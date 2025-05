LIVE Milan-Bologna, Finale Coppa Italia calcio 2025 in DIRETTA: in palio un trofeo importante

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Milan-Bologna, Finale Coppa Italia calcio 2025 in DIRETTA, il Bologna prova l'impresa storica mentre il Milan vuole l'Europa.

Milan e Bologna si presentano all’Olimpico di Roma con un solo grande obiettivo immediato e uno futuro: vincere la Coppa Italia, ma anche essere certi di un posto nelle coppe nella prossima annata.

Il Milan per salvare parzialmente la stagione, il Bologna per fare una impresa che sarebbe storica: la finale di Coppa Italia è uno snodo imprescindibile per entrambe le squadre come già detto, al momento molto attardate in classifica nella corsa alle prossime competizioni UEFA.

I rossoneri si presentano all’appuntamento dopo quattro vittorie consecutive, mentre la squadra dell’ex Fiorentina, Italiano, dopo un inizio di 2025 super, non ha raccolto nessun successo nelle ultime tre uscite. In partita secca però, tutto questo conta davvero poco, anche perché il Bologna torna in finale per la prima volta dal 1974: oltre 51 anni in cui i rossoblù sono caduti fino al girone dell’inferno della Serie C e si sono rialzati fino a rivedere le stelle della Champions League. Il Milan invece è uscita vittoriosa solo in una delle sue ultime 6 finali di Coppa Italia e non vince due trofei già da troppo tempo.

Le probabili formazioni

MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana (Loftus-Cheek), Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Jovic (Gimenez), Leao. All. Conceiçao

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumí, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Ndoye (Dominguez, Cambiaghi); Dallinga. All. Italiano

Calcio d'inizio alle ore 21.00.