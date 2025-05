LIVE Gigante-Mensik 6-7, 5-7, ATP Roma 2025 in DIRETTA: il ceco non brilla ma passa ugualmente in due set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17.42 Jakub Mensik dovrà sicuramente salire di livello se vorrà proseguire la sua avventura. Il moravo sfiderà Fabian Marozsan ai sedicesimi di finale.

17.39 Tutt’altro che eccezionale la prestazione di Jakub Mensik, che riesce ugualmente a chiudere in due set. Peccato per Matteo Gigante. Il romano ha giocato un’ottima partita, ma nei momenti chiave è mancato di lucidità, basti pensare al mini break non consolidato nel tie-break del primo set.

7-6, 7-5 VINCE JAKUB MENSIK, non passa nuovamente la risposta di rovescio di Matteo Gigante.

40-30 Risposta di rovescio che non passa, la seconda non era irresistibile. MATCH POINT MENSIK!

30-30 Spinge Mensik, rovescio difensivo di Gigante che finisce lungo.

15-30 Errore madornale del boemo!! Dritto in uscita dal servizio che esce in corridoio.

15-15 Ottima chiusura con la volée di rovescio per Mensik.

0-15 Dritto che tocca il nastro e termina fuori.

Dopo un’ora e trentotto minuti, Jakub Mensik serve per il match, nonostante la sua brutta prestazione.

5-6 BREAK MENSIK. Non chiude il ceco, ha avuto tre volée a sua disposizione. Purtroppo Gigante non ne approfitta e tira il passante di rovescio incrociato fuori.

30-40 Lunga la risposta del ceco, rimane a galla Gigante.

15-40 Questa volta il lob rimane basso, Mensik chiude il punto con un comodo smash e ottiene due possibilità per andare a servire per il match!!

15-30 Prima esterna e dritto vincente per Matteo.

0-30 Doppio fallo per l’italiano, momento delicato ora.

0-15 Dritto vincente del boemo, tocca appena la palla Gigante.

5-5 Game Mensik. Gran prima e gran schiaffo al volo a chiudere un game insidioso.

40-30 In rete la risposta di rovescio di Gigante.

30-30 Gigante prova ad uscire dallo scambio col rovescio lungolinea. Palla che esce in lunghezza.

15-30 Che punto di Matteo Gigante!!! Sembrava vinto il punto dal ceco, ma il lob di dritto del romano è risultato vincente!!!

15-15 Dritto vincente dell’azzurro, immobile Mensik.

15-0 Larga di poco la risposta col rovescio incrociato di Gigante.

Dopo il cambio di campo, Jakub Mensik servirà per rimanere nel secondo parziale.

5-4 Game Gigante. In rete la risposta di Mensik dopo la prima esterna del romano.

40-30 Risposta out di Mensik propiziata dall’ottima prima centrale di Gigante.

30-30 Il ceco prova il contropiede di rovescio, palla che termina lunga.

15-30 Non passa il recupero di dritto di Mensik.

0-30 Errore che non ci voleva!! Dritto comodo che si ferma in rete dopo un’ottima prima.

0-15 Risposta di Mensik sulla riga, stecca Gigante di dritto.

4-4 Game Mensik. Buona risposta di Gigante, che poi non trova il campo col dritto.

40-30 A segno la volée di rovescio del moravo.

30-30 Esce in lunghezza il dritto del romano.

15-30 Incredibile errore con lo schiaffo al volo!!! Aveva tutto il campo scoperto Mensik.

15-15 Si ferma sul nastro il dritto del boemo.

15-0 Lungo il dritto di Gigante. Mensik che torna al servizio forse con qualche rimorso…

4-3 ACE!!! Grande game conquistato da Matteo Gigante, che ha salvato due opportunità di palle break!!

A-40 E poi la prima esterna vincente!

40-40 Palla corta vincente! Annullate le due possibilità di palle break!!

30-40 Con personalità annulla la prima palla break!! Gran dritto vincente dal centro del campo per l’italiano!!

Seconda.

15-40 Doppio fallo per Gigante, che concede due palle break!! Le prime della partita!

