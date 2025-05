LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Pedersen fa tris, bruciato un sorprendente Zambanini

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2025

17.32 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo.

17.31 Domani sesta tappa: 227 km da Potenza a Napoli. Sarà volata in via Caracciolo? Si tratterà della frazione più lunga di questa Corsa Rosa.

17.28 La nuova classifica generale:

1 – PEDERSEN Mads LTK 15:11:52 –

2 – ROGLIČ Primož RBH 0:17 ▼0:10

3 – VACEK Mathias LTK 0:24 ▼0:10

4 – MCNULTY Brandon UAD 0:31 ▼0:10

5 – DEL TORO Isaac UAD 0:32 ▼0:10

6 – AYUSO Juan UAD 0:35 ▼0:10

7 – POOLE Max TPP 0:43 ▼0:10

8 – TIBERI Antonio TBV 0:44 ▼0:10

9 – STORER Michael TUD 0:46 ▼0:10

10 – PELLIZZARI Giulio RBH 0:50 ▼0:10

17.27 Primo, settimo, primo, quarto, primo. Questi i piazzamenti di Pedersen nelle prime cinque tappe. La maglia ciclamino ormai ha un chiaro padrone fino a Roma.

17.26 Pedersen resta chiaramente in maglia rosa, incrementando il suo vantaggio su Roglic grazie ai 10″ di abbuono.

17.25 L’ordine d’arrivo della tappa di oggi:

1 PEDERSEN Mads Lidl – Trek 3:27:31

2 ZAMBANINI Edoardo Bahrain – Victorious 0:00

3 PIDCOCK Thomas Q36.5 Pro Cycling Team 0:00

4 AULAR Orluis Movistar Team 0:00

5 FIORELLI Filippo VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 0:00

6 STORER Michael Tudor Pro Cycling Team 0:00

7 PACHER Quentin Groupama – FDJ 0:00

8 RIVERA Brandon Smith INEOS Grenadiers 0:00

9 CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 0:00

10 DEL TORO Isaac UAE Team Emirates – XRG 0:00

17.23 Terza piazza per il britannico Tom Pidcock.

17.22 Zambanini è risalito a velocità doppia. Ma è partito troppo indietro, peccato. Speriamo però che questo risultato rappresenti una svolta per la sua carriera: nelle Classiche può dire la sua.

17.21 Confermato. Pedersen ha bruciato allo sprint di un soffio un sorprendente Zambanini. Terzo successo di tappa per la maglia rosa in questo Giro d’Italia.

17.20 Forse Pedersen ha vinto davanti a Zambanini. Attendiamo l’ufficialità.

17.20 Vacek continua a tirare per Pedersen. Ultimi 300 metri!

17.19 Pedersen è lì, in terza posizione…

17.19 ULTIMO CHILOMETRO! Sarà uno sprint ristretto, strada in leggera salita.

17.18 Caruso prova la fagianata, ma viene subito ripreso.

17.18 2 km all’arrivo. Il tratto più duro è stato superato. Pedersen stringe i denti.

17.17 Ora Vacek si mette davanti, ma Pedersen è in difficoltà!

17.17 SI MUOVE ROGLIC! Ma non è un vero e proprio attacco.

17.16 Aleotti davanti, Roglic alla sua ruota. Occhio…

17.16 3 km all’arrivo, da ora si fa sul serio. Tra 500 metri la salita arriva al 10%!

17.15 Si stacca anche Scaroni, corridore che sarebbe stato adatto ad un arrivo come quello odierno. Ma la forma non è quella di inizio stagione.

17.15 Si stacca Van Aert a 4 km dal traguardo.

17.14 Forcing di un uomo della Ineos.

17.14 Si stacca Pello Bilbao, che in precedenza è stato utilissimo per Tiberi.

17.13 CINQUE CHILOMETRI ALL’ARRIVO!

17.12 Ci avviciniamo al momento della verità. Caruso ha dovuto rallentare per andare a riprendere Tiberi. Non una buona giornata per il ciociaro, speriamo la superi senza troppi danni.

