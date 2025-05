LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: assaggio di Alpi con il Monte Grappa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quindicesima tappa del Giro d’Italia 2025.

La giornata di ieri non sarebbe dovuta essere determinante ai fini della classifica generale. Si è dimostrato l’esatto contrario, con una maxi caduta a 23 km dalla fine, la quale ha sparigliato le carte della corsa. A farne le spese i principali uomini di classifica: Juan Ayuso (UAE Team Emirates – XRG), Primoz Roglic (Red Bull – BORA – hansgrohe), Egan Bernal (INEOS Grenadiers), Antonio Tiberi e Giulio Ciccone. L’abruzzese aveva disputato un eccellente giro prima dell’incidente, spingendosi sino alla settima posizione. Purtroppo il dolore al quadricipite destro non concede la prosecuzione, pertanto Giulio è costretto al ritiro dal Giro d’Italia.

A trionfare sul traguardo di Nova Gorica è stato il danese Kasper Asgreen (EF Education – EasyPost), abile nel lanciare la fuga a 5 km dalla fine, prevalendo di 16” sull’australiano Kaden Groves (Alpecin – Deceuninck).

Consolida dunque il vantaggio nella classifica generale il messicano Isaac del Toro. Il corridore della UAE si presenta all’atto conclusivo della seconda settimana con 1’20” sul britannico Simon Yates (Team Visma | Lease a Bike) e 1’26” sul compagno di squadra Ayuso. Quinto Roglic a 2’23”, ottavo Tiberi a 3’02”. Scivola addirittura in 27° posizione Ciccone a 18’18”, fuori classifica a causa dell’incidente. Primo degli italiani ora è Damiano Caruso, ciclista della Bahrain che occupa la settima piazza (2’55”).

Quest’oggi saranno 220 i km da percorrere, con partenza fissata a Fiume Veneto. Primi 100 km pianeggianti, escluso il breve tratto di Muro di Ca’ del Poggio (1 km al 12.2%), GPM di quarta categoria posto al km 45. Al km 104 comincerà invece l’iconica salita del Monte Grappa, GPM lungo 25.7 km con picchi dell’11% di pendenza. Dopo lo scollinamento, il gruppo intraprenderà una lunga discesa, per poi dirigersi verso l’ultimo GPM di tappa, Dori (16.6 km al 5.3%), situato a 20 km dalla fine. Ultimi tratti di tappa caratterizzati da terreni ondulati e leggere discese, con traguardo finale ad Asiago al km 220.

Tappa aperta a vari corridori e a diversi scenari, si prospettano fughe. Difficile ipotizzare chi la spunterà, oltre ai nomi più noti, quali Ayuso, del Toro e Roglic, questi i ciclisti che potranno dire la loro: Pello Bilbao (Bahrain – Victorius), Romain Bardet (Team Picnic PostNL), Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) e gli azzurri Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) ed Andrea Vendrame (Decathlon AG2R La Mondiale Team).

Sarà curioso capire come gestiranno la situazione Del Toro-Ayuso in casa UAE, in virtù del ritardo di soli 1’26” dello spagnolo nella graduatoria.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale della quindicesima tappa del Giro d’Italia 2025, con aggiornamenti costanti minuto per minuto a partire dalle 11:10. La tappa inizierà alle 11:35, vi aspettiamo!