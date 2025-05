LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Pedersen vince e si prende la maglia rosa, Van Aert salta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA

17.35 La nostra DIRETTA LIVE si chiude qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice proseguimento di giornata.

17.34 La classifica generale del Giro d’Italia 2025.

1 ▲1 PEDERSEN Mads LTK 7:42:10 ▲0:01

2 ▼1 ROGLIČ Primož RBH 0:09 ▼0:09

3 – VACEK Mathias LTK 0:14 ▼0:09

4 – MCNULTY Brandon UAD 0:21 ▼0:09

5 – AYUSO Juan UAD 0:25 ▼0:09

6 – DEL TORO Isaac UAD 0:26 ▼0:09

7 – POOLE Max TPP 0:33 ▼0:09

8 – TIBERI Antonio TBV 0:34 ▼0:09

9 – STORER Michael TUD 0:36 ▼0:09

10 – PELLIZZARI Giulio RBH 0:40 ▼0:09

17.33 Domani il Giro sarà di riposo. Relax relativo, perché nel mentre la carovana dovrà fare i bagagli e attraversar l’Adriatico per approdare in Puglia, dove andrà in scena la quarta tappa della Corsa Rosa. Non sarà una frazione complicata quella che, con partenza ad Alberobello, terminerà a Lecce dopo una traversata di 189 km. Mads Pedersen e tutti gli altri velocisti avranno un’occasione importante per mettersi in bella mostra.

17.31 Il grande deluso di giornata è Wout Van Aert. Il belga si è staccato mestamente nella salita antecedente l’ascesa finale, perdendo le ruote del gruppo e non rientrando più. Considerando quanti uomini siano rimasti aggrappati al gruppo, è abbastanza chiaro che il fuoriclasse della Visma quest’oggi non fosse al meglio. Con questo risultato, ogni piccola velleità di far classifica evapora via.

17.29 Mads Pedersen si conferma l’uomo copertina del Giro d’Italia in questo primo weekend di gara. Due successi su tre gare per il danese, primo corridore del suo paese a vincere più di una frazione in una singola edizione. Con questa vittoria il campione del mondo del 2019 si riprende la maglia rosa, già indossata ieri nella cronometro di Tirana. Un gran plauso va fatto a Giulio Ciccone, la cui collaborazione nel finale è stata fondamentale affinché Pedersen sia riuscito a prevalere quest’oggi.

17.26 La classifica di giornata.

1 PEDERSEN Mads Lidl – Trek 3:49:47

2 STRONG Corbin Israel – Premier Tech ,,

3 AULAR Orluis Movistar Team ,,

4 RIVERA Brandon Smith INEOS Grenadiers ,,

5 ZAMBANINI Edoardo Bahrain – Victorious ,,

6 OLDANI Stefano Cofidis ,,

7 VENDRAME Andrea Decathlon AG2R La Mondiale Team ,,

8 MARCELLUSI Martin VF Group – Bardiani CSF – Faizanè ,,

9 FIORELLI Filippo VF Group – Bardiani CSF – Faizanè ,,

10 SCARONI Christian XDS Astana Team ,,

17.23 Tantissima Italia in top-10. Dalla quinta alla decima posizione troviamo, nell’ordine, Zambanini, Oldani, Vendrame, Marcellusi, Fiorelli e Scaroni.

17.20 Gran secondo posto per Colbin Strong (Israel-Premier Tech), non arrivato lontano da Pedersen. Nuovamente terzo Orluis Aular (Movistar).

17.20 Pedersen si riprende la maglia rosa con questo successo, 52ma vittoria per il danese in carriera.

17.19 VINCE MADS PEDERSENNNNN! Il danese firma il secondo sigillo del suo Giro!

17.18 Vacek lancia Pedersen, prova a risalire Pidcock.

17.18 INIZIA L’ULTIMO CHILOMETRO! Pedersen è messo molto bene.

17.17 Un cane attraversa la strada appena prima che il gruppo transita. Ciccone infuriato, due chilometri all’arrivo.

17.16 In testa ora c’è la Red Bull-BORA-Hansgrohe, con Roglic che si trova in seconda posizione.

17.16 Il gruppo entra nella città di Valona, tre chilometri all’arrivo.

17.14 Strada molto stretta, non è semplice per chi si trova dietro rimontare e mettersi nelle prime posizioni.

17.13 5 km al traguardo.

