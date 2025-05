LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: la frazione più lunga, occhio ai trabocchetti a Napoli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta tappa del Giro d’Italia 2025. È il giorno della frazione più lunga della centottesima edizione della corsa rosa: i corridori si daranno battaglia lungo 227 km che li porteranno da Potenza a Napoli, con l’arrivo posto sul lungomare della città partenopea.

Il traguardo sul lungomare Caracciolo sorride ai velocisti che avranno la seconda occasione per mettere il proprio nome nell’albo di questo Giro d’Italia. Attenzione però a non sottovalutare le tante insidie nascoste lungo il percorso: i corridori affronteranno un totale di 2600 metri di dislivello, quasi tutti nella prima metà, con l’ascesa del Valico di Monte Carruozzo (19.8 km al 3.7% di pendenza media con punte all’11%) e del Monteforte Irpino (14.6 km al 2.2%). Le squadre dovranno tenere sotto controllo anche il vento che potrebbe essere protagonista nel golfo di Napoli.

Nella città partenopea Casper Van Uden (Team Picnic PostNL) proverà a concedere il bis dopo la vittoria nello sprint di Lecce. Cercheranno il riscatto Olav Kooij (Team Visma | Lease a bike), secondo due giorni fa, Milan Fretin (Cofidis), Sam Bennett (Decathlon AG2R La Mondiale Team) e Kaden Groves (Alpecin Deceunick). Attenzione a non sottovalutare Mads Pedersen (Lidl Trek): nonostante non sia un velocista puro il danese ha dimostrato di essere in grandissima forma vincendo tre delle prime cinque tappe e guadagnandosi la maglia rosa. Le speranze dell’Italia risiedono principalmente sulle spalle di Matteo Moschetti (Q 36.5 Pro Cycling Team).

La tappa inizierà da Potenza alle 11.30 mentre l’arrivo è posto a Napoli dopo 227 km. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della sesta tappa integrale del Giro d’Italia 2025 con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!