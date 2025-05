LIVE Juventus-Roma, Finale Coppa Italia calcio femminile 2025 in DIRETTA: bianconere per la doppietta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Juventus-Roma, Finale Coppa Italia calcio femminile 2025

Siamo arrivati alla finale tra Juventus Women-Roma Femminile di Coppa Italia che si svolgerà questa sera a Como. Ultimo match di una stagione lunga e intensa che ha visto le due rose conquistare gli altri due tornei in palio. La Juventus lo scudetto vincendo il campionato e la Roma la Supercoppa Italiana.

Il match come detto si svolgerà allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como ed è previsto un pubblico delle grandi occasioni. La Juventus è reduce dalla festa scudetto all’Allianz Stadium e vogliono finire la stagione con un doppio trofeo già riuscito in precedenza nella annata 2018/19. Le ragazze della Roma sono le detentrici attuali del trofeo e puntano a ripetersi per mettere a segno nuovamente un altro titolo.

Sono ventisei i precedenti tra Juventus e Roma in tutte le competizioni. Finora sono 18 i successi per la squadra bianconera e 6 per quella giallorossa, 5 delle quali nei 12 match più recenti. Completano il bilancio due pareggi, uno in finale di Supercoppa nell’anno 2022. La Juventus è uscita sconfitta in una sola una delle quattro partite di Coppa Italia contro la Roma.

Probabili formazioni

Juventus Women (4-3-3): Peyraud-Magnin; Calligaris, Kullberg, Harviken, Thomas; Brighton, Schatzer, Boattin; Cantore, Girelli, Stolen Godo.

Roma femminile (4-3-3): Ceasar; Thøgersen, Minami, Linari, Di Guglielmo; Troelsgaard, Giugliano, Kuhl; Glionna, Giacinti, Haavi.

Calcio d'inizio alle ore 18.00.