17.11 Eccezionale Damiano Caruso che con una sgasata impressionante allunga il gruppo, alle sue spalle c’è Tiberi.

17.10 Davanti troviamo la Bahrain-Victorius, con la Lidl-Trek che segue a ruota.

17.09 Nel gruppo non ci sono molti velocisti: eccezion fatta per Pedersen, infatti, non troviamo ruote velocissime nel plotone di testa.

17.07 10 km al traguardo.

17.06 Vento che spira lateralmente agli atleti: occhio a possibili ventagli nel finale.

17.03 Adesso il gruppo viaggia compatto: si attende solamente l’arrivo al traguardo di Valona.

17.00 La carreggiata della strada fra poco si accorcerà: c’è fermento in gruppo per rimanere davanti in vista del restringimento.

16.57 Ripresi Fortunato e Bilbao.

16.55 Gruppo che viaggia su un’unica linea, comandata dalla Lidl-Trek.

16.55 20 km al traguardo.

16.54 15″ di distacco per il gruppo dalla coppia di testa.

16.52 Ormai il gruppo sta vedendo all’orizzonte Fortunato e Bilbao.

16.50 30″ di ritardo per il gruppo dalla fuga.

16.48 Fortunato e Bilbao si danno il cambio con continuità, ma i due sono consapevoli che difficilmente riusciranno ad arrivare al traguardo in testa.

16.47 Si viaggia a velocità folli in questa discesa: raggiunti i 100 chilometri orari!

16.46 30 km dal traguardo.

16.45 Pedersen si riporta nelle prime posizioni del gruppo.

16.44 Gruppo che procede in fila indiana in discesa, davanti a tutti c’è un uomo della Lidl-Trek.

16.41 40″ di ritardo per il gruppo dai due battistrada.

16.39 Discesa decisamente tecnica quella che condurrà il gruppo nel piano conclusivo.

16.38 Pedersen ha perso diverse posizioni nel gruppo con l’accelerata impressa da molte squadre in vista dello scollinamento.

16.37 Il gruppo ha 50″ di ritardo da Fortunato e Bilbao a meno di 38 km dalla conclusione.

16.37 Bilbao non fa la volata, Fortunato transita per primo al GPM di Qafa e sale in testa alla classifica scalatori.

16.36 Il gruppo riprende Germani, la UAE Emirates si mette al comando del plotone per avviare la discesa in testa.

16.34 SI MUOVE PIDCOCK! Ciccone prontamente lo blocca, a ruota c’è Vacek.

16.33 Un chilometro allo scollinamento.

16.32 Hamilton si stacca, Fortunato e Bilbao rimangono davanti a tutti.

16.31 40 km al traguardo.

16.30 Tonelli si stacca, rimangono tre uomini al comando della gara.

16.29 Nessun problema al momento per Mads Pedersen, scortato dalla pattuglia della Lidl-Trek.

16.28 Fortunato ha l’intenzione di andarsi a prendere la maglia azzurra di miglior scalatore: gli servirebbe transitare in testa il traguardo del GPM.

16.26 Bilbao e Fortunato riprendono i primi due. 4 km allo scollinamento.

16.25 La coppia Fortunato-Bilbao riprendono Donovan e Germani, ora la caccia al duo di testa.

16.24 Tonelli e Hamilton staccano Germani e Donovan.

16.24 Garofoli perde le ruote di Bilbao e Fortunato.

16.23 Il terzetto evaso dal gruppo salta via Tarling.

16.21 Fortunato, Bilbao e Garofoli si sono portati a 15″ dai fuggitivi. Gruppo a 45″ dalla testa.

16.20 Non è Knox ma Gianmarco Garofoli l’uomo della Soudal nel terzetto d’attacco.

16.19 Tarling perde le ruote dei fuggitivi.

16.18 Se ne vanno via in tre: Fortunato, Bilbao e James Knox (Soudal Quick-Step).

16.18 Si stacca Wout Van Aert.

16.17 Fortunato è seguito da Bilbao e un uomo della Soudal Quick-Step. Dietro si forma un altro terzetto.

16.17 Accelerazione in gruppo. Parte Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team).

16.15 Ricordiamo i cinque fuggitivi: Lorenzo Germani (Groupama – FDJ), Joshua Tarling (INEOS Grenadiers), Mark Donovan (Q36.5 Pro Cycling Team), Chris Hamilton (Team Picnic PostNL) e Alessandro Tonelli (Team Polti VisitMalta).