15-30 Una perla di Mensik! Passante di rovescio vincente da posizione difficile.

15-15 Risposta di rovescio lungolinea vincente per il boemo.

15-0 Gigante vince lo scambio a pittino grazie alla volée in rete di Mensik.

3-3 Game Mensik. Larga la controsmorzata di Gigante.

40-30 Mensik viene avanti col back, Gigante tira il passante di dritto. Inspiegabilmente il ceco si sposta, la palla rimbalza nel campo e l’azzurro vince il punto.

Sette ace per Jakub Mensik fino ad ora.

40-15 Altro ace del ceco, al centro.

30-15 Doppio fallo.

30-0 Ace di Mensik.

15-0 Termina nella parte inferiore della rete il rovescio di Gigante.

3-2 Game Gigante. Incredibile punto conquistato dal romano a rete!! Nastro che devia il passante di rovescio di Mensik, poi Matteo con un riflesso felino manda di là la volée.

40-15 Servizio e dritto lungolinea vincente, bravo Matteo!

30-15 Doppio fallo dell’italiano.

30-0 Contropiede di dritto di Gigante, non passa il tentativo di recupero del ceco.

15-0 Abbondantemente lungo il rovescio di Mensik.

2-2 Game Mensik. Non passa la risposta di dritto dell’azzurro.

40-15 Altro ace per il boemo.

30-15 Prova un’improbabile risposta di rovescio Gigante, la palla si ferma in rete.

15-15 Dritto lungolinea vincente del romano.

15-0 Ace esterno per Jakub.

Decisamente sottotono quest’oggi il talento ceco, il quale non sta affatto mostrando le sue eccelse doti tennistiche. Nonostante ciò, è avanti nel punteggio.

2-1 Game Gigante. Servizio vincente per l’italiano.

40-15 Servizio esterno e rovescio vincente in contropiede.

30-15 Dritto in diagonale di Mensik incontrollabile per Gigante.

30-0 Attacco a rete vincente di Matteo.

15-0 Sul nastro il dritto di Mensik.

1-1 Game Mensik. Prima vincente esterna.

40-0 Servizio e dritto inside in vincente.

30-0 Gigante non riesce a colpire la palla sul rovescio di Mensik.

15-0 Servizio e dritto a segno per Mensik.

1-0 Game Gigante. Servizio esterno vincente, parte bene Matteo in questo secondo set.

40-30 Finisce a metà rete il dritto di Mensik da fondocampo. Moltitudine di errori con questo colpo per il moravo.

30-30 Doppio fallo per Gigante.

30-15 Servizio, dritto e volée di dritto a segno.

15-15 Termina lungo di poco il back di rovescio di Mensik.

0-15 Matteo spara via il dritto in uscita dal servizio.

Comincia il secondo set, Matteo Gigante alla battuta.

SECONDO SET

6-7 il punteggio del primo set a favore di Jakub Mensik.

4-7 Jakub Mensik si aggiudica il primo parziale!!! Grande risposta di dritto del ceco, colpo che si era rivelato il suo principale antagonista durante tutto l’arco del set. Peccato per Gigante, l’azzurro era avanti 4-2 nel tie-break…

4-6 Errore che potrebbe costare sacro a Gigante, il suo rovescio finisce larghissimo.

4-5 Sempre prima esterna ad incidere, tornano due servizi a Gigante.

4-4 Prima esterna vincente del moravo. Parità.

4-3 Stecca purtroppo col dritto Matteo, mini break recuperato da Mensik.

Si infiamma la Grand Stand Arena.

4-2 Ace centrale!! La piazza sulla riga!!

3-2 Pizzica la riga il dritto di Mensik, che poi chiude con lo schiaffo al volo. Ora due servizi Gigante.

3-1 Spinge Gigante, in rete il rovescio di Mensik! È Mini break!!!

2-1 Ancora lunga la risposta del moravo, il pubblico ora incita il romano!!

1-1 Lunga la risposta di rovescio di Mensik dopo il servizio esterno di Gigante.

0-1 Parte con l’ace il boemo.

Parte Mensik al servizio.

6-6 Sarà tie-break, altro ace per Matteo.

