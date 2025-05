LIVE Italia-Germania, Amichevole volley femminile 2025 in DIRETTA: Velasco cerca il tris

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia – Germania di volley femminile, partita valida per la AIA Aequilibrium Cup Women Elite, quadrangolare in scena al PalaPanini di Modena da venerdì 23 ad oggi.

Le azzurre, allenate da coach Julio Velasco, chiuderanno il proprio torneo questa sera contro le tedesche, affrontate poche settimane fa in due amichevoli (andata vinta a Novara e ritorno perso a Milano). L’evento, fin qui, ha rappresentato un’ottima occasione per testare alcune giovani promesse tra cui la palleggiatrice Carlotta Cambi, le attaccanti Giorgia Frosini e Adhuoljok John Majak Malual, le schiacciatrici Loveth Omoruyi e Alice Degradi, la centrale Matilde Munarini e il libero Eleonora Fersino.

Nella prima sfida con le olandese, il sestetto azzurro si è imposto per 3-2 dopo una sfida provante (25-14;30-32; 25-15; 24-26; 15-10). Ottima la prestazione di Nwakalor (15) e Frosini (17). Vittoria che si è ripetuta anche ieri sera, nel secondo appuntamento del quadrangolare, contro la Turchia. Il team di coach Velasco ha regolato le ottomane, sempre al tie break, don un punteggio finale di 14-25; 25-22; 17-25; 29-27; 15-9.

Non sono state convocate per il quadrangolare le campionesse olimpiche di riferimento Ekaterina Antropova, Anna Danesi, Monica De Gennaro, Alessia Orro, Sarah Fahr, Paola Egonu e Myriam Sylla, alle prese con gli allenamenti nel capoluogo lombardo in vista della Nations League che andrà in scena dal 4 giugno al 27 luglio e alla quale parteciperanno 18 squadre nazionali.

