà l’attacco subito o tutto verrà rimandato nel finale. Canet passa Dixon ed è quarto!

-12 giri: Vietti è sempre in nona posizione e ora punta il mirino su Alonso Lopez a 5.6 dalla vetta.

-12 giri: al comando troviamo sempre Gonzalez ma Baltus con il nuovo recordo in 1:34.9 si porta a 273 millesimi! Moreira perde terreno e ormai accusa 2 secondi con Dixon e Canet in scia.

-13 giri: il cielo rimane completamente plumbeo, il rischio pioggia rimane dietro l’angolo. Al comando sempre Gonzalez ma alle sue spalle Baltus vola!

-14 giri: Baltus ora punta il mirino su Gonzalez. Dopo il corpo a corpo con Moreira aveva perso un po’ di terreno dallo spagnolo, ma si è già riportato a 459 millesimi

-15 giri: Baltus passa Moreira! Il belga la spunta dopo un corpo a corpo spettacolare nella prima chicane!

-15 giri: Vietti rimane in decima posizione ma prova ad attaccare Ortolà. Il pilota italiano accusa 3.9 dalla vetta e prova a non mollare le posizioni che contano.

-16 giri: Gonzalez in vetta con 209 millesimi su Moreira e 394 su Baltus, con Dixon a 939 ma dietro c’è grande battaglia.

-17 giri: Canet passa Arenas e si mette in sesta posizione. Gonzalez al comando con Moreira e Baltus letteralmente negli scarichi

-18 giri: la situazione vede Gonzalez in vetta con 226 millesimi su Moreira e 388 su Baltus, poi Dixon, Salac e Arenas a 1.3

-19 giri: Gonzalez passa Moreira alla seconda chicane e sale al comando, Baltus scalpita!!!!

-19 giri: sembra addirittura che Arbolino abbia dovuto far fronte ad una rottura di freni. Gonzalez spinge a tutta ma Moreira non molla, Baltus è già terzo e sembra il più veloce in pista

-20 giri: cade Arbolino!!!!!!!!!! Il milanese stava spingendo a tutta ma è finito nella ghiaia di curva 11 con una scivolata spettacolare.

-20 giri: Moreira prova a spingere ma Gonzalez e Dixon non mollano, poi Baltus, Salac e Arenas. Vietti prova a ricucire su David Alonso

-21 giri: Moreira sempre in vetta con 139 millesimi su Gonzalez e 480 su Dixon. Arbolino passa Vietti per la 11a posizione

-22 giri: cade Veijer ma torna in sella, mentre davanti Baltus passa Arenas ed è quinto

-22 giri: Moreira prende il comando con Gonzalez e Dixon in scia, poi Salac, Arenas e Baltus. Vietti 11° davanti a Arbolino.

PARTENZA – Allo spegnimento dei semafori lo scatto migliore è di Gonzalez davanti a Moreira e Dixon

12.18 Schieramento di partenza di nuovo al completo. Pochi istanti e si parte. Sale la tensione a Le Mans!!!

12.16 I piloti sono impegnati nel giro di ricognizione in una cornice di pubblico spettacolare come sempre a Le Mans. Condizioni meteo che parlano di cielo coperto, 17° per l’atmosfera e appena 20° sull’asfalto.

12.15 Ci siamo. I piloti lasciano lo schieramento di partenza e danno il via al giro di ricognizione! Si inizia a fare sul serio a Le Mans!

12.13 Pochi istanti e si inizierà con il giro di ricognizione. Celestino Vietti è nono, Tony Arbolino è 11°. Gli italiani riusciranno a inserirsi nella battaglia?

12.10 La gara sarà davvero particolare. In seconda fila scatteranno Canet e Dixon che cercheranno subito di andare all’attacco di Manu Gonzalez che, invece, partirà dalla pole position. Potrebbe succedere di tutto nei primi metri!

12.07 LA GRIGLIA DI PARTENZA DELLA GARA ODIERNA

1 18 Manuel GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX Q2 1’34.315 8 8 265.2

2 7 Barry BALTUS BEL Fantic Racing Lino Sonego KALEX Q2 1’34.642 8 8 0.327 0.327 263.1

3 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX Q2 1’34.654 7 7 0.339 0.012 266.6

4 75 Albert ARENAS SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX Q2 1’34.660 8 8 0.345 0.006 264.5

5 44 Aron CANET SPA Fantic Racing Lino Sonego KALEX Q2 1’34.671 8 8 0.356 0.011 261.7