17.11 Gli ultimi 3 chilometri saranno caratterizzati da una rampa al 10% che immette su alcuni viali cittadini prima in leggera discesa e quindi in salita fino all’arrivo. A cavallo dell’arco dell’ultimo chilometro due curve verso sinistra per immettere nel rettilineo finale lungo 300 metri tutto in leggera salita.

17.10 Gruppo allungatissimo in discesa. Sempre la UAE a tirare le fila.

17.09 Adesso breve discese, poi l’ascesa finale, non classificata come GPM.

17.08 Mancano 10 km al traguardo.

17.08 Nelle prime posizioni c’è Damiano Caruso, ma non Tiberi…

17.07 Jay Vine a tirare il gruppo.

17.07 La maglia rosa Pedersen pedala intorno alla decima posizione. La strada continua a salire.

17.06 Sempre la UAE Emirates davanti. E’ la prima tappa in cui la squadra di Ayuso ha preso in mano l’iniziativa in maniera così prepotente.

17.05 Si staccano De Pretto e Busatto. Non una buona notizia per questi due giovani italiani. Percorsi del genere dovrebbero essere il loro pane…

17.05 Movistar in testa al gruppo. Attenzione ad Aular.

17.04 Il tratto al 10% arriverà a circa 2,5 km dal traguardo.

17.03 Ripresi Bais e Milesi. GRUPPO COMPATTO! 13,3 km al traguardo.

17.01 Sono stremati ormai i battistrada. Gruppo maglia rosa ormai a soli 18 secondi.

16.59 15 km al traguardo. Restano solo 30″ a Bais e Milesi.

16.59 Adesso Tiberi è nelle prime posizioni. Vedremo come reagirà sullo strappo finale, dove gli uomini di classifica si muoveranno.

16.58 La strada è sempre all’insù, anche se non viene classificata come GPM.

16.55 Van Uden si trova a 1’47” dai battistrada, Kooij a 3’25”.

16.54 Il plotone tiene Bais e Milesi a bagnomaria. Il distacco resta di 41″.

16.53 Tiberi aveva perso qualche metro sullo strappo di Montescaglioso. Ripetiamo: non un buon segnale.

16.52 20 km al traguardo.

16.51 Attenzione: nella seconda parte del gruppo che si era spezzato c’era anche Antonio Tiberi. E’ rientrato grazie al supporto di Pello Bilbao. Ma non è un segnale incoraggiante…

16.50 Restano solo 40″ ai due battistrada.

16.50 Il gruppo si era spezzato in discesa, ma chi era staccato riesce a rientrare.

16.49 Da capire come Mads Pedersen riuscirà a difendersi sulla rampa al 10%. E’ talmente in forma che potrebbe anche non staccarsi. A quel punto diventerebbe il grande favorito.

16.48 La UAE Emirates continua a tirare il gruppo. Ayuso forse vuole dare il primo segnale in questo Giro d’Italia.

16.47 Destino pressoché segnato per Bais e Milesi: difficile che ora in gruppo si guardino…

16.45 Al termine della discesa, la strada tornerà a salire verso Matera.

16.44 25 km al traguardo, siamo in discesa. Restano solo 57″ di vantaggio a Bais e Milesi.

16.43 Ricordiamo che il finale a Matera è per scattisti, uomini da Classiche. C’è una rampa al 10% che precede l’arrivo in leggera salita. Sulla carta è adattissimo a Roglic e Ayuso, ma anche a Ciccone.

16.42 Prosegue il forcing della UAE Emirates – XRG. Ayuso vuole giocarsi la tappa?

16.41 Milesi transita per primo al GPM, Bais non ha disputato lo sprint.

16.41 Bais e Milesi trovano il tratto al 14%! Rampa davvero impegnativa.

16.41 In difficoltà anche Van Uden, vincitore della frazione di ieri.

16.40 Scende a 1’27” il vantaggio della coppia di testa.

16.40 Salita troppo dura per gli sprinter, saltano anche Moschetti e Bennett.

16.39 Si stacca un altro velocista: Kooij.

16.39 Ancora un km al GPM. Si stacca Fretin, che è un velocista. Molto affaticata la pedalata di Bais e Milesi, che dimenano le spalle.