40-0 Prima vincente.

30-0 Ace di seconda per il romano!

15-0 Errore ancora per Mensik, che manda lungo il dritto.

Serve Gigante per portare il primo parziale al tie-break. Buone speranze per l’azzurro, oggi non è il solito Mensik…

5-6 Game Mensik. Lungo il recupero di Gigante dopo un dritto profondo di Mensik.

40-15 Doppio fallo per Mensik.

40-0 Servizio esterno con cui si garantisce tre palle del 6-5.

30-0 Ace del boemo.

15-0 Prima vincente al centro del ceco.

5-5 Game Gigante. Viene a rete Gigante, sbaglia il colpo incrociato Mensik, il quale sta giocando non al meglio delle sue capacità.

40-15 Stavolta il dritto dell’italiano è lungo.

40-0 Rovescio vincente dal centro del campo, rimane fermo Mensik. Grandissimo approccio alla partita di Matteo Gigante!

30-0 Prima a uscire e dritto vincente in contropiede. Bene così!

15-0 Gran smorzata di dritto di Gigante.

Ora Gigante servirà per rimanere nel primo set.

4-5 Game Mensik. Il ceco si toglie da possibili problemi con il servizio esterno vincente.

40-30 Dritto in uscita dal servizio che termina in rete. Quanti errori per Jakub.

40-15 Stecca col dritto difensivo Matteo.

30-15 Bravissimo Gigante a prendere in mano lo scambio, spara via di dritto Mensik.

30-0 Ace al centro.

15-0 Servizio esterno vincente del moravo.

4-4 Game Gigante. Liscia la risposta di dritto Mensik, ace per Matteo.

40-15 Buona prima esterna del romano, che costringe alla risposta in rete il boemo.

30-15 Lungo il rovescio di Gigante da posizione defilata.

30-0 Lunga e non di poco la risposta di rovescio del ceco, tanti errori per lui.

15-0 In rete la risposta di rovescio di Mensik.

Serve l’azzurro.

3-4 Game Mensik. Si ferma sul nastro la risposta di rovescio di Matteo Gigante.

40-30 Prima centrale che non dà scampo a Gigante.

30-30 Sbaglia ancora Mensik! In rete il dritto dopo l’ottima prima.

30-15 Dritto in recupero che non passa quello del romano.

15-15 Sbaglia ancora Mensik, mandando in rete il rovescio.

15-0 Servizio centrale vincente quello del ceco.

3-3 Game Gigante. Il servizio esterno manda ancora fuori giri il boemo.

40-15 Lungo il rovescio da fondocampo dell’italiano.

40-0 Prima esterna vincente.

30-0 Sempre in rete il colpo di Jakub, stavolta il dritto.

15-0 In rete la risposta di rovescio di Mensik.

2-3 Game Mensik. Deliziosa la controsmorzata del ceco.

40-15 Scambio a rete: Mensik prova il passante di rovescio incrociato, fa buona guardia Gigante con la volée di rovescio vincente.

40-0 In rete il dritto di Gigante.

30-0 Fuori di poco la risposta dell’azzurro.

15-0 Servizio e rovescio al volo vincente.

2-2 Game Gigante. Sbaglia con la risposta di rovescio Mensik.

40-0 Prima vincente centrale.

30-0 Bellissimo vincente di rovescio incrociato.

15-0 Colpisce male con la risposta di rovescio il moravo.

Servirà Matteo Gigante dopo il cambio di campo.

1-2 Game Mensik. Nuovamente in rete la smorzata di rovescio di Matteo Gigante.

40-15 In rete la facile risposta di dritto sulla seconda non impossibile di Mensik.

30-15 Non passa il passante di rovescio di Matteo.

15-15 Mensik vince lo scambio a rete dopo la palla corta.

0-15 Profondo il rovescio incrociato di Gigante, non passa il successivo dritto di Mensik.

1-1 Game Gigante. Ace di seconda dell’azzurro.

40-30 In rete il tentativo di dritto lungolinea di Jakub.

30-30 Largo il back di rovescio di Mensik.

15-30 Rimane sul piatto corde la smorzata di rovescio di Gigante.

