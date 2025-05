LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: l’ora delle Alpi! Non si scherza più tra Santa Barbara e San Valentino

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2025

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della sedicesima tappa del Giro d’Italia 2025. Si riparte dopo il terzo ed ultimo giorno di riposo, inizia l’ultima settimana per la Corsa Rosa e ora si fa davvero sul serio, con le Alpi che saranno protagoniste da oggi a sabato, prima della passerella conclusiva in quel di Roma.

Tappa odierna che parte da Piazzola sul Brenta ed arriva a San Valentino (Brentonico) dopo 203 chilometri e 4737 metri di dislivello. Una delle giornate più dure di tutta la Corsa Rosa. Tante le salite in programma: il Carbonare (12,9 km al 4,6% di pendenza media), dopo circa 65 chilometri. Dopo la lunga discesa sarà il Candriai (10,1 km al 7,6% di pendenza media) ad agitare il gruppo prima della salita di Santa Barbara, con i suoi 12,7 chilometri ad una pendenza massima del 14%. L’arrivo sarà posto a San Valentino dopo una scalata lunga 18,2 chilometri con punte del 14%.

Sarà grande battaglia per la classifica generale. La UAE Team Emirates – XRG vuole conservare la Maglia Rosa di Isaac del Toro e magari lanciare il proprio capitano Juan Ayuso. All’attacco Simon Yates, Richard Carapaz ed Egan Bernal, apparsi pimpanti nelle ultime uscite. In casa Italia occhi per la coppia della Bahrain-Victorious formata da Damiano Caruso ed Antonio Tiberi. Infine da capire lo stato di Primoz Roglic, che rischia di uscire definitivamente di classifica.

Appuntamento alle 11.05 per non perdervi davvero nulla della frazione odierna. Non perdetevi nemmeno un aggiornamento con la nostra Diretta Live testuale in tempo reale del Giro d’Italia 2025. Buon divertimento, vi aspettiamo!