16.14 Si staccano diversi corridori nel gruppo. Davanti c’è la Lidl-Trek, la cui intenzione è quella di far rimanere in gruppo Pedersen.

16.12 Gruppo a 1′ dai cinque battistrada.

16.09 Inizia la salita di Qafa (10.5 km al 7.5%).

16.07 50 km al traguardo.

16.06 Al momento Alessandro Tonelli guiderebbe la classifica a punti con 7 lunghezze di vantaggio su Pedersen.

16.04 Pochi chilometri all’imbocco della salita conclusiva.

16.01 Tonelli beffa Hamilton al traguardo volante di Gjilek.

15.59 De Bondt fora: il belga è costretto a fermarsi ed aspettare il gruppo per cambiare bici.

15.56 3 km allo sprint di Gjilek.

15.53 Ancora una decina di chilometri prima di approdare all’imbocco della salita finale.

15.50 60 km al traguardo, foratura per Egan Bernal (INEOS-Grenadiers).

15.48 Gruppo a 1’30” dalla fuga.

15.47 Frazione molto variegata: son presenti anche dei piccoli tratti in pavé nell’avvicinamento alla salita finale.

15.45 La maggior parte dei velocisti saluta la compagnia: si staccano Groves, Magnier e Bennett.

15.44 Termina questo strappo, alla fine Van Aert è rimasto in gruppo ma i segnali non sono incoraggianti per la salita conclusiva.

15.41 Attenzione perché Van Aert non è brillantissimo.

15.40 Difficoltà per Olav Kooij nel gruppo.

15.39 De Bondt fa fatica nel gruppo di testa.

15.38 Problema tecnico per Steven Kruijswijk (Team Visma | Lease a Bike).

15.37 Ricordiamo i sei fuggitivi: Lorenzo Germani (Groupama – FDJ), Joshua Tarling (INEOS Grenadiers), Mark Donovan (Q36.5 Pro Cycling Team), Chris Hamilton (Team Picnic PostNL), Dries De Bondt (Decathlon AG2R La Mondiale Team) e Alessandro Tonelli (Team Polti VisitMalta).

15.36 Qualche corridore si stacca nel gruppo. Non è semplice questa salita.

15.33 2′ di distacco per il gruppo dalla fuga.

15.31 70 km al traguardo.

15.28 Ora il gruppo affronterà uno strappo non banale, lungo circa 5 km, non categorizzato come GPM.

15.27 E’ Dries De Bondt a transitare per primo al traguardo volante.

15.24 Poco più di un chilometro al Red Bull KM.

15.21 2’45” il ritardo del gruppo dai fuggitivi.

15.18 5 km al Red Bull KM.

15.15 Meno di 80 km al traguardo.

15.13 La carovana si sta avvicinando al Red Bull KM dove saranno assegnati abbuoni per la classifica generale.

15.10 3′ di ritardo per il gruppo dalla fuga.

15.07 Ricordiamo i sei fuggitivi: Lorenzo Germani (Groupama – FDJ), Joshua Tarling (INEOS Grenadiers), Mark Donovan (Q36.5 Pro Cycling Team), Chris Hamilton (Team Picnic PostNL), Dries De Bondt (Decathlon AG2R La Mondiale Team) e Alessandro Tonelli (Team Polti VisitMalta).

15.04 90 km al traguardo, anche il gruppo ha scollinato il primo strappo di giornata.

15.01 Ora inizia una discesa in cui bisognerà far molta attenzione: la strada non dovrebbe essere delle migliori.

15.00 Mark Donovan transita per primo al GPM di Shakelles.

14.58 Gianni Moscon e Jacopo Mosca sempre gli uomini a trainare il gruppo.

14.56 Ancora due km allo scollinamento.

14.53 Mathias Vacek si avvicina all’ammiraglia per poi rientrare subito in gruppo.

14.50 Ricordiamo i sei fuggitivi: Lorenzo Germani (Groupama – FDJ), Joshua Tarling (INEOS Grenadiers), Mark Donovan (Q36.5 Pro Cycling Team), Chris Hamilton (Team Picnic PostNL), Dries De Bondt (Decathlon AG2R La Mondiale Team) e Alessandro Tonelli (Team Polti VisitMalta).

