LIVE Inter-PSG, Champions League calcio 2025 in DIRETTA: l’Italia sogna la ‘coppa dalle grandi orecchie’ dopo 15 anni

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della finalissima di Champions League 2024/2025 tra Inter e PSG. Dopo la spettacolare serie di semifinale contro il Barcellona gli uomini di Simone Inzaghi provano a chiudere il cerchio al termine di una estenuante stagione che si protrarrà oltreoceano con il nuovo Mondiale per Club. L’Allianz Arena di Monaco di Baviera (Germania) farà da teatro all’attesissimo match tra neroazzurri e parigini.

Smaltita la delusione di un campionato perso al fotofinish la squadra milanese ha la chance di rifarsi con gli interessi portando a casa la prima Champions League dall’avvento del nuovo format. Per Lautaro e compagni si tratterebbe del giusto premio dopo un’annata intensa ma per adesso avara di sorrisi. Inter che ha dimostrato di saper alzare l’asticella nei momenti clou della stagione europea, superando dapprima il Bayern ai quarti, poi il Barcellona in semifinale partendo in entrambi i casi da sfavorita. Simone Inzaghi non dovrebbe avere dubbi di formazione, con il solo Bisseck che potrebbe insidiare la titolarità di Pavard.

Transalpini che arrivano a Monaco di Baviera sulle ali dell’entusiasmo. La squadra di Luis Henrique ha potuto staccare la spina in campionato da oltre un mese a margine del netto successo in Ligue 1. Tuttavia i parigini hanno poi ritrovato il pieno ritmo partita aggiudicandosi anche la Coppa di Lega, e sono dunque a caccia del triplete. Per l’occasione il tecnico spagnolo presenterà chiaramente la miglior formazione possibile fatta di numerose vecchie conoscenze della Serie A tra le quali spiccano Gigio Donnarumma ed il georgiano Kvicha Kvaratskhelia.

LE PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Sommer; Bastoni, Acerbi, Pavard; Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dumfries; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Mendes, Pacho, Maequinhos, Hakimi; Fabian Ruiz, Vitinha, Neves; Kvaratskhelia, Dembele, Doue. Allenatore: Luis Enrique.

Arbitro: Kovacs.

La finalissima di Champions League 2024/2025 tra Inter e PSG inizierà alle 21.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’imperdibile evento. Buon divertimento a tutti!