LIVE Errani/Paolini-Sun/Yuan, Roland Garros 2025 in DIRETTA: attesa per le campionesse olimpiche

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di sedicesimi di finale del tabellone di doppio femminile che vede coinvolte le campionesse olimpiche ERRANI/PAOLINI opposte al duo Sun/Yuan, neozelandese-cinese.

Le campionesse di Roma tornano in campo sulla terra che le ha consacrate contro un’altra coppia alla portata. Paolini e Yuan si ritrovano dopo il match di 1° turno di singolare, quando la cinese si arrese solo dopo 3 parziali alla n.4. All’orizzonte per le finaliste in carica ci sarebbe un’ostica sfida contro Haddad Maia/Siegemund, coppia collaudata, per poi giungere in quarti dove, in linea teorica, ci sarebbe la rivincita dell’ultimo atto del Foro Italico contro Kudermetova/Mertens.

La toscana è impegnata ancora in singolare, dove sfiderà la temibilissima ucraina Elina Svitolina, che qui a Parigi si trova molto bene. Sarà un ostacolo durissimo per la finalista in carica dello Slam francese, che all’orizzonte avrebbe poi Iga Swiatek. Da capire come il doppio potrà incastrarsi nel tentativo di ripresentarsi ancora tra le migliori 8 del Roland Garros. Errani ha altresì ancora l’impegno del doppio misto, dove ha superato il 1° turno in coppia con Andrea Vavassori.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del match di 2° turno del tabellone di doppio femminile che vede coinvolte ERRANI/PAOLINI e Sun/Yuan, si parte come 2° match dalle 11:00 dopo Romboli/Smith-Cazaux/Mayot: vi aspettiamo!