14.47 Inizia l’ascesa di Shakelles (5,3 km al 4,3%).

14.46 100 km al traguardo.

14.45 Meno di un chilometro all’inizio della scalata di Shakelles.

14.43 Gruppo staccato di poco meno di 3′ dai sei fuggitivi.

14.41 3 km all’imbocco dell’ascesa di Shakelles.

14.38 Gruppo compatto, a fare il ritmo c’è sempre Jacopo Mosca (Lidl-Trek).

14.37 Nella prima ora di gara la velocità media con cui hanno viaggiato i battistrada è stata di 46,5 km/h.

14.35 Ricordiamo i sei fuggitivi: Lorenzo Germani (Groupama – FDJ), Joshua Tarling (INEOS Grenadiers), Mark Donovan (Q36.5 Pro Cycling Team), Chris Hamilton (Team Picnic PostNL), Dries De Bondt (Decathlon AG2R La Mondiale Team) e Alessandro Tonelli (Team Polti VisitMalta).

14.32 110 km al traguardo.

14.29 Distacco del gruppo sempre attorno i 3′.

14.27 A supportarlo anche Gianni Moscon (Red Bull – BORA – hansgrohe).

14.24 In gruppo l’unico a tirare è Jacopo Mosca (Lidl-Trek).

14.22 Inizio di tappa comunque favorevole per gli uomini di classifica che oggi non dovrebbero darsi battaglia.

14.20 Sempre Maglia Rosa virtuale per Joshua Tarling.

14.18 Ricordiamo i sei fuggitivi: Lorenzo Germani (Groupama – FDJ), Joshua Tarling (INEOS Grenadiers), Mark Donovan (Q36.5 Pro Cycling Team), Chris Hamilton (Team Picnic PostNL), Dries De Bondt (Decathlon AG2R La Mondiale Team) e Alessandro Tonelli (Team Polti VisitMalta).

14.15 125 chilometri al traguardo. 2’50” il margine dei fuggitivi.

14.12 È Tonelli a passare per primo al traguardo volante di Gjorm.

14.10 A breve il primo traguardo volante di giornata.

14.08 Arriva anche la Red Bull – BORA – hansgrohe della Maglia Rosa a dare supporto.

14.06 Solo la Lidl-Trek a tirare: non sarà facile andare a riprendere i fuggitivi.

14.04 Il vantaggio della fuga è 2’50”.

14.00 I quattro davanti stanno aspettando De Bondt e Tonelli, a breve sei uomini al comando.

13.58 A 40” troviamo Dries De Bondt (Decathlon AG2R La Mondiale Team) e Alessandro Tonelli (Team Polti VisitMalta).

13.56 I quattro attaccanti: Lorenzo Germani (Groupama – FDJ), Joshua Tarling (INEOS Grenadiers), Mark Donovan (Q36.5 Pro Cycling Team) e Chris Hamilton (Team Picnic PostNL).

13.54 Joshua Tarling a breve sarà Maglia Rosa virtuale: 1’34” il suo ritardo da Roglic.

13.52 Gruppo che ora sembra essersi fermato: vantaggio dei quattro che sale oltre il minuto.

13.50 A 27” Tonelli e De Bondt, gruppo compatto che ha ripreso Marcellusi e Moniquet.

13.49 Tarling, Hamilton, Germani e Donovan all’attacco, non riesce a rimontare nessuno.

13.47 Lidl-Trek che prova in ogni modo a bloccare le operazioni di inseguimento, il gruppo non si è totalmente fermato.

13.45 Il grupo sta provando a fermare tutti i contrattaccanti: 30” di ritardo per il plotone.

13.43 De Bondt e Tonelli al contrattacco.

13.42 Tra i corridori al comando anche il nostro Lorenzo Germani. Ripartono però gli scatti dal gruppo.

13.40 Si ricompatta il gruppo e vanno via in quattro: scatenato Joshua Tarling, vincitore della cronometro di ieri.

13.39 Rischia di spezzarsi il gruppo: sono oltre venti uomini che hanno guadagnato spazio sul plotone.

13.37 Attivissime ovviamente Team Polti VisitMalta e VF Group – Bardiani CSF – Faizanè.

13.36 Quattro uomini sono riusciti ad evadere, ma ripartono tanti altri corridori.

13.35 Sarà ovviamente la squadra di Mads Pedersen a prendere in mano l’iniziativa in gruppo.

13.33 L’aveva annunciato Christian Scaroni prima del via e infatti l’Astana subito all’attacco per provare a mettere pressione alla Lidl-Trek.

