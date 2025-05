LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 29 km di sterrato possono generare il caos

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della nona tappa del Giro d’Italia 2025. La prima settimana della Corsa Rosa terminerà con la Gubbio-Siena, una frazione lunga 181 km di cui 29 di sterrato ricalcando parte del percorso già ammirato durante le Strade Bianche.

Prima metà di frazione tranquilla con i corridori che dopo una cinquantina di chilometri affronteranno la salita La Cima (4.2 km al 7.6% di pendenza media). Gli ultimi 80 chilometri promettono spettacolo con in rapida successione i settori di sterrato Pieve a Salti (8.0 km), settore di Serravalle (9.3 km), San Martino in Grania (9.4 km con 1000 metri al 7%), Monteaperti (600 metri) e Colle Pinzuto (2.4 km con pendenze fino al 15%).

Diego Ulissi (XDS Astana Team) proverà a difendere la maglia rosa conquistata ieri. L’italiano dovrà stringere i denti per rimanere in scia ai contendenti per la vittoria finale. Il favorito numero uno per questa tappa è Thomas Pidcock (Q 36.5 Pro Cycling Team) che pochi mesi fa ha sfiorato il successo alle Strade Bianche arrendendosi solamente a Tadej Pogacar. Attenzione ai possibili colpi di scena: i tanti chilometri di sterrato potrebbero cambiare continuamente le carte in tavola con gli imprevisti che sono sempre dietro l’angolo.

La partenza della tappa è prevista per le 13.00 da Gubbio.