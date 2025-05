LIVE Errani/Paolini-Fernandez/Putintseva 6-4 4-6 10-7, WTA Roma 2025 in DIRETTA: le azzurre ai quarti nella bolgia del Pietrangeli!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Termina qui la DIRETTA LIVE di un match che non si conta dalle statistiche, che qui valgono fino a un certo punto. Conta per l’emozione, quella di un Pietrangeli stracolmo di passione con le tribune aggiuntive in più. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata!

Prossime avversarie di Errani/Paolini ancora da definire, e non si conosceranno neppure domani: non prima di martedì, infatti, vedremo il secondo turno che metterà di fronte Tyra Caterina Grant e Lisa Pigato da una parte ed Alexandra Eala e Coco Gauff dall’altra.

Proprio mentre il sole se ne stava andando, in quest’ora e 38 minuti, dal Pietrangeli, ecco che arriva una gioia davvero bella. Ed è vero che questo è un secondo turno, ma vincere una partita del genere, sul Pietrangeli, in questo modo e con questa carica del pubblico ha un impatto anche mentale da non sottovalutare per le due giocatrici.

E SARA ERRANI E JASMINE PAOLINI CE LA FANNO! Sono quarti di finale per le azzurre, esplode il Pietrangeli in questo 6-4 4-6 10-7! E adesso la gente parte a ritmo con la musica per festeggiare le azzurre!

9-7 Errani/Paolini DUE MATCH POINT: scambio incredibile che Fernandez riesce a vincere con il rovescio che passa sul lungolinea. Ancora un turno di servizio per la canadese.

9-6 Errani/Paolini, TRE MATCH POINT! Sara serve da sotto sulla seconda, prende qualsiasi cosa in difesa e poi Putintseva combina un disastro colpendo neanche sa bene lei come, ma la palla rimane là!

8-6 Errani/Paolini, cerca la veronica Fernandez, ma finisce sulla base della rete.

7-6 Errani/Paolini, dritto in rete di Jasmine che voleva tirare su Fernandez. Arrivano due turni di servizio per Sara.

7-5 Errani/Paolini, ANCORA JASMINE! Riesce a giocare una volée bassa complicatissima, Fernandez ci arriva, ma il tentativo disperato non entra. E c’è di nuovo il minibreak, parte il coro basato su Seven Nation Army dei White Stripes mentre c’è il cambio di campo.

6-5 Errani/Paolini, si sposta troppo presto Sara e Fernandez lo vede, lungolinea di dritto vincente. Non ci sono più i due minibreak di vantaggio, va a servire Putintseva.

6-4 Errani/Paolini, Fernandez interviene a rete con la volée di rovescio su Jasmine che colpisce in arretramento, un minibreak di vantaggio perso.

6-3 Errani/Paolini, DOPPIO MINIBREAK! Altro splendido scambio giocato da Jasmine, che alla fine regge col dritto, tira su Putintseva a rete ed emerge nel momento giusto! Due servizi per lei.

5-3 Errani/Paolini, MINIBREAK! Fernandez sbaglia in lunghezza con il dritto.

4-3 Errani/Paolini, SCAMBIO LUNGHISSIMO VINTO DA JASMINE! Due servizi ora per Fernandez.

3-3 Sbaglia in lunghezza la kazaka di dritto e si cambia campo.

2-3 Fernandez/Putintseva, Paolini tira su Fernandez con il dritto ed è minibreak recuperato! Due servizi per Errani dopo quelli di Putintseva.

1-3 Fernandez/Putintseva, mezza riga trovata dalla kazaka che spiazza di fatto Paolini.

1-2 Fernandez/Putintseva, il minibreak arriva con il rovescio strettissimo della canadese, Paolini non trova che il palo esterno.

1-1 Risposta lunga di Putintseva con il rovescio.

0-1 Fernandez/Putintseva, pallonetto largo di Paolini. Ed è lei che ha ora due servizi, dopo quello di Fernandez.

4-6 Set Fernandez/Putintseva, la canadese tira addosso a Errani e si va così al match tie-break, che deciderà chi andrà ai quarti di finale.

15-40 Due (+1) set point Fernandez, Putintseva, primo ace di Paolini.

0-40 Tre (+1) set point Fernandez/Putintseva, ancora un brutto smash di Paolini che lo getta oltre la riga di fondo.

