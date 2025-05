LIVE Piazza di Siena 2025, GP Roma in DIRETTA: gli azzurri cercano il colpaccio nella gara individuale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Rolex Gran Premio Roma 2025, gara individuale di salto a ostacoli che chiude la settimana internazionale di Piazza di Siena a Roma. La gara in programma oggi rappresenta l’appuntamento clou del Concorso Ippico Internazionale Ufficiale di Piazza di Siena, la gara individuale di salto ostacoli più prestigiosa del calendario romano, in scena nella splendida cornice di Villa Borghese. Dopo la spettacolare Coppa delle Nazioni, che ha visto l’Italia chiudere al terzo posto e salire con merito sul podio di casa, l’attenzione si sposta ora sulla prova più attesa e selettiva della settimana.

Il Gran Premio vedrà al via i migliori binomi del panorama internazionale, pronti a sfidarsi su un tracciato disegnato dal modenese Uliano Vezzani, uno degli chef de piste più stimati al mondo. Il suo percorso promette tecnica, eleganza e selezione, in linea con la tradizione di eccellenza che caratterizza Piazza di Siena. Il terreno di gara, perfetto come sempre, permetterà di valorizzare al massimo le qualità dei cavalli in campo e offrirà una competizione all’altezza del suo prestigio.

L’Italia si presenta all’appuntamento forte del morale conquistato con il podio in Coppa e di una squadra ben assortita. Torneranno in gara Giacomo Casadei e Giulia Martinengo Marquet, già protagonisti della prova a squadre. A loro si affiancheranno due tra i nomi più noti dell’equitazione azzurra: Piergiorgio Bucci e Lorenzo De Luca, quest’ultimo in sella a Jappeloup, binomio che ha dimostrato solidità e ambizione nei recenti appuntamenti internazionali.

Il campo partenti è di altissimo livello. I riflettori saranno puntati sul britannico Ben Maher, numero 2 del ranking mondiale, ma anche sugli svizzeri Steve Guerdat e Martin Fuchs, sull’austriaco Max Kühner, sull’americano McLain Ward e sull’irlandese Cian O’Connor, tutti nella top ten del ranking internazionale. A rendere ancora più interessante la gara sarà la presenza di ben diciotto amazzoni, tra cui spicca Laura Kraut, miglior donna del ranking attuale. Il Rolex Gran Premio Roma sarà dunque non solo la conclusione ideale di una settimana di sport di altissimo livello, ma anche l’occasione per vivere un duello tra giganti del salto ostacoli. Tra esperienza, talento e ambizione, tutto è pronto per uno spettacolo che si preannuncia memorabile.

Il Rolex Gran Premio Roma 2025, gara individuale di salto a ostacoli che chiude la settimana internazionale di Piazza di Siena a Roma, si parte alle ore 12.30!