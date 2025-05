LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: lo strappo finale di Vicenza può generare sorprese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della tredicesima tappa del Giro d’Italia 2025. La tappa di ieri, Modena-Viadana, si è conclusa con il successo allo sprint dell’olandese Olav Kooij della Team Visma | Lease a Bike. Piazza d’onore per il connazionale Casper van Uden della Team Picnic PostNL e terza posizione per il britannico Ben Turner della Ineos Grenadiers. Isaac Del Toro della UAE Team Emirates-XRG conserva la maglia di leader della classifica e guadagna due secondi di abbuono grazie al terzo posto ottenuto nello sprint del chilometro Red Bull. Il messicano precede il compagno Juan Ayuso di 33’’ e Antonio Tiberi della Bahrain-Victorious di 1’09’’.

I corridori sono già ponti a ripartire per riprendere le loro fatiche. Si corre la tredicesima frazione con partenza da Rovigo e arrivo a Vicenza dopo 180 chilometri. Una giornata, almeno sulla carta, tranquilla potrebbe invece regalare un finale a sorpresa nel quale non è escluso un nuovo duello tra i big.

I corridori, affrontano la prima difficoltà di giornata con il Passo di Roverello, salita di quarta categoria posta al km 31,5. I traguardi intermedi di Noventa Vicentina e San Bonifacio precedono San Giovanni in Monte, GPM di quarta categoria posto al km 135,1. Il primo passaggio sulla linea del traguardo segna l’inizio di un circuito cittadino di 20 chilometri. Il Chilometro Red Bull è posto ad Arcugnano, a 1200 metri dall’arrivo inizia lo strappo finale. L’ultimo chilometro, lo strappo di Monte Berico, presenta una pendenza media del 7,1%, l’ultima parte attorno al 10% e punte proprio al termine dello strappo del 12%.

Il disegno del tracciato porta nuovamente alla ribalta nomi come il ceco Mathias Vacek e il danese Mads Pedersen della Lidl-Trek, il belga Wout Van Aert della Team Visma |Lease a Bike e l’inglese Tom Pidcock della Q36.5 Pro Cycling Team. La tentazione più grande potrebbe però essere quella dell’attacco nel finale della maglia rosa. Del Toro sembra sostenuto da una condizione eccellente e sullo strappo che porta al traguardo potrebbe anche piazzare la stoccata per provare ad allungare sui rivali in classifica.

La partenza della corsa è prevista alle 12:55, gli aggiornamenti inizieranno alle 12:40. Vedremo chi trionferà sul traguardo di Vicenza e quali cambiamenti potrà, eventualmente, subire la classifica generale. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della tappa. Buon divertimento!