0-30 Dritto dal centro che se ne va di Paolini.

0-15 Non trova un complesso dritto in corsa in recupero vicino alla rete Paolini.

4-5 BREAK ERRANI/PAOLINI, SUPERBA RISPOSTA DI DRITTO LUNGOLINEA DI JASMINE! E arriva così il recupero proprio all’ultimo disponibile, fra l’altro sulla prima sulla riga della canadese!

40-40 DECIDING POINT che è set point Fernandez/Putintseva. Altra volée in avanzamento che non passa la rete.

30-40 PALLA BREAK (+1) ERRANI/PAOLINI: mezzo miracolo di Sara tra i piedi su Putintseva, poi però non riesce a mandare in campo l’altra volée.

15-40 DUE (+1) PALLE BREAK ERRANI/PAOLINI! Putintseva si sposta e Sara lo vede, passando con il dritto lungolinea imprendibile!

15-30 Entra ancora con la volée di rovescio Errani sul rovescio lungolinea di Fernandez!

15-15 Terzo ace di Fernandez.

15-0 Con il dritto vincente in lungolinea Paolini!

3-5 Break Fernandez/Putintseva, punto pieno di pallonetti che alla fine vede Paolini sbagliare di pochissimo il dritto centrale. A servire per il set è la canadese.

40-40 DECIDING POINT. Putintseva colpisce Paolini che stava tentando di spostarsi verso sinistra.

40-30 CHE VOLEE DI ROVESCIO DI ERRANI! Due lob, poi questo colpo in avanzamento a fil di rete che fa esplodere un Pietrangeli già ad altissima carica da un’ora e 12 minuti!

30-30 Bella volée vincente di Fernandez.

30-15 Rovescio appena lungo di Fernandez nello scambio con Errani.

15-15 Errani colpisce più volte su Fernandez, alla fine costringendola all’errore.

0-15 Rovescio lungolinea vincente di Fernandez.

3-4 BREAK ERRANI/PAOLINI! Sara trova una risposta carica, che Fernandez non controlla e allora arriva il controbreak a zero!

0-40 TRE (+1) PALLE BREAK ERRANI/PAOLINI: entra Fernandez nello scambio Jasmine-Putintseva, ma la volée finisce sopra Errani e oltre la riga di fondo.

0-30 RISPOSTA-LOB VINCENTE DI ERRANI! Putintseva allarga le braccia, stupita della situazione.

0-15 Risposta vincente di dritto di Paolini! Che poi si scusa perché aveva colpito male.

2-4 Break Fernandez/Putintseva, Errani colpisce male la volée alta e la manda larga.

30-40 Palla break (+1) Fernandez/Putintseva, gran risposta della canadese, poi la kazaka chiude con la volée lontana dalle due italiane.

30-30 Volée facile sopra la rete di Errani.

15-30 Se ne va il dritto di Fernandez, appena lungo.

0-30 Sbaglia di rovescio Paolini in uscita dal servizio.

0-15 Risposta strettissima vincente di Fernandez.

2-3 Fernandez/Putintseva, entra con la volée la kazaka.

40-40 DECIDING POINT: sbaglia malamente Fernandez in avanzamento.

40-30 Stavolta la volée di rovescio di Putintseva entra.

30-30 Putintseva cerca di intercettare il rovescio di Paolini, ma la volée alta rischia di colpire umani in tribuna.

30-15 Risposta vincente di rovescio lungolinea di Paolini.

30-0 Largo il cambio con il dritto in diagonale di Errani.

15-0 Risposta larga di rovescio di Paolini.

2-2 Break Fernandez/Putintseva, Paolini prova a entrare sul dritto della canadese, ma la volée non passa la rete.

15-40 Due (+1) palle break Fernandez/Putintseva, risposta vincente di rovescio lungolinea della kazaka.

15-30 Appena largo il dritto di Fernandez che aveva allontanato Errani sulla seconda.

0-30 Tentativo di cambio con il rovescio di Errani che se ne va oltre il corridoio.

0-15 Putintseva colpisce la volée alta di rovescio su Paolini, che non riesce a mandare la palla oltre la rete.

2-1 Errani/Paolini, primo ace di Putintseva.

40-15 Seconda esterna di Putintseva, non trova il lungolinea di rovescio Errani.

30-15 Ancora una risposta sbagliata di pochissimo da Paolini.

