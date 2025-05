LIVE Errani/Paolini-Kudermetova/Mertens, WTA Roma 2025 in DIRETTA: le olimpioniche vogliono confermare il titolo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale di doppio femminile degli Internazionali d’Italia 2025 che coinvolge la straordinaria coppia azzurra ERRANI/PAOLINI e il russo-belga formato da Veronika Kudermetova ed Elise Mertens.

Si gioca per confermare il trionfo del 2024 dal punto di vista delle azzurre, che quest’anno hanno trionfato a Doha in finale su Jiang/Wu. Sarebbe quindi il secondo titolo dell’anno per le azzurre, che nella race sono stabilmente nelle prime 8 posizione grazie ai punti conquistati al Foro. Di fronte ci sono le finaliste di Madrid in un particolare momento di forma.

Il servizio e la risposta ficcante di Mertens, la pesantezza a fondo di Kudermetova. Servirà una prova magistrale delle azzurre, specialmente a livello tattico. La rivali sono tutt’altro che cuori di leone, arrivando punto a punto qualcosa potrebbero concedere. A livello di ‘Power tennis’ sono tuttavia molto temibili.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della finale di doppio femminile del WTA 1000 di Roma 2025 tra le olimpioniche Sara Errani e Jasmine Paolini e Kudermetova/Mertens: si gioca alle ore 12. Vi aspettiamo!