LIVE Gigante-Tsitsipas, Roland Garros 2025 in DIRETTA: il qualificato azzurro sogna di proseguire la favola

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match valido per il secondo turno e dei 64esimi di finale del Roland Garros 2025 tra Matteo GIGANTE e Stefanos TSITSIPAS, si gioca per un posto al terzo turno contro Ben Shelton!

E quindi l’azzurro, dopo essersi brillantemente qualificato, ha sconfitto il ‘compagno di challenger’ Benjamin Hassan, libanese. Issandosi al 2° turno del secondo Slam della stagione il giovane giocatore romano si è regalato una grande sfida e il miglior risultato in un torneo di questa caratura. Sono già 100 i punti totalizzati da Gigante, ma oggi ci sono le condizioni per provare l’impresa.

L’azzurro ha dimostrato a Roma battendo Rinderknech e facendo partita pari con Mensik di avere questo livello nelle corde. C’è adesso da attaccare la top 100, oggi vincendo il romano salirebbe virtualmente all’interno della top 95, tutto da vedere se poi tra due lunedì ne resterebbe all’interno. Sarebbe un grande exploit!

Tsitsipas viene da due quarti di finale consecutivi in questo Major, ed è stato fermato in entrambe senza vincere neanche un parziale contro Carlos Alcaraz. All’esordio ha sconfitto senza mai rischiare troppo Tomas Martin Etcheverry, il finalista del 2021 arriva a questa sfida largamente favorito. Tuttavia, il tennis vario e imprevedibile, e sicuramente più leggero di spirito di Gigante potrebbero metterlo in difficoltà.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida di secondo turno del Roland Garros 2025 tra l’azzurro qualificato Matteo GIGANTE e il big della terra battuta Stefanos Tsitsipas, si parte come 3° match dalle 11, prima Musetti-Galan e Svitolina! Vi aspettiamo!