15-15 Servizio e dritto al centro, in mezzo alle italiane, di Putintseva.

0-15 Errani intercetta il dritto incrociato di Putintseva e ricava la volée di rovescio vincente!

2-0 Errani/Paolini, Sara entra con una volée praticamente al corpo, Putintseva manda larga la palla bassa.

40-15 Sbaglia ancora in risposta Putintseva.

30-15 Aggancia sostanzialmente di telaio la volée Putintseva, palla che va oltre la riga di fondo.

15-15 Risposta di rovescio lunga di Putintseva.

0-15 Paolini allontanata dalla risposta di Fernandez, chiude facilmente Putintseva.

1-0 BREAK ERRANI/PAOLINI! Jasmine allontana progressivamente Fernandez, poi Sara entra con la volée alta!

40-40 DECIDING POINT. Secondo ace di Fernandez.

30-40 PALLA BREAK (+1) ERRANI/PAOLINI, stavolta entra con la volée di rovescio Putintseva.

15-40 DUE (+1) PALLE BREAK ERRANI/PAOLINI! Il dritto di Jasmine che fulmina Putintseva a rete!

15-30 Lob lungo di Fernandez, che è in questo game al servizio.

15-15 In corsa sopra la rete il dritto di Fernandez su disperato recupero di Paolini.

0-15 Errani tira su Putintseva lo smash, si scusa, la kazaka non si volta e il Pietrangeli non gradisce, fischiando.

Intanto il DJ del Pietrangeli decide di far scatenare gli spettatori sulle tribune sulle note di “Tu con chi fai l’amore” dei The Kolors.

6-4 SET ERRANI/PAOLINI! Con la volée bassa di Sara dove Fernandez non c’è si chiude questo primo parziale!

40-0 TRE (+1) SET POINT ERRANI/PAOLINI: risposta in rete di Fernandez.

30-0 Bella prima esterna di Paolini, Putintseva l’aggancia di rovescio, ma non riesce a controllarla.

15-0 Risposta lunga di dritto di Fernandez.

5-4 BREAK ERRANI/PAOLINI! Sbaglia la volée alta Fernandez mettendola in rete e allora sarà Jasmine a servire per il set al cambio di campo.

30-40 PALLA BREAK ERRANI/PAOLINI, e sono due in realtà: smash di Sara!

30-30 Paolini non vede lo spazio in lungolinea in avanzamento, gioca al centro e si espone al lob di Puttintseva che scavalca Errani.

15-30 Dritto largo a seguire il servizio di Putintseva.

15-15 Fernandez letteralmente presa di mira prima da Errani e poi da Paolini, che però sbaglia il dritto mettendolo in rete.

0-15 E ancora lo smash vincente di Sara Errani dopo il dritto profondissimo di Paolini!

4-4 Scambio un po’ particolare con angoli larghissimi tra Errani e Putintseva, poi è Sara a giocare lo smash e a tenere facilmente il proprio turno di battuta!

40-0 Errani crea problemi a rete a Putintseva, poi a fondo a Fernandez e quindi arriva Paolini con lo smash.

30-0 Follia di Putintseva che ha una larga porzione di campo con le azzurre in difficoltà, ma manda la palla sul lungolinea con il rovescio e la spedisce anche larga.

15-0 Gran dritto lungolinea sulla riga del corridoio vincente da parte di Errani, a seguire il servizio.

3-4 Fernandez/Putintseva, ancora una risposta sbagliata di rovescio da Paolini che sta un po’ faticando con essa.

40-40 DECIDING POINT: rovescio vincente di Paolini su Putintseva che non ha nemmeno il tempo di organizzarsi!

40-30 Stavolta è larga la volée di dritto di Putintseva.

40-15 Altro gran punto, stavolta Fernandez gioca un lob a buttare fuori dal campo Errani, che poi arriva miracolosamente sul dropshot di Putintseva, ma alla fine il punto lo vincono le avversarie.

30-15 GRANDISSIMO PUNTO! Lo vincono Errani/Paolini con Sara che gioca una volée bassa spaziale per poi andare a chiudere il punto, che le vedeva sotto pressione!

30-0 Ace di Fernandez.

15-0 Risposta fuori di Paolini.

3-3 Arriva la parità! Con Putintseva che gioca lo smash proprio dov’è Paolini, che il dritto non può sbagliarlo e tiene la battuta!

40-15 Risposta spedita largamente fuori da Putintseva.