16.37 Adesso il gruppo si allunga. Forcing di Carlos Verona (Lidl-Trek), ma arriva davanti anche la UAE Emirates di Ayuso e Del Toro.

16.36 Adesso la Lidl-Trek rompe gli indugi e si mette davanti a dettare l’andatura.

16.36 Il plotone principale è ancora decisamente aperto, sintomo che il ritmo è tutt’altro che insostenibile.

16.34 Iniziata la salita di Montescaglioso, che ha una pendenza media del 9% e una punta massima del 14%! 2600 metri la lunghezza.

16.33 31 km all’arrivo. Solo 400 metri all’inizio della salita. Scende a 2 minuti il vantaggio della fuga.

16.32 Riassorbito in questo momento Giosuè Epis.

16.30 In gruppo non c’è una squadra che ha preso veramente l’iniziativa. E non è un caso che il vantaggio dei fuggitivi sia lievitato a 2’25”.

16.29 Si stanno dando cambi regolari Bais e Milesi.

16.28 Mancano 4,5 km all’inizio del GPM. 2,6 km al 9% di pendenza media. Uno strappo duro.

16.26 I due corridori davanti non sono degli sprovveduti, tutt’altro. Bais vinse la tappa del Giro d’Italia del Gran Sasso nel 2023; Milesi è invece un grande talento, anche se non ancora sbocciato. Da Under23 vinse la cronometro dei Mondiali nel 2023. Tra i professionisti, per ora, si è visto poco.

16.24 Al comando abbiamo adesso una coppia di battistrada: Lorenzo Milesi (Movistar) e Davide Bais (Team Polti VisitMalta).

16.23 Sale a 2 minuti il vantaggio dei fuggitivi a 40 km dal traguardo.

16.22 Si rompe l’accordo tra i battistrada. Bais accelera, Milesi rientra a fatica. Si stacca Epis.

16.21 Tra una quindicina di km inizierà l’unico GPM di giornata, il quarta categoria di Montescaglioso.

16.21 1’50” il ritardo del gruppo maglia rosa.

16.20 Tre italiani in fuga: Giosuè Epis (Arkea-BHB Hotels), Lorenzo Milesi (Movistar), Davide Bais (Team Polti VisitMalta).

16.18 Buongiorno amici di OA Sport da Federico Militello. Seguiremo insieme questi ultimi 45 km della quinta tappa del Giro d’Italia 2025.

16:16 Davide Bais della Team Polti VisitMalta è il corridore meglio piazzato in classifica generale nel terzetto al comando. Il ritardo da Pedersen è di 8’55”.

16:14 Giosuè Epis della Arkéa – B&B Hotels vince lo sprint di Bernalda per il Chilometro d’oro Red Bull.

16:12 Si mantiene stabile il vantaggio dei corridori in fuga. Il gruppo insegue a 1’25”.

16:10 Sono stati percorsi i primi 100 chilometri.

16:09 Caduta per Filippo Magli e Alessandro Pinarello della VF Group – Bardiani CSF – Faizanè.

16:07 Siamo a meno di due chilometri dal Chilometro d’oro Red Bull di Bernalda.

16:06 Richard Carapaz della EF Education – EasyPost ha corso 39900 chilometri in 247 tappe di quattordici grandi giri.

16:03 Si mantiene stabile il vantaggio dei battistrada. Il gruppo insegue a 1’26”.

16:00 Siamo a meno di 60 chilometri dall’arrivo.

15:57 Mads Pedersen della Lidl-Trek aumenta il vantaggio nella classifica a punti. Il danese guida la graduatoria con 89 punti, secondo l’olandese Olav Kooij della Team Visma | Lease a Bike con 52.

15:54 Il Tour de France è la seconda corsa più lunga dell’anno con 3320 chilometri.

15:51 Il gruppo guadagna terreno ed insegue il trio al comando con 1’28” di distacco.

15:48 Il Giro d’Italia è la corsa più lunga del 2025 con 3443 chilometri.

