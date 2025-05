LIVE Italia-Iran, Amichevole volley 2025 in DIRETTA: gli azzurri vogliono la rivincita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Iran, BPER Test Match “Memorial Pasinato”. Alla Kione Arena di Padova nuova amichevole per la nazionale italiana di pallavolo maschile: gli azzurri di Ferdinando De Giorgi cercano un immediata rivincita contro l’Iran in una partita speciale dedicata alla memoria di Michele Pasinato, leggenda della pallavolo italiana.

Nella giornata di ieri Italia ed Iran si sono affrontate a Cavalese in un incontro amichevole. Ad avere la meglio è stata l’Iran, che si è imposta al tie-break (23-25, 25-18, 14-25, 25-21, 15-11). La nazionale del CT Roberto Piazza è stata più brava nei momenti decisivi della partita riuscendo a portare a casa una sfida equilibrata, dove entrambe le squadre sono andate a fiammate.

Vedremo quali saranno le scelte di Fefè De Giorgi per il sestetto titolare di questa sfida. Nella partita di ieri il commissario tecnico italiano ha schierato la diagonale Bottolo-Boninfante con gli schiacciatori Sani-Romanò, Anzani e Cortesia come centrali ed infine Laurenzano come libero. L’allenatore azzurro ha però alternato continuamente i propri giocatori durante l’incontro dando spazio a tutti.

Il BPER Test Match “Memorial Pasinato” 2025 è previsto per le 18.30 alla Kione Arena di Padova. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Iran con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!