30-15 Buona risposta di Fernandez, non controlla Errani.

30-0 Geometrie larghe in questo punto, poi sul dritto di Paolini arriva Fernandez che però affossa la volée in rete.

15-0 Gran primo punto vinto dalle azzurre!

Completiamo la rassegna dell’ordine di gioco di domani: esordiranno sulla SuperTennis Arena Bolelli/Vavassori-Bondioli/Caniato e a seguire Bellucci/Romano. Sul Pietrangeli da ultimo match impegnato Arnaldi assieme a Popyrin. In poche parole, niente Grant/Pigato dunque chi vince questo match ritorna in campo non prima di mercoledì.

2-3 BREAK ERRANI/PAOLINI! Sara aggancia una palla alta di Putintseva riuscendo a tirarla nei piedi di Fernandez che non può nulla!

40-40 DECIDING POINT. Lob in risposta che se ne va di Errani.

30-40 PALLA BREAK ERRANI/PAOLINI, sono di fatto due con questo duello a rete vinto da Sara!

30-30 Entra subito Fernandez su Paolini, che non riesce a tenere il lob in campo.

15-30 Entra Errani sopra la rete durante lo scambio Putintseva-Paolini!

15-15 Risposta vincente col dritto dentro il campo di Errani!

15-0 Terza risposta sbagliata da Paolini nel match.

1-3 Break Fernandez/Putintseva, entra la canadese con la volée alta di rovescio.

30-40 Palla break Fernandez/Putintseva, che poi in realtà è la prima di due con la risposta vincente di dritto della canadese.

30-30 Non controlla la volée di dritto Errani dopo aver preso la via della rete.

30-15 Fernandez spinge su Errani fin dal servizio, alla fine è largo di poco il dritto di Sara.

30-0 Ancora Paolini sopra la rete!

15-0 Superba entrata a rete di Paolini in allungo e su Putintseva!

Intanto è uscito l’ordine di gioco di domani: sul Centrale avremo Stearns-Osaka, alle 12:30 Paolini-Ostapenko e alle 15:00 Sinner-de Jong, poi alle 19:00 Berrettini-Ruud e Sabalenka-Kostyuk a seguire.

1-2 Fernandez/Putintseva, la canadese serve esterna ed Errani prova ad agganciarla, ma la palla resta a metà rete.

40-30 Sbaglia di nuovo la risposta Paolini, stavolta mettendola in rete.

30-30 Scambio complicato, che include anche un nastro, poi diventa un Fernandez-Errani sul quale Sara non controlla sul dritto della canadese.

15-30 Risposta di rovescio lunga di Paolini sulla seconda di Fernandez.

0-30 Ottima iniziativa di Errani! Cambia sul lungolinea dove Putintseva è piazzata male, un dritto e poi un altro per chiudere!

0-15 Largo il rovescio di Fernandez sulla pressione di Paolini, è la canadese adesso che serve.

1-1 Dritto largo di Fernandez nel tentativo di cambiare in lungolinea.

40-15 Paolini colpisce di dritto in avanzamento su Fernandez che non può organizzarsi.

30-15 Dritto di Fernandez che prende la mezza riga esterna del corridoio.

30-0 Putintseva cambia su Errani, ma è una brutta idea perché Sara c’è con la volée di rovescio.

15-0 Va a servire Paolini, dritto largo di Fernandez.

0-1 Fernandez/Putintseva, Errani entra provando a tenere corta la palla, ma Putintseva entra con il dritto.

40-40 Doppio fallo Putintseva, DECIDING POINT.

40-30 Rovescio larghissimo di Putintseva, mentre dal Centrale la fine di Zverev-Gaubas sta causando musica e rumori davvero molesti.

40-15 Fernandez entra nello scambio Putintseva-Errani e Paolini non riesce a intervenire.

30-15 Spinge bene sulla risposta Paolini, profonda, non rimanda di là Putintseva.

30-0 Entra Fernandez sulla seconda di Putintseva.

15-0 Serve Putintseva e subito angolo molto stretto.

Si comincia!

17:06 Sta terminando il palleggio di riscaldamento, tutto pronto per l’inizio di questo che è uno dei confronti più attesi di oggi, anche e soprattutto per la programmazione ideale, perfetta nell’arco del pomeriggio.

17:03 Ed ecco il momento del palleggio di riscaldamento.

