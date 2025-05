LIVE Italia-Iran, Amichevole volley 2025 in DIRETTA: prosegue la preparazione verso la Nations League

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Iran, amichevole di pallavolo maschile 2025. Seconda uscita stagionale per la nazionale di Ferdinando De Giorgi che dopo la vittoria al tiebreak Monaco contro la Germania torna in campo contro una delle formazioni asiatiche più quotate.

In quest’incontro i campioni del mondo ritrovano alcuni pilastri della propria squadra con Simone Giannelli, Simone Anzani e Yuri Romanò che tornano protagonisti. Insieme a loro ci saranno tanti volti nuovi per la nazionale italiana come Alessandro Bovolenta, Mattia Boninfante, Luca Porro e Kamil Rychlicki. Quest’ultimo ha debuttato con la maglia azzurra contro la Germania e quest’oggi farà il proprio esordio anche davanti al pubblico italiano.

L’Iran è allenata da un volto noto della pallavolo italiana: Roberto Piazza. Gli asiatici sono arrivati in Italia mercoledì con la speranza di adattarsi nel migliore dei modi al fuso orario ed al clima italiano. Per l’Iran si tratta della prima uscita stagionale che sarà seguita dalla seconda amichevole contro l’Italia e da una trasferta in Polonia che precederà l’inizio della Nations League.

La sfida tra Italia ed Iran andrà in scena a Cavalese a partire dalle 16.00. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Iran con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione di quest’amichevole. Buon divertimento!