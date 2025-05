LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: tappone appenninico, c’è il Sassotetto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’ottava tappa del Giro d’Italia 2025. Dopo l’antipasto di ieri arriva un tappone appenninico ricco di insidie. 197 km da Giulianova a Castelraimondo su e giù tra Abruzzo e Marche che metteranno nuovamente alla prova i big della classifica generale a 24 ore dal primo arrivo in salita della corsa rosa.

Pronti, via e subito un tratto in leggera ascesa di circa 20 km. Dopo 50 km spazio al traguardo volante di Raccafluvione seguito dal primo GPM di giornata, ovvero la salita di Croce di Casale (7,7 km al 4.6% di pendenza media). Il gruppo transiterà poi al secondo ed ultimo sprint intermedio situato a Sarnano, preludio alla scalata di Sassoletto. L’ascesa più dura di giornata misura 13,1 km ed offre una pendenza media del 7.4% con punte al 14%. Dalla cima mancheranno però ancora 93 km all’arrivo, e dunque è difficile prevedere attacchi in prima persona degli uomini di classifica. Lunga discesa che porterà al GPM di Montelago (5,6 km al 6.8% e punte al 12%) e nuova discesa che si esaurirà ai -24 km. Ultimi 20 km non banali e ricchi di saliscendi con alcuni muri brevi ed esplosivi.

Percorso che si presta ad un attacco da lontano. Bisognerà capire quali squadre vorranno inserire uomini nella fuga della prima ora, e se i big lasceranno fare. Diversi gli italiani in grado di adattarsi ad una giornata simile. Tra di essi spiccano Andrea Vendrame (Decathlon AG2R La Mondiale), Stefano Oldani (Cofidis), Diego Ulissi (XDS Astana) e Mattia Cattaneo (Soudal Quick-Step). Proverà quasi sicuramente a racimolare nuovi punti per la classifica dedicata agli scalatori Lorenzo Fortunato (XDS Astana). Occhi puntati sullo spagnolo Pello Bilbao (Bahrain-Victorious), sull’australiano Jay Vine (UAE Team Emirates – XRG) e sul tedesco Marco Brenner (Tudor Pro Cycling Team). In caso di tappa tirata in cui i fuggitivi non dovessero trovare spazio due uomini da tenere in considerazione sarebbero il britannico Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team), Giulio Ciccone (Lidl-Trek) ed il ceco Mathias Vacek (Lidl-Trek), parsi in ottima condizione in questa prima settimana. Tutto dipenderà dallo sviluppo della corsa, in caso di gara dura con i big chiamati allo scoperto assisteremo al faccia a faccia tra la maglia rosa Primoz Roglic (Red Bull – BORA – hansgrohe), Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious) e gli alfieri dell’UAE Team Emirates – XRG Juan Ayuso ed Isaac Del Toro.

L'ottava tappa del Giro d'Italia 2025 da Giulianova a Castelraimondo inizierà alle 12.15.