17:00 Ed ecco l’ingresso in campo di Sara Errani e Jasmine Paolini!

16:58 Sul Pietrangeli è rimasta parecchia gente, o più probabilmente c’è stato un buon 70-80% di persone rimaste e l’altro 20% che è cambiato di identità: fatti normali in questa situazione. Non va dimenticata la speciale peculiarità del Pietrangeli, che essendo nel biglietto ground del Foro Italico permette proprio questo tipo di situazioni. Anche per i doppi: diversi anni fa fu pieno per un Errani/Trevisan con la toscana che fu semplicemente paralizzata dal giocare di fronte a tante persone.

16:55 All’orizzonte c’è un quarto di finale che non si giocherà prima di martedì, anche perché nel frattempo il confronto direttamente legato a questo non si giocherà oggi, ma domani. E, in caso di vittoria delle campionesse olimpiche, potrebbe esserci il derby con Grant/Pigato, al netto del fatto che partono sfavorite contro Eala/Gauff.

16:52 Fatta questa premessa, tra poco è il momento di Errani/Paolini contro Fernandez/Putintseva: sarà ancora il Pietrangeli il teatro dell’incontro. E si spera ci sia lo stesso calore di poco fa, anche se è chiaro che ora molti dovranno scendere, prendere qualcosa e poi eventualmente tornare, per evidenti ragioni.

16:49 Terminato il match tra Moutet e Rune con la vittoria del francese per 7-4 nel tie-break del terzo set, dopo 3 ore e 44 minuti. Non facciamo fatica a dire che, se questa non sarà partita dell’anno a livello ATP a due set su tre, questo sarà solo per qualche partita mostruosa tra big. Altrimenti questa, per luogo e ambiente, è da includere senza indugio.

15:26 Anche il secondo set è durissimo, ma stavolta il 7-5 è di Rune, si va al terzo. Al termine di questo match Errani/Paolini-Fernandez/Putintseva.

14:15 Terminato un lunghissimo primo set tra Corentin Moutet e Holger Rune. Il francese lo ha vinto per 7-5, e dunque il danese è di nuovo a doversi salvare da una situazione molto critica.

12:45 Terminato il primo match di giornata sul Pietrangeli, che vedeva protagonista proprio una delle giocatrici più tardi impegnate, Leylah Fernandez. Per la canadese, però, poco da fare contro una Marta Kostyuk che in queste settimane è a un altissimo livello di ispirazione: 6-4 6-2, affronterà la vincente di Sabalenka-Kenin con la numero 1 WTA che sta avendo più di qualche grattacapo contro la rediviva Sofia Kenin. Adesso sul Pietrangeli l’infuocata Moutet-Rune, una sfida che su quel campo il pubblico lo accende eccome, e poi il doppio con Sara Errani e Jasmine Paolini.

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno del torneo di doppio agli Internazionali d’Italia 2025 che mette di fronte da una parte Sara Errani e Jasmine Paolini e dall’altra la canadese Leylah Fernandez e la kazaka Yulia Putintseva.

Confronto prevedibile fino a un certo punto, quello che tocca alle campionesse olimpiche, perché se è vero che il ruolo di teste di serie numero 3 ne fa le favorite d’obbligo, è altrettanto vero che dall’altra parte della rete ci sono due giocatrici che, in passato, hanno già fatto coppia insieme con buon successo.

Se, di base, la migliore delle doppiste avversarie è Fernandez, che una finale Slam a Parigi in specialità l’ha raggiunta (ma con l’americana Taylor Townsend), per Putintseva uno dei due unici ultimi atti trovati in specialità (senza vittoria finale, va detto) è arrivato proprio con la canadese. Ci sono riuscite in quel di Montreal, nello scorso agosto, perdendo da Muhammad/Routliffe al match tie-break.

Si giocherà nella bolgia del campo intitolato a Nicola Pietrangeli, per di più in un orario potenzialmente molto favorevole, da afflusso un po’ da tutti i campi circostanti. Quella di Errani/Paolini è la continuazione di una difesa del titolo iniziata due sere fa, con il successo sul duo sino-taiwanese formato da Jiang Xinyu e Fang-Hsien Wuh.

Il match Errani/Paolini-Fernandez/Putintseva sarà il terzo sul Pietrangeli dalle 11:00, dopo Fernandez-Kostyuk e Moutet-Rune. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!