LIVE Italia-Svezia, Nations League calcio femminile 2025 in DIRETTA: forza azzurre, un match per fare la storia!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia – Svezia di calcio femminile, penultima partita del girone 4 di Nations League.

Questa sera, al Tardini di Parma, le azzurre di coach Soncin affronteranno le scandinave a viso aperto per giocarsi la vetta della classifica del gruppo. Dopo la vittoria per 0-3 maturata contro la Danimarca nella prima giornata di ritorno, infatti, l’11 italiano è rientrato a pieno titolo nella corsa per la prima piazza occupando il 2° posto a 6 punti (a pari merito con la Danimarca ma avanti negli scontri diretti) dietro di 2 punti alla Svezia.

Nel caso in cui Soncin centrasse i 3 punti, le azzurre andrebbero a giocarsi il primo posto all’ultima di girone contro il Galles, fermo ancora a 2 punti. In casa delle danesi, lo scorso 8 aprile, dopo un primo tempo bloccato sullo 0-0, andarono a segno prima Caruso, poi Di Guglielmo e infine Girelli.

L’Italia si presenta con 2 vittorie (in casa della Danimarca nell’ultimo incontro disputato, e in Galles nel primo match del girone) e 2 sconfitte (in casa con le danesi e in trasferta in Svezia alla Friends Arena. Il successo con le scandinave manca, all’11 italiano, dal 2018. Tuttavia, Soncin potrà contare anche su Emma Severini, classe ’03, che nella sfida di andata del 4 aprile ha segnato il suo primo gol in nazionale.

Le convocate per l’Italia:

Portieri: Rachele Baldi (Inter), Francesca Durante (Fiorentina), Astrid Gilardi (Como), Laura Giuliani (Milan);

Difensori: Valentina Bergamaschi (Juventus), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Maria Luisa Filangeri (Fiorentina), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Elisabetta Oliviero (Lazio), Julie Piga (Milan), Martina Rosucci (Juventus), Cecilia Salvai (Juventus), Angelica Soffia (Milan);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Bayern Monaco), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (Roma), Eleonora Goldoni (Lazio), Eva Schatzer (Juventus), Annamaria Serturini (Inter), Emma Severini (Fiorentina), Flaminia Simonetti (Lazio), Martina Tomaselli (Inter);

Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Fiorentina), Michela Cambiaghi (Inter), Sofia Cantore (Juventus), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Margherita Monnecchi (Eibar), Martina Piemonte (Lazio).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dell’evento con aggiornamenti costanti e cronaca in tempo reale minuto per minuto. L’appuntamento è per questa sera alle 18:20. Non ci resta che augurarvi buona partita e buon divertimento!