LIVE Italia-Turchia, Amichevole volley femminile in DIRETTA: ultimo test per le azzurre prima della Nations League

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta sfida dell’AIA Aequilibrium Cup Women Elite, torneo amichevole di volley femminile in programma a Modena tra Italia e Turchia. Sabato 25 maggio il PalaPanini di Modena ospita il quarto incontro della manifestazione, quello che promette di essere il più entusiasmante: Italia contro Turchia, ovvero le campionesse olimpiche contro le campionesse d’Europa. Un confronto tra due scuole pallavolistiche di altissimo livello, guidate da due tecnici italiani molto apprezzati nel panorama internazionale.

Per la nazionale italiana, guidata da Julio Velasco, si tratta del secondo impegno nella rassegna modenese. Dopo l’esordio contro l’Olanda, vinto al termine di una partita combattuta e incerta, chiusa solo al tie-break, le azzurre cercano conferme e miglioramenti. La prestazione contro le olandesi ha alternato buoni momenti a cali di concentrazione, ma è emersa una grande determinazione, segnale incoraggiante in vista dell’imminente Volleyball Nations League, che partirà il 4 giugno a Rio de Janeiro. La sfida contro la Turchia sarà un test molto probante, utile a fare il punto su assetti e rendimento.

Le turche, guidate da Daniele Santarelli, hanno iniziato il torneo superando con autorità la Germania per 3-1. Dopo un 2023 straordinario, che ha visto la Turchia trionfare in VNL, Europei e Mondiali U19, il 2024 ha finora riservato meno soddisfazioni. A Modena, però, la squadra ha mostrato segnali di ripresa, pur sperimentando diverse soluzioni e facendo ruotare molte atlete. Accanto a nomi già noti come Hande Baladin, Asli Kalac e Simge Akoz, spiccano giovani emergenti come Karutasu, Yatkin e Ozden. Il match si preannuncia ad altissima intensità, sia sul piano tecnico che su quello mentale. L’Italia, pur priva di alcune veterane, punta sull’energia delle nuove leve e sull’opportunità per diverse giocatrici di emergere in un contesto di caratura internazionale. Velasco sta cercando risposte soprattutto tra le bande e al centro, per costruire un gruppo solido in vista degli impegni ufficiali dell’estate.

Anche se il risultato non influisce su classifiche o qualificazioni, Italia-Turchia rappresenta un crocevia importante per testare il livello della squadra. Il PalaPanini si prepara ad accogliere un confronto ricco di spunti, dove ogni pallone sarà un’opportunità per crescere e consolidare certezze. In campo potrebbe rivedersi lo stesso sestetto sceso in campo contro l’Olanda: Cambi al palleggio, Frosini opposta, Nwakalor e Munarini centrali, Omoruyi e Giovannini schiacciatrici, Fersino libero. Le azzurre convocate per il torneo: Jennifer Boldini, Carlotta Cambi, Alice Degradi, Eleonora Fersino, Giorgia Frosini, Gaia Giovannini, Anna Gray, Adhuoljok John Majak Malual, Ilenia Moro, Matilde Munarini, Linda Nwakalor, Alice Nardo, Stella Nervini, Loveth Omoruyi, Benedetta Sartori.

La Turchia, invece, è scesa in campo senza alcune stelle come Cansu, Gunes, Vargas e Karakurt, ma può comunque contare su un organico di spessore. Le alzatrici sono Elif Sahin (Galatasaray) e Dilay Ozdemir (Besiktas); al centro Ayçin Akyol, Deniz Uyanik, Asli Kalac e Berka Buse Ozden. In banda troviamo Meliha Diken, Ayse Curuk, Hande Baladin, Yaprak Erkek e Saliha Sahin; come opposta figura Aleksia Carutasu, mentre il ruolo di libero è ricoperto da Simge Akoz e Eylul Yatkin.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della quarta sfida dell’AIA Aequilibrium Cup Women Elite, torneo amichevole di volley femminile in programma a Modena tra Italia e Turchia, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 20.00!