15-15 Prima vincente del romano.

0-15 Gran palla corta vincente del boemo.

Serve Matteo Gigante.

0-1 Game Mensik. Lungo il recupero difensivo dell’azzurro.

A-40 Prima vincente al centro che sfiora i 230 km/h.

40-40 Lungo il dritto in uscita dal servizio esterno.

40-30 Lungo il dritto difensivo di Matteo. Palla game Mensik.

30-30 Gigante cerca il dritto in lungolinea, ma la palla si ferma in rete.

15-30 Si ferma sul nastro il back di rovescio del ceco.

15-15 Di poco larga la risposta di Gigante.

0-15 Subito risposta vincente per l’azzurro.

Jakub Mensik al servizio.

PRIMO SET

15.55 Match che sta per iniziare.

15.52 Il vincente dell’incontro sfiderà Fabian Marozsan al terzo turno. L’ungherese ha sconfitto in mattinata il russo Andrej Rublev (7-5, 4-6, 6-3).

15.50 Nessun precedente tra i due giocatori.

15.49 Il ceco Jakub Mensik debutta quest’oggi nella capitale, in virtù della testa di serie numero 20.

15.46 Al primo turno degli Internazionali, Matteo Gigante ha battuto il francese Arthur Rinderknech, tramite il punteggio di 7-6, 7-6.

15.43 A breve in campo l’azzurro Matteo Gigante, il quale sfiderà il giovane talento Jakub Mensik.

15.35 Marcos Giron elimina il numero 4 del mondo Taylor Fritz! 7-6, 7-6 il punteggio.

14.45 Va in archivio il primo set di Fritz-Giron, se lo aggiudica quest’ultimo con il punteggio di 7-6.

13.33 Terminato l’incontro tra Madison Keys e Peyton Stearns, con quest’ultima che si è rivelata vincitrice in tre set (2-6, 6-2, 7-6). A breve in campo Taylor Fritz contro Marcos Giron, i quali precedono il match di Matteo Gigante.

11.14 Buongiorno amici di OA Sport, è appena iniziato il match femminile tra Madison Keys e Peyton Stearns, primo del programma sulla Grand Stand Arena. A seguire Taylor Fritz-Marcos Giron, poi sarà il turno dell’azzurro Matteo Gigante, impegnato contro il talento ceco Jakub Mensik.

Buongiorno amici di OA Sport e bentrovati a una nuova Diretta Live di tennis. Quest’oggi si sfidano l’italiano Matteo Gigante e il ceco Jakub Mensik, nel match valido per i trentaduesimi di finale degli Internazionali d’Italia 2025.

Momento d’oro per il 23enne Matteo Gigante. Il romano si è presentato agli Internazionali d’Italia 2025 fresco della vittoria del Challenger capitolino 2 settimane fa, e, al primo turno dell’iconico torneo nostrano, ha sconfitto il francese Arthur Rinderknech, grazie ad un doppio tie-break (7-6, 7-6). Con il successo sul transalpino, l’azzurro ha eguagliato il secondo turno della scorsa edizione, nella quale si arrese all’argentino Cerundolo. Oggi l’avversario sarà ancora più arduo, trattasi di un classe 2005, capace già di aggiudicarsi un torneo 1000 nonostante la giovane carriera.

Jakub Mensik, 19 anni, Repubblica Ceca. Questo l’identikit del giovane numero 21 del mondo, il quale ha trionfato nel Masters 1000 di Miami di febbraio, battendo in finale nientepopodimeno che il 24 volte vincitore Slam Novak Djokovic. Essendo testa di serie, il boemo debutta oggi a Roma, e parte inevitabilmente favorito.

Gigante chiamato ad un’altra grande prova, vedremo se il suo braccio mancino riuscirà a mettere in difficoltà la potenza di Mensik.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Matteo Gigante e Jakub Mensik, valido per i trentaduesimi di finale degli Internazionali d’Italia 2025. Il match è posto come terzo del programma sulla Grand Stand Arena a partire dalle 11:00, dopo Keys-Stearns (femminile) e Fritz-Giron (maschile). Vi aspettiamo numerosi!