13.31 PARTITA UFFICIALMENTE LA TERZA TAPPA!

13.29 Rientra in gruppo Ayuso ed ora può partire ufficialmente la tappa.

13.27 Lo spagnolo della UAE Team Emirates – XRG ha dei problemi con la radiolina.

13.25 Nel frattempo problema meccanico per Juan Ayuso che si trova in coda al gruppo: l’iberico sta rallentando le operazioni di partenza.

13.23 Da capire se Primoz Roglic avrà interesse a conservare la Maglia Rosa. Molto probabilmente l’obiettivo è quella di lasciarla a qualche corridore di secondo piano.

13.20 Mancano 3 chilometri alla partenza ufficiale.

13.16 Vediamo se oggi ci sarà battaglia per la fuga giusta.

13.13 Corridori che si stanno allineando sulla linea di partenza, ora ovviamente un breve tratto neutralizzato prima del via.

13.10 La frazione odierna inizierà alle 13.25.

13.07 Vicinissimo Mads Pedersen, vincitore della tappa d’apertura: potrebbe provare a riprendersi il simbolo del primato.

13.05 In Maglia Rosa riparte oggi Primoz Roglic, eccezionale nella cronometro di ieri.

13.02 Il percorso odierno si snoderà nei pressi della città di Valona, e si estende per un totale di 160 km. La prima parte condurrà i corridori, dopo un lungo tratto in leggerissima salita, ai piedi dell’ascesa di Shakelles (5.3 km al 4.2%), primo GPM di giornata. Un saliscendi successivo poi accompagnerà il gruppo fino all’impegnativa salita di Qafa (10.5 km al 7.5%), dove si potrebbero decidere le sorti della gara. Infine, la discesa finale porterà il gruppo verso il traguardo pianeggiante di Valona.

13.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa del Giro d’Italia 2025.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa del Giro d’Italia 2025, la prima grande corsa a tappe della stagione. Si chiude quest’oggi il trittico in terra albanese, la quale ha ospitato il primo weekend di gara della 108ma edizione della Corsa Rosa. Frazione non banale quella a cui sono attesi i corridori, pronti a farsi valere in un contesto non semplice per mostrare di potersela giocare anche nelle prossime giornate.

Il percorso odierno si snoderà nei pressi della città di Valona, e si estende per un totale di 160 km. La prima parte condurrà i corridori, dopo un lungo tratto in leggerissima salita, ai piedi dell’ascesa di Shakelles (5.3 km al 4.2%), primo GPM di giornata. Un saliscendi successivo poi accompagnerà il gruppo fino all’impegnativa salita di Qafa (10.5 km al 7.5%), dove si potrebbero decidere le sorti della gara. Infine, la discesa finale porterà il gruppo verso il traguardo pianeggiante di Valona.

I risultati della cronometro di ieri hanno consegnato la maglia rosa a Primoz Roglic (Red Bull-BORA-Hansgrohe): dopo sole due tappe lo sloveno si è già impossessato della leadership della generale, cosa che gli potrà permettere di performare con attenzione già da oggi. Mads Pedersen sogna di riprendersi la maglia: il velocista della Lidl-Trek, se non si stacca in salita, può poi provare a recuperare il secondo di svantaggio con gli abbuoni in volata. Juan Ayuso (UAE Emirates – XRG), Antonio Tiberi (Bahrain-Victorius) e Wout Van Aert sono invece costretti a rincorrere.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della terza tappa del Giro d’Italia 2025. La partenza ufficiale della frazione odierna verrà data alle 13.25. Non perdetevi neanche un minuto della terza tappa del Giro d’Italia 2025 con la nostra DIRETTA LIVE, vi aspettiamo!