15:45 Giosuè Epis della Arkéa – B&B Hotels vince il traguardo volante di Marina di Ginosa davanti a Davide Bais della Team Polti VisitMalta e Lorenzo Milesi della Movistar Team.

15:42 Wout van Aert della Team Visma | Lease a Bike sta tirando il gruppo.

15:39 Giosuè Epis della Arkéa – B&B Hotels vince il traguardo volante di Marina di Ginosa.

15:36 Siamo a 75 chilometri dal traguardo.

15:35 I tre fuggitivi guidano la corsa con 1’54’ sul gruppo.

15:32 La velocità media aggiornata è di 42,6 km/h.

15:29 Cinque chilometri allo sprint intermedio di Marina di Ginosa.

15:26 Al comando ci sono Giosuè Epis della Arkéa – B&B Hotels, Davide Bais della Team Polti VisitMalta e Lorenzo Milesi della Movistar Team.

15:22 Mancano 85 chilometri al traguardo.

15:20 L’irlandese Stephen Roche è stato, nel 1987, l’ultimo irlandese ad indossare la maglia rosa.

15:17 Il vantaggio dei fuggitivi aumenta a 2’15”.

15:14 L’Italia, con 1293, è la nazione che ha vinto il maggior numero di tappe al Giro d’Italia.

15:11 La Matera-Brindisi, settima tappa dell’edizione 2020, è la tappa più veloce nella storia del Giro d’Italia con la velocità media di 51,23 km/h.

15:08 Davide Bais vanta 377 giornate di gara nella sua carriera.

15:05 I fuggitivi tornano a guadagnare terreno. Il gruppo insegue a 2’01”.

15:02 Meno di 100 chilometri al traguardo.

15:00 Mancano 25 chilometri allo sprint intermedio di Marina di Ginosa.

14:58 Il vantaggio del trio al comando è di 1’55”.

14:55 Giosuè Epis della Arkéa – B&B Hotels vince lo sprint intermedio di Massafra davanti a Davide Bais della Team Polti VisitMalta e Lorenzo Milesi della Movistar Team.

14:52 Giosuè Epis della Arkéa – B&B Hotels passa primo sul traguardo intermedio di Massafra.

14:49 Elia Viviani con 130 punti, raccolti nell’edizione 2018, è il corridore ad aver raccolto il maggior numero di punti per la classifica della maglia ciclamino dopo le prime quattro tappe.

14: 46 Mancano poco più di tre chilometri allo sprint intermedio di Massafra.

14:43 Davide Bais della Team Polti VisitMalta è il corridore più grande della fuga dal punto di vista anagrafico con i suoi 27 anni.

14:40 Il vantaggio del trio di testa scende ad 1’48”.

14:37 La Lidl-Trek occupa la prima e la terza posizione della classifica generale con il danese Mads Pedersen ed il ceco Mathias Vacek.

14:34 Jacopo Mosca della Lidl-Trek sta tirando il gruppo.

14:31 Sono stati percorsi i primi 25 chilometri.

14.28 Velocità media di circa 42 chilometri orari.

14.25 In coda al gruppo Olav Kooij che veste la Maglia Ciclamino.

14.22 130 chilometri al traguardo.

14.18 Vantaggio dei fuggitivi che scende a 2’20”.

14.16 Alle spalle di Mosca schierate le squadre di Roglic e Ayuso, vedremo se hanno intenzione di far qualcosa.

14.14 2’40” il vantaggio del gruppo.

14.12 Ovviamente a tirare il solito Jacopo Mosca, gregario della Lidl-Trek.

14.09 140 chilometri al traguardo.

14.06 Procedono di comune accordo Davide Bais (Team Polti VisitMalta), Giosuè Epis (Arkea-B&B Hotels) e Lorenzo Milesi (Team Movistar).

