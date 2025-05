LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: penultima occasione per gli sprinter

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della diciottesima tappa del Giro d’Italia 2025, la prima grande corsa a tappe della stagione. Si avvicina il rush finale della Corsa Rosa numero 108. Frazione quella odierna che farà da collegamento tra i due tapponi di montagna andati in scena tra martedì e ieri, e i due appuntamenti di venerdì e sabato che saranno decisivi nel discorso relativo alla classifica generale.

Gli organizzatori hanno disegnato un percorso abbordabile per permettere ai corridori di ricaricarsi in vista delle prossime due frazioni. La tappa odierna si svolgerà lungo i 144 km che dividono Morbegno da Cesano Maderno, luogo ove terminerà il percorso. Un saliscendi non impossibile – in cui son presenti le asperità di Parlasco (7.6km al 5.8%), Colle Balisio (4.6km al 3.3%) e Ravellino (9 km al 4,4%) – anticiperà il semplice piano finale.

Ovviamente i velocisti proveranno ad esser protagonisti. In primis occhio a Mads Pedersen (Lidl-Trek), maglia ciclamino in questo Giro e già vincitore di quattro tappe nel suo percorso. Olav Kooij (Team Visma | Lease a Bike) sarà l’avversario principale del danese quest’oggi. Dovrebbe esser una giornata interlocutoria nell’ottica classifica generale. Isaac Del Toro (UAE Emirates – XRG), l’attuale maglia rosa, cercherà di risparmiare più energie possibili per prepararsi agli attacchi possibili dei prossimi giorni di Richard Carapaz (EF Education – Easy Post), Simon Yates (Team Visma | Lease a Bike) e Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-Hansgrohe).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della diciottesima tappa del Giro d’Italia 2025. La partenza ufficiale della frazione odierna verrà data alle 13.25. Non perdetevi neanche un minuto della terza tappa del Giro d’Italia 2025 con la nostra DIRETTA LIVE, vi aspettiamo!