6 96 Jake DIXON GBR ELF Marc VDS Racing Team Q2 1’34.682 2 8 0.367 0.011 265.9

7 12 Filip SALAC CZE ELF Marc VDS Racing Team Q2 1’34.711 6 8 0.396 0.029 265.9

8 21 Alonso LOPEZ SPA Folladore SpeedRS Team Q2 1’34.754 8 8 0.439 0.043 264.5

9 13 Celestino VIETTI ITA Folladore SpeedRS Team Q2 1’34.811 3 8 0.496 0.057 266.6

10 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR – FRINSA – MSI Q2 1’34.898 2 7 0.583 0.087 269.5

11 14 Tony ARBOLINO ITA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 Q2 1’34.919 7 7 0.604 0.021 270.2

12 80 David ALONSO COL CFMOTO Inde Aspar Team KALEX Q2 1’34.936 3 7 0.621 0.017 267.3

13 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KALEX Q2 1’34.983 3 9 0.668 0.047 266.6

14 81 Senna AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX Q2 1’35.107 7 8 0.792 0.124 264.5

15 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 Q2 1’35.221 6 6 0.906 0.114 270.2

16 3 Sergio GARCIA SPA QJMOTOR – FRINSA – MSI Q2 1’35.266 2 2 0.951 0.045 267.3

17 24 Marcos RAMIREZ SPA Onlyfans American Racing Team KALEX Q2 1’35.343 7 7 1.028 0.077 265.2

18 9 Jorge NAVARRO SPA KLINT Forward Factory Team Q2 1’35.439 2 5 1.124 0.096 265.2

19 95 Collin VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX Q1 1’35.218 8 8 (*) 0.324 263.1

20 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX Q1 1’35.284 3 8 (*) 0.390 0.066 259.6

21 27 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Inde Aspar Team KALEX Q1 1’35.374 8 8 (*) 0.480 0.090 265.2

22 16 Joe ROBERTS USA Onlyfans American Racing Team KALEX Q1 1’35.374 7 8 (*) 0.480 261.7

23 71 Ayumu SASAKI JPN RW – Idrofoglia Racing GP KALEX Q1 1’35.490 4 5 (*) 0.596 0.116 267.3

24 99 Adrian HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX Q1 1’35.513 7 7 (*) 0.619 0.023 264.5

25 92 Yuki KUNII JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX Q1 1’35.879 7 7 (*) 0.985 0.366 262.4

26 17 Daniel MUÑOZ SPA KLINT Forward Factory Team Q1 1’36.379 8 8 (*) 1.485 0.500 262.4

12.01 Per il momento in questa annata abbiamo visto 2 successi di Jake Dixon, 2 di Manuel Gonzalez e una di Aron Canet. Saranno ancora una volta loro tre a giocarsi il successo?

11.58 Ci attende una gara davvero interessante sul tracciato della Sarthe! Il meteo, dopo la pioggia della mattinata, sembra portare ufficialmente all’asciutto, ma il cielo è plumbeo…

11.55 Buongiorno e benvenuti a Le Mans! Tra 20 minuti esatti prenderà il via il GP di Francia della Moto2!

Programma, orari e come seguire in tv la giornata

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Francia, sesto appuntamento del Mondiale di Moto2 2025. Sul tracciato di Le Mans andrà in scena una gara di estrema importanza per l’intero campionato, dato che ci darà modo di delineare in maniera un po’ più chiara la situazione a livello di classifica generale.

La gara della classe mediana prenderà il via alle ore 12.15 e vedrà scattare dalla pole position Manuel Gonzalez davanti a Barry Baltus e Diogo Moreira. Quarta posizione per Albert Arenas davanti a Aron Canet Jake Dixon in una fila davvero emozionante. Settimo Filip Salac, ottavo Alonso Lopez, quindi nono Celestino Vietti, con Tony Arbolino undicesimo.

Arriviamo alla tappa andalusa con la seguente situazione di classifica: Manuel Gonzalez comanda con 86 punti con 7 lunghezze di vantaggio su Aron Canet (79) mentre è terzo Jake Dixon con 66 e si trova già a 20 punti di distacco. Quarta posizione per Barry Baltus con 53 punti, quinta per Marcos Ramirez con 39 davanti al duo composto da Deniz Oncu e Sienna Agius a 37. Il primo degli italiani è Celestino Vietti in decima posizione con 34 punti, mentre Tony Arbolino a 12° a quota 29.

La gara della classe mediana scatterà alle ore 12.15. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta del Gran Premio, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del Motomondiale a Jerez de la Frontera. Buon divertimento!