14.04 Vantaggio già superiore ai 2′ per i tre attaccanti.

14.02 Il gruppo si è fermato, lascerà spazio ai tre azzurri per poi andare a ricucire con la Lidl-Trek.

14.00 La fuga è praticamente già andata: tre italiani, Davide Bais, Lorenzo Milesi e Giosuè Epis.

13.58 Due italiani davanti: Bais ed Epis, prova adesso ad agganciarsi anche Milesi.

13.57 E invece vanno via solamente due corridori. Ci aveva provato in un primo momento anche Lorenzo Milesi (Movistar) che sembra aver deciso di rialzarsi.

13.55 Subito scatti! Vediamo se ci sarà battaglia in questa prima parte di gara.

13.53 Inizia ufficialmente la quinta tappa!

13.48 Difficile indicare i favoriti: Mads Pedersen potrebbe tenere sul finale, ma occhio ai big come Primoz Roglic e Juan Ayuso. Da capire anche cosa riuscirà a fare Wout van Aert.

13.46 Oggi potrebbe esserci grande battaglia per la fuga: gli attaccanti potrebbero addirittura arrivare all’arrivo.

13.42 Ancora 6 chilometri al via, tantissimo pubblico sulle strade.

13.39 Temperatura e clima che anche oggi sorridono ai corridori.

13.36 Iniziato il trasferimento.

13.33 A breve il tratto di trasferimento, alle 13.50 il via ufficiale.

13.30 La Lidl-Trek perde un corridore: ritirato dopo la caduta di ieri Søren Kragh Andersen.

13.27 Riparte in Maglia Rosa Mads Pedersen: il danese oggi rischia di perdere il simbolo del primato.

13.24 1487 metri di dislivello, partenza ed arrivo che sono molto mossi e potrebbero magari indurre sull’ultimo strappo i big ad attaccare.

13.22 Dopo la prima volata di gruppo in scena oggi la prima frazione che potrebbe smuovere le acque in classifica generale. Percorso mosso sui 151 chilometri da Ceglie Messapica a Matera.

13.20 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa del Giro d’Italia 2025.

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa del Giro d’Italia 2025. La tappa di ieri, Alberobello-Lecce, si è conclusa con il successo in volata di Casper van Uden della Team Picnic PostNL davanti ai connazionali Olav Kooij della Team Visma | Lease a Bike e Maikel Zijlaard della Tudor Pro Cycling Team. Il danese della Lidl-Trek Mads Pedersen, quarto al traguardo, conserva la maglia rosa con sette secondi di vantaggio sullo sloveno Primoz Roglic della Red Bull – BORA – hansgrohe, bravo a guadagnare due secondi di abbuono grazie al chilometro Red Bull.

I corridori sono già ponti a ripartire per riprendere le loro fatiche. È in programma infatti la quinta tappa con partenza da Ceglie Messapica ed arrivo a Matera dopo 151 chilometri. Esistono tutte le premesse per assistere ad una corsa scoppiettante nella quale non mancheranno le emozioni.

I traguardi volanti di Massafra, posto al chilometro 42,5, e Marina di Ginosa, posto al chilometro 100,5, precedono la salita di Montescaglioso, quarta categoria di 2.9km all’ 8.4%. La corsa, molto probabilmente, potrebbe risolversi nei tre chilometri conclusivi con lo strappo che presenta pendenze fino al 10%, una breve discesa e l’arrivo in salita.

Il disegno della tappa sembra suggerire un nuovo epilogo adatto a uomini da Classiche. Potrebbe apparire lecito ipotizzare una Lidl-Trek pronta ad animare la corsa e creare selezione per favorire la stoccata di Mads Pedersen. Altri corridori da seguire con attenzione sono l’inglese Tomas Pidcock della Q36.5 Pro Cycling Team, l’australiano Michael Storer della Tudor Pro Cycling, il venezuelano Orluis Aular della Movistar Team, già terzo nelle due tappe in terra albanese. In casa Italia potrebbero risultare carte vincenti Giulio Ciccone della Lidl-Trek, Lorenzo Fortunato e Christian Scaroni della XDS Astana Tour.

La partenza della corsa è prevista alle 13:35, gli aggiornamenti inizieranno alle 13.20. Vedremo a fine giornata chi si aggiudicherà il successo e che tipo di variazioni potrà, eventualmente, subire la classifica generale. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della